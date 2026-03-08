Nemzeti Sportrádió

Videó: dráma, balhé és vér – nem a futballról szólt a Rangers–Celtic csata a Skót Kupában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.03.08. 23:04
Balhéval zárult a derbi (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rangers Skót Kupa Celtic
Gól nélküli döntetlen után tizenegyesekkel jutott be a legjobb négy közé a Celtic a városi rivális Rangersszel szemben a labdarúgó Skót Kupában. A derbi nem feltétlenül a játék miatt lesz emlékezetes, hanem a mérkőzés utáni balhé eredményeképp.

Mindkét csapatnak (melyek egy hete 2–2-t játszottak a bajnokságban) volt meg nem adott gólja a kupamérkőzésen, a Celticnek a 35. percben les miatt, a Rangersnek a 100. percben kezezés miatt, érvényes találatot viszont egyik fél sem szerzett. A tizenegyespárbajt aztán 4–2-re nyerte meg a zöld-fehér csapat, amelynek több tucat szurkolója (akik 7500-an voltak a stadionban) a lefújás után berohant a pályára, erre reagáltak a hazai drukkerek, akik közül több százat szintén nem tudott feltartóztatni a biztonsági szolgálat.

Mint a BBC írja, a Rangers-szurkolók a Celtic szakmai stábját és játékosait is számon akarták kérni, és állítólag egy stábtagot le is birkóztak a földre. Azt már sikerült elkerülni, hogy a két csapat drukkerei nagy számban összecsapjanak a játéktéren, de így is történt atrocitás. Időbe telt, mire rend lett a pályán, a hírek szerint egy óra elteltével sikerült kiüríteni a stadiont.

A Skót Labdarúgó-szövetségi vizsgálatot indított, s természetesen a hatóságok is nyomozásba kezdett. A Daily Mail egy sérültről ír, de nem tudni, hányan szorultak orvosi ellátásra.

SKÓT KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Rangers–Celtic 0–0 – 11-esekkel 2–4

 

