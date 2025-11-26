Domenico Tedesco felkészítette a Fenert Varga Barnabás semlegesítésére

Erdő mellett, nyugodt, a Népligethez valamelyest hasonló környezetben találni a Fenerbahce edzőközpontját. Az Isztambul külvárosában található komplexum egyik helyiségében Domenico Tedesco vezetőedzőt lehetett kérdezni a csütörtöki esti Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésről. Az alulméretezett sajtóterem dugig volt újságíróval, az olasz-német szakember (és a mellette ülő sajtófőnök) pedig mindenkinek megadta a lehetőséget, hogy kérdezzen. Lapunk afelől érdeklődött, az El szintjén milyen csapatnak tartja a Fradit – emlékezhetünk, a Viktoria Plzen csapatkapitánya, Matej Vydra úgy értékelt, ellenfeleiket figyelembe véve a sorozat leggyengébbje ellen hullajtottak pontokat.

„A tabella a bizonyíték arra, hogy az egyik legnehezebb ellenféllel csapunk össze – mondta Domenico Tedesco. – A Ferencváros vertikális, direkt játékot erőltet, olyan futballistákkal, akik vezetik a statisztikákat. Varga Barnabásnak például a fejjátéka kiemelkedő, de mások mellett említhetném Naby Keitát is, aki megannyi címet nyert a Liverpoollal és korábbi klubomnál, a Leipzignél is szerepelt. Számunkra ez egy fontos, nehéz meccs lesz, úgyhogy az első másodperctől kezdve készen kell állnunk.”

A török média egyik képviselője arról kérdezte, mi lehet az ellenszer a magyar csapat beadásaira. Domenico Tedesco válaszából kiderül, tudják, mi vár majd rájuk, ennek megfelelően készültek, és van elképzelésük arról, hogyan oltsák ki a zöld-fehérek legfőbb fegyverét.

„Nemcsak a beadásokról van szó, hanem a hátulról történő építkezésről is, ellenfelünk célja valamilyen módon megtalálni Varga Barnabást. Ő nyeri a legtöbb támadó párharcot Európában, fantasztikusan olvassa a labda ívét, érzi a hosszú passzokat. Tudja, mikor kell emelkedni és hogyan kell ugrani. Azt hiszem, a góljanak harminc százalékát fejjel szerezte, szóval jól kell védekeznünk ellene. Apróságok dönthetnek, sok múlik majd azon, hogy megakadályozzuk a vendégeket a beadásokban, és tudnunk kell a dolgunkat, ha mégis a tizenhatosunkon belülre érkezne a labda. Emberfogást kell alkalmaznunk, folyamatosan ott kell lennünk az ellenfél sarkában. Éberségre és jó mentalitásra lesz szükség, hogy ha helyzet van, tisztázzunk. Mindent megbeszéltünk a srácokkal, kedden elemeztünk, de meglátjuk, mit mutatunk majd a pályán.”

Kitért arra is, hogy az Európa-liga, valamint a nemzetközi mérkőzések egyfajta bónuszt jelentenek a Fenerbahcénak. Azt már mi tesszük hozzá, hogy csapata több sebből vérzik, annyi eltiltottja (Jayden Oosterwolde, Fred, Ismail Yüksek) és sérültje (Sebastian Szymanski, Caglar Söyüncü) van.

„Ez azonban a játék része. Ha ilyen feszes a versenynaptár, előfordulhat, hogy sokan kidőlnek. Ez nem probléma, mert erős a keretünk, elegendő jó képességű futballistával. Néha örülök is, ha új arcokat látok, és esélyt adhatunk mindenkinek, aki megérdemli.”

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!