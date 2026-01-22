Európa-liga: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában a Ferencváros hazai pályán fogadja a görög Panathinaikosz csapatát. Kövessék velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 17 879 néző (TV: M4 Sport). Vezeti: Mikola Balakin (Olekszandr Berkut, Viktor Matyas) – ukránok
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Levi, Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf, Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason, Tuba – Renato Sanches, Kiriakopulosz – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski. Vezetőedző: Rafael Benítez
