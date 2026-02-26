Hiába dolgozta le kétgólos hátrányát a Dinamo Zagreb, ráadás után a Genk jutott tovább

BOLOGNA–BRANN BERGEN

A hazai pályán elszenvedett egygólos vereség után rendkívül motivált Brann lépett pályára Bolognában, s szerette volna minél hamarabb ledolgozni hátrányát. A norvégok ennek szellemében bátor, agresszív játékkal rukkoltak elő, de nem tudtak élni a helyzeteikkel, majd a 37. percben Sörensen kiállításával emberhátrányba is kerültek. A fordulás után már az olaszok irányították a játékot, s az 58. percben el is dőltek a lényegi kérdések: a röviden kifejelt labdát Joao Mário mellel levette, majd állítgatás nélkül a jobb alsóba zúdította. A Brann a folytatásban sem tudta megismételni az első félidőben látott játékát, így Vincenzo Italiano csapata kettős győzelemmel ment tovább. 1–0

CELTA VIGO–PAOK

A minimális különbségű idegenbeli siker után nem lehetett biztos a továbbjutásban a Celta, amely ennek szellemében (néhány rövid periódustól eltekintve) szinte folyamatos nyomás alatt tartotta görög ellenfelét. A második félidő derekán Claudio Giráldez taktikája kifizetődött, magas labdaszerzés után, parádés háromszögelés végén jutott el a labda Williot Swedberghez, aki 15 méterről a bal alsóba gurította a ziccert. A svéd támadó gólja elégnek bizonyult az üdvösséghez, a spanyolok összességében megérdemelten, kettős győzelemmel jutottak be a 16 közé. 1–0

NOTTINGHAM–FENERBAHCE

A hazai pályán kapott háromgólos zakó után nem volt nyomás a törökökön, s ez jót tett a játékuknak – összeszedett, kapura veszélyes futball produkált Domenico Tedesco gárdája. A 22. percben Kerem Aktürkoglu kiváló kontra végén, majd a szünet után tizenegyesből is gólt szerzett, így a hosszabbítás elérhető közelségbe került a Fenerbahcénak. A rendkívül hangos vendégtábor lelkesedését Callum Hudson-Odoi hűtötte le, a Chelsea egykori üdvöskéje 10 méterről lőtt a bal alsóba. A hátralevő bő fél órában a Fener már nem tudott megújulni, így a PL-ben a bennmaradásért küzdő angolok jutottak tovább. 1–2

GENK–DINAMO ZAGREB

Nem volt egyszerű feladatuk a horvátoknak, az odavágón ugyanis 3–1-es genki siker született. A zágrábiak ezzel együtt bátor játékkal rukkoltak ki Belgiumban, a szünet előtt a hazai kapus, Tobias Lawal kapitális hibáját kihasználva a vezetést is megszerezték. A Genk a fordulás után szépen végigvitt akció végén egalizált, de hét perccel később Luka Stojkovic tizenegyesével ismét reménykedhettek a Dinamo hívei. A 75. percben Stojkovic 25 méterről tekert hatalmas gólt a jobb felsőbe, ezzel a horvát csapat ledolgozta hátrányát, kiharcolva a ráadást. A hosszabbítás első félidejében aztán összetörtek a horvát álmok, előbb Ito Dzsunja váltotta gólra Sattlberger remek passzát, majd a duplájával a Dinamót a ráadásba lövő Stojkovicot VAR-ozás után kiállították, amiért a horvát középpályás teljesen feleslegesen kiosztott egy pofont Smetsnek. A ráadás második felében kihasználta emberelőnyét a Genk: Daan Heymans góljával bevitte a kegyelemdöfést a kétségbeesetten támadó horvátoknak, drámai meccsen kivívva a továbbjutást. 3–3

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

Genk (belga)–Dinamo Zagreb (horvát) 3–3 (Sor 50., Ito 100., Heymans 114., ill. Bakrar 45+2., Stojkovic 57., 75. – az elsőt 11-esből) – hosszabbítás után

Kiállítva: Stojkovic (105.)

Továbbjutott: a Genk, 6–4-es összesítéssel

Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög) 1–0 (Swedberg 63.)

Továbbjutott: a Celta, 3–1-es összesítéssel

Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég) 1–0 (Joao Mário 56.)

Kiállítva: Sörensen (Brann, 37.)

Továbbjutott: a Bologna, 2–0-s összesítéssel

Nottingham Forest (angol)–Fenerbahce (török) 1–2 (Hudson-Odoi 68., ill. Aktürkoglu 22., 48. – a másodikat 11-esből)

Továbbjutott: a Nottingham, 4–2-es összesítéssel

KORÁBBAN

Ferencvárosi TC–Ludogorec Razgrad (bolgár) 2–0 (Kanikovszki 13., Zachariassen 30.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 3–2-es összesítéssel

Viktoria Plzen (cseh)–Panathinaikosz (görög) 1–1 (Spácil 62., ill. Tetteh 9.) – 11-esekkel 3–4

Kiállítva: J. Hernández (Panathinaikosz, 105.)

Továbbjutott: a Panathinaikosz, 3–3-as összesítéssel, tizenegyesekkel

Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) 0–2 (Giroud 4., Ngoy 99.) – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Lille, 2–1-es összesítéssel

VfB Stuttgart (német)–Celtic (skót) 0–1 (McCowan 1.)

Továbbjutott: a Stuttgart, 4–2-es összesítéssel