Európa-liga: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz

2026.01.22. 20:46
Fotó: Getty Images
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában a Ferencváros hazai pályán fogadja a görög Panathinaikosz csapatát. Kövessék velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 17 879 néző (TV: M4 Sport). Vezeti: Mikola Balakin (Olekszandr Berkut, Viktor Matyas) – ukránok
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Levi, Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf, Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason, Tuba – Renato Sanches, Kiriakopulosz – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski. Vezetőedző: Rafael Benítez

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

