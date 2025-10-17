Nemzeti Sportrádió

Nem lehetnek izraeli szurkolók az Aston Villa elleni El-találkozón

Vágólapra másolva!
2025.10.17. 10:54
null
Nem lesznek vendég drukkerek a Villa Parkban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Izrael Aston Villa Európa-liga
Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.

A birminghami klub közölte, nem lesznek vendég szimpatizánsok a mérkőzésen, miután a rendőrség jelezte, hogy tüntetésekre lehetne számítani.

A döntés azt követően született meg, hogy az izraeli válogatott világbajnoki-selejtezőin Norvégiában és Olaszországban is tiltakozásra és utcai harcokra került sor, a rendőrség könnygázt vetett be a palesztinbarát demonstrálók ellen Oslóban, illetve Udinében is.

Az 1982-ben BEK-győztes angol gárda jelenleg két győzelemmel áll, csütörtökön a holland Go Ahead Eagles ellen idegenben lép pályára. A Makkabi mérlege egy-egy döntetlen és vereség két kör után. Az izraeliek jövő héten a dán Midtjylland együttesét fogadják Bácskatopolyán, a TSC stadionjában.

Izrael Aston Villa Európa-liga
Legfrissebb hírek

Retegui duplázott, az olaszok három góllal legyőzték Izraelt vb-selejtezőn

Foci vb 2026
2025.10.14. 22:45

Beütött a bojkott: a CAS döntése alapján Izrael tornászai végül nem indulhatnak a jakartai torna-vb-n

Torna
2025.10.14. 14:10

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság előtt az izraeli tornászok ügye

Torna
2025.10.13. 14:24

Haaland triplájával Norvégia kiütötte Izraelt, simán nyertek az olaszok Észtországban

Foci vb 2026
2025.10.11. 22:42

Alexander Sörloth: Nincs rajtunk nyomás, nyerni akarunk

Foci vb 2026
2025.10.11. 12:01

Torna-vb: az izraeliek nem utazhatnak be Indonéziába

Egyéb egyéni
2025.10.10. 10:59

Újra betalált a Newcastle 75 millió eurós igazolása; Grealish a 93. percben fordított

Angol labdarúgás
2025.10.05. 17:03

Tóth Alex: A nyolcba kerülés is lehet a cél

Európa-liga
2025.10.03. 13:49
Ezek is érdekelhetik