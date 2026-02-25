Tovább száguld a címvédő Fenerbahce, szenved a Barca a férfi kosárlabda Euroligában

Fenerbahce–Partizan Beograd 81–78. Ha nem is könnyen, de a friss Török Kupa-győztes sorozatban a nyolcadik Euroliga-mérkőzését is megnyerte. Talen Horton-Tucker 29 pontot szórt, Wade Baldwin 17-et, és bár Tarik Biberovic ezúttal csak 13-at, a végjátékban bedobott büntetői sokat számítottak.

Zalgiris Kaunas–Olympiakosz 99–94. A Zalgiris is hazai kupadiadalt ünnepelt a napokban, és lendületből behúzta egymást követő negyedik hazai Euroliga-meccsét is. Az Olympiakosz jól állt a negyedik negyed elején, csakhogy a Zalgiris 10–0-s rohammal visszajött, hosszabbításra mentette a meccset, és a második ráadásban meg is nyerte. Nigel Williams-Goss és Sylvain Francisco 23-23 pontot szerzett a hazaiaknál, Moses Wright 14 pontot és 13 lepattanót jegyzőkönyvezett, odaát Evan Fournier 32 pontig jutott.

Virtus Bologna–Barcelona 85–80. A Barca nagy hajrával kiélezetté tette a végjátékot, 80–80-nál együtt volt a két csapat, aztán az utolsó percben a Virtus légiósa, Carsen Edwards két duplát is bedobott – ez döntött. Edwards 22 ponttal vezette a hazaiakat, Alen Szmajlagics 19-et szerzett, Kevin Punter 27 pontot dobott a Barcában, Toko Sengelia 16-ig jutott volt csapata ellen, Nico Laprovittola 14 ponttal és 12 assziszttal zárt. A Barca a negyediket vesztette el a legutóbbi öt Euroliga-meccséből.

Crvena zvezda–Anadolu Efes 91–81. Sorozatban negyedszer már nem sikerült nyernie az Efesnek. A Zvezda szerb kupagyőztesként szállt harcba, és nagy küzdelemben behúzta a meccset. Jared Butler kulcsember volt: az első, majd a második félidőben is behajított rövid idő alatt három triplát, előnyben tartva csapatát. Butlernek volt egy hetedik sikeres hármasa is (7/9), 21 ponttal vezette a hazai lőlapot.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA, ALAPSZAKASZ

29. FORDULÓ – szerdai mérkőzések

Fenerbahce (török)–Partizan Beograd (szerb) 81–78

Zalgiris Kaunas (litván)–Olympiakosz (görög) 99–94 – 2 h. u.

Virtus Bologna (olasz)–Barcelona (spanyol) 85–80

Crvena zvezda (szerb)–Anadolu Efes (török) 91–81



