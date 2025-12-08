Vízilabda: az UVSE triplázott a fiúbajnokságok alapszakaszában

Vasárnap befejezték a korosztályos bajnokságok alapszakaszát a fiú vízilabdacsapatok, a hazai sportági szövetség honlapjának adatbankja szerint

az UVSE az ifjúsági, a serdülő, valamint a gyermek pontvadászatban is az első helyen végzett.

Az UVSE ifjúsági együttese a 15 fordulós alapszakasz 13 köre után még százszázalékos teljesítménnyel állt, aztán a Semmelweis OSC, majd múlt vasárnap a KSI ellen is vereséget szenvedett. Ezzel együtt a lilák megőrizték első helyüket a tabellán, mivel az ugyanúgy 39 pontos Szegedet legyőzték. A szintén 13 győzelemmel és 2 vereséggel álló Szegedet a két 36 pontos gárda, az FTC és a Szolnok követi, míg az első hatban még a KSI és a Semmelweis OSC található meg. Az ifjúsági bajnokság alapszakaszában egyedül az Ybl WPC-nek nem sikerült pontot szereznie.

A serdülők között az UVSE egyetlen alkalommal kapott ki, november közepén a 12. fordulóban a BVSC-Zugló szakította meg az éllovas győzelmi sorozatát. Az így 42 pontos UVSE mögött a Semmelweis OSC és a BVSC is 41 pontot gyűjtött. A top6-ban sorrendben még a KSI, a Szentes és a Vasas szerepel. A serdülők alapszakaszában egyedül az Eger nem tudott pontnak örülni.

Az UVSE három korosztály bajnokságának alapszakaszában is remekül szerepelt Fotó: Kecskés Róbert

A gyermekbajnokság alapszakaszában az UVSE hibátlan mérleggel zárt,

mind a 15 mérkőzését megnyerte, és a maximális, 45 pontot érdemelte ki. Az UVSE dominanciájáról sokat elárul, hogy a legszorosabb meccsét éppen a múlt vasárnapi 15. fordulóban játszotta, amikor 14–7-re múlta felül a KSI-t. A Semmelweis OSC ebben a korosztályban is jól szerepel, és a második helyen zárt a KSI, a BVSC, az Eger és a Budapesti Honvéd előtt.

A versenykiírás szerint az alapszakaszban résztvevő 16 csapat egyfordulós körmérkőzést játszott egymással, majd a felsőházban a legjobb 12 klub folytatja a küzdelmeket. A felső- és az alsóház mezőnye a három országos bajnoki korosztály (ifjúsági, serdülő, gyermek) összevont eredménye alapján lesz kialakítva. A bajnokságok egyenes kieséses lebonyolítású, háromnapos nyolcas döntőkkel érnek véget. Az ifjúsági bajnokságban az FTC, a serdülők és a gyermekek között az UVSE vágott neki az idénynek címvédőként. Legutóbb a nyolcas döntőkbe összességében hét különböző egyesület jutott be. A KSI mindhárom korosztályban a négy között volt, a Szolnok pedig az egyetlen vidéki klubként játszhatott elődöntőt, majd bronzmeccset.

(Kiemelt képünkön: Gál Máté az UVSE ifjúsági csapatának egyik erőssége Fotó: Palágyi Barbara)