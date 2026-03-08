Videó: dráma, balhé és vér – nem a futballról szólt a Rangers–Celtic csata a Skót Kupában

Mindkét csapatnak (melyek egy hete 2–2-t játszottak a bajnokságban) volt meg nem adott gólja a kupamérkőzésen, a Celticnek a 35. percben les miatt, a Rangersnek a 100. percben kezezés miatt, érvényes találatot viszont egyik fél sem szerzett. A tizenegyespárbajt aztán 4–2-re nyerte meg a zöld-fehér csapat, amelynek több tucat szurkolója (akik 7500-an voltak a stadionban) a lefújás után berohant a pályára, erre reagáltak a hazai drukkerek, akik közül több százat szintén nem tudott feltartóztatni a biztonsági szolgálat.

Mint a BBC írja, a Rangers-szurkolók a Celtic szakmai stábját és játékosait is számon akarták kérni, és állítólag egy stábtagot le is birkóztak a földre. Azt már sikerült elkerülni, hogy a két csapat drukkerei nagy számban összecsapjanak a játéktéren, de így is történt atrocitás. Időbe telt, mire rend lett a pályán, a hírek szerint egy óra elteltével sikerült kiüríteni a stadiont.

Celtic fan got absolutely cleaned out… 🫣😭pic.twitter.com/5DT4AVuT2k https://t.co/OIJMgApChe — Football Away Days (@FBAwayDays) March 8, 2026

A Skót Labdarúgó-szövetségi vizsgálatot indított, s természetesen a hatóságok is nyomozásba kezdett. A Daily Mail egy sérültről ír, de nem tudni, hányan szorultak orvosi ellátásra.

SKÓT KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Rangers–Celtic 0–0 – 11-esekkel 2–4