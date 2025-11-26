Nemzeti Sportrádió

Domenico Tedesco felkészítette a Fenert Varga Barnabás semlegesítésére

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Isztambul
2025.11.26. 12:32
Domenico Tedesco a sajtótájékoztatón (Fotó: Getty Images)
Fenerbahce FTC Domenico Tedesco Európa-liga Ferencváros
Domenico Tedesco nagy tisztelettel beszélt a Ferencvárosról: a Fenerbahce vezetőedzője szerint a Fradi az egyik legnehezebb ellenfél, amellyel csapata az alapszakaszban találkozhat, Varga Barnabásból pedig alaposan felkészült.

Erdő mellett, nyugodt, a Népligethez valamelyest hasonló környezetben találni a Fenerbahce edzőközpontját. Az Isztambul külvárosában található komplexum egyik helyiségében Domenico Tedesco vezetőedzőt lehetett kérdezni a csütörtöki esti Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésről. Az alulméretezett sajtóterem dugig volt újságíróval, az olasz-német szakember (és a mellette ülő sajtófőnök) pedig mindenkinek megadta a lehetőséget, hogy kérdezzen. Lapunk afelől érdeklődött, az El szintjén milyen csapatnak tartja a Fradit – emlékezhetünk, a Viktoria Plzen csapatkapitánya, Matej Vydra úgy értékelt, ellenfeleiket figyelembe véve a sorozat leggyengébbje ellen hullajtottak pontokat.

„A tabella a bizonyíték arra, hogy az egyik legnehezebb ellenféllel csapunk össze – mondta Domenico Tedesco. – A Ferencváros vertikális, direkt játékot erőltet, olyan futballistákkal, akik vezetik a statisztikákat. Varga Barnabásnak például a fejjátéka kiemelkedő, de mások mellett említhetném Naby Keitát is, aki megannyi címet nyert a Liverpoollal és korábbi klubomnál, a Leipzignél is szerepelt. Számunkra ez egy fontos, nehéz meccs lesz, úgyhogy az első másodperctől kezdve készen kell állnunk.”

A török média egyik képviselője arról kérdezte, mi lehet az ellenszer a magyar csapat beadásaira. Domenico Tedesco válaszából kiderül, tudják, mi vár majd rájuk, ennek megfelelően készültek, és van elképzelésük arról, hogyan oltsák ki a zöld-fehérek legfőbb fegyverét.

„Nemcsak a beadásokról van szó, hanem a hátulról történő építkezésről is, ellenfelünk célja valamilyen módon megtalálni Varga Barnabást. Ő nyeri a legtöbb támadó párharcot Európában, fantasztikusan olvassa a labda ívét, érzi a hosszú passzokat. Tudja, mikor kell emelkedni és hogyan kell ugrani. Azt hiszem, a góljanak harminc százalékát fejjel szerezte, szóval jól kell védekeznünk ellene. Apróságok dönthetnek, sok múlik majd azon, hogy megakadályozzuk a vendégeket a beadásokban, és tudnunk kell a dolgunkat, ha mégis a tizenhatosunkon belülre érkezne a labda. Emberfogást kell alkalmaznunk, folyamatosan ott kell lennünk az ellenfél sarkában. Éberségre és jó mentalitásra lesz szükség, hogy ha helyzet van, tisztázzunk. Mindent megbeszéltünk a srácokkal, kedden elemeztünk, de meglátjuk, mit mutatunk majd a pályán.”

Kitért arra is, hogy az Európa-liga, valamint a nemzetközi mérkőzések egyfajta bónuszt jelentenek a Fenerbahcénak. Azt már mi tesszük hozzá, hogy csapata több sebből vérzik, annyi eltiltottja (Jayden Oosterwolde, Fred, Ismail Yüksek) és sérültje (Sebastian Szymanski, Caglar Söyüncü) van.

„Ez azonban a játék része. Ha ilyen feszes a versenynaptár, előfordulhat, hogy sokan kidőlnek. Ez nem probléma, mert erős a keretünk, elegendő jó képességű futballistával. Néha örülök is, ha új arcokat látok, és esélyt adhatunk mindenkinek, aki megérdemli.”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Midtjylland4411–3+812
  2. Freiburg4318–3+510
  3. FERENCVÁROS4318–4+410
  4. Celta Vigo4319–4+59
  5. Braga4318–4+49
  6. Aston Villa4316–2+49
  7. Lyon4315–2+39
  8. Viktoria Plzen4226–2+48
  9. Real Betis4226–2+48
10. PAOK42119–6+37
11. Brann Bergen42115–2+37
12. Dinamo Zagreb42117–6+17
13. Genk42115–4+17
14. Porto42114–407
15. Fenerbahce42114–407
16. Panathinaikosz4227–6+16
17. Basel4226–5+16
18. Roma4225–4+16
19. Lille4226–606
20. Stuttgart4224–406
21. Go Ahead Eagles4224–5–16
22. Young Boys4226–10–46
23. Nottingham Forest41216–5+15
24. Bologna41213–305
25. Crvena zvezda41123–5–24
26. Sturm Graz41123–5–24
27. Celtic41124–7–34
28. Salzburg4134–6–23
29. Feyenoord4133–6–33
30. Ludogorec4135–9–43
31. FCSB4133–7–43
32. Utrecht4131–5–41
33. Malmö4132–7–51
34. Maccabi Tel-Aviv4131–8–71
35. Nice444–9–50
36. Rangers441–8–70

 

 

Ezek is érdekelhetik