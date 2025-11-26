Domenico Tedesco felkészítette a Fenert Varga Barnabás semlegesítésére
Erdő mellett, nyugodt, a Népligethez valamelyest hasonló környezetben találni a Fenerbahce edzőközpontját. Az Isztambul külvárosában található komplexum egyik helyiségében Domenico Tedesco vezetőedzőt lehetett kérdezni a csütörtöki esti Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésről. Az alulméretezett sajtóterem dugig volt újságíróval, az olasz-német szakember (és a mellette ülő sajtófőnök) pedig mindenkinek megadta a lehetőséget, hogy kérdezzen. Lapunk afelől érdeklődött, az El szintjén milyen csapatnak tartja a Fradit – emlékezhetünk, a Viktoria Plzen csapatkapitánya, Matej Vydra úgy értékelt, ellenfeleiket figyelembe véve a sorozat leggyengébbje ellen hullajtottak pontokat.
„A tabella a bizonyíték arra, hogy az egyik legnehezebb ellenféllel csapunk össze – mondta Domenico Tedesco. – A Ferencváros vertikális, direkt játékot erőltet, olyan futballistákkal, akik vezetik a statisztikákat. Varga Barnabásnak például a fejjátéka kiemelkedő, de mások mellett említhetném Naby Keitát is, aki megannyi címet nyert a Liverpoollal és korábbi klubomnál, a Leipzignél is szerepelt. Számunkra ez egy fontos, nehéz meccs lesz, úgyhogy az első másodperctől kezdve készen kell állnunk.”
A török média egyik képviselője arról kérdezte, mi lehet az ellenszer a magyar csapat beadásaira. Domenico Tedesco válaszából kiderül, tudják, mi vár majd rájuk, ennek megfelelően készültek, és van elképzelésük arról, hogyan oltsák ki a zöld-fehérek legfőbb fegyverét.
„Nemcsak a beadásokról van szó, hanem a hátulról történő építkezésről is, ellenfelünk célja valamilyen módon megtalálni Varga Barnabást. Ő nyeri a legtöbb támadó párharcot Európában, fantasztikusan olvassa a labda ívét, érzi a hosszú passzokat. Tudja, mikor kell emelkedni és hogyan kell ugrani. Azt hiszem, a góljanak harminc százalékát fejjel szerezte, szóval jól kell védekeznünk ellene. Apróságok dönthetnek, sok múlik majd azon, hogy megakadályozzuk a vendégeket a beadásokban, és tudnunk kell a dolgunkat, ha mégis a tizenhatosunkon belülre érkezne a labda. Emberfogást kell alkalmaznunk, folyamatosan ott kell lennünk az ellenfél sarkában. Éberségre és jó mentalitásra lesz szükség, hogy ha helyzet van, tisztázzunk. Mindent megbeszéltünk a srácokkal, kedden elemeztünk, de meglátjuk, mit mutatunk majd a pályán.”
Kitért arra is, hogy az Európa-liga, valamint a nemzetközi mérkőzések egyfajta bónuszt jelentenek a Fenerbahcénak. Azt már mi tesszük hozzá, hogy csapata több sebből vérzik, annyi eltiltottja (Jayden Oosterwolde, Fred, Ismail Yüksek) és sérültje (Sebastian Szymanski, Caglar Söyüncü) van.
„Ez azonban a játék része. Ha ilyen feszes a versenynaptár, előfordulhat, hogy sokan kidőlnek. Ez nem probléma, mert erős a keretünk, elegendő jó képességű futballistával. Néha örülök is, ha új arcokat látok, és esélyt adhatunk mindenkinek, aki megérdemli.”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Midtjylland
|4
|4
|–
|–
|11–3
|+8
|12
|2. Freiburg
|4
|3
|1
|–
|8–3
|+5
|10
|3. FERENCVÁROS
|4
|3
|1
|–
|8–4
|+4
|10
|4. Celta Vigo
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|5. Braga
|4
|3
|–
|1
|8–4
|+4
|9
|6. Aston Villa
|4
|3
|–
|1
|6–2
|+4
|9
|7. Lyon
|4
|3
|–
|1
|5–2
|+3
|9
|8. Viktoria Plzen
|4
|2
|2
|–
|6–2
|+4
|8
|9. Real Betis
|4
|2
|2
|–
|6–2
|+4
|8
|10. PAOK
|4
|2
|1
|1
|9–6
|+3
|7
|11. Brann Bergen
|4
|2
|1
|1
|5–2
|+3
|7
|12. Dinamo Zagreb
|4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|13. Genk
|4
|2
|1
|1
|5–4
|+1
|7
|14. Porto
|4
|2
|1
|1
|4–4
|0
|7
|15. Fenerbahce
|4
|2
|1
|1
|4–4
|0
|7
|16. Panathinaikosz
|4
|2
|–
|2
|7–6
|+1
|6
|17. Basel
|4
|2
|–
|2
|6–5
|+1
|6
|18. Roma
|4
|2
|–
|2
|5–4
|+1
|6
|19. Lille
|4
|2
|–
|2
|6–6
|0
|6
|20. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|4–4
|0
|6
|21. Go Ahead Eagles
|4
|2
|–
|2
|4–5
|–1
|6
|22. Young Boys
|4
|2
|–
|2
|6–10
|–4
|6
|23. Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6–5
|+1
|5
|24. Bologna
|4
|1
|2
|1
|3–3
|0
|5
|25. Crvena zvezda
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|26. Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|27. Celtic
|4
|1
|1
|2
|4–7
|–3
|4
|28. Salzburg
|4
|1
|–
|3
|4–6
|–2
|3
|29. Feyenoord
|4
|1
|–
|3
|3–6
|–3
|3
|30. Ludogorec
|4
|1
|–
|3
|5–9
|–4
|3
|31. FCSB
|4
|1
|–
|3
|3–7
|–4
|3
|32. Utrecht
|4
|–
|1
|3
|1–5
|–4
|1
|33. Malmö
|4
|–
|1
|3
|2–7
|–5
|1
|34. Maccabi Tel-Aviv
|4
|–
|1
|3
|1–8
|–7
|1
|35. Nice
|4
|–
|–
|4
|4–9
|–5
|0
|36. Rangers
|4
|–
|–
|4
|1–8
|–7
|0