Nemzeti Sportrádió

Szuperliga: Szabadka–Topolya

Vágólapra másolva!
2025.12.08. 18:55
null
Címkék
FK TSC Szpartak Subotica Szabadka Topolya SC Topolya szerb Szuperliga
A szerb Szuperliga 18. fordulójában a Szabadka a Topolyát fogadja – élőben az NSO-n!

 

SZERB SZUPERLIGA
18. FORDULÓ
Szabadka–Topolya 0–0 – élőben az NSO-n!
Szabadka, Városi Stadion. V: D. Nikolics
Szpartak: Dulics – BilingiSzekulics, Szubotics – Sztojanovics, Besic, Leonardo Antonio, Cejics – Gaucho, Lincoln, Tomovics. Vezetőedző: Milos Kruscsics
A kispadon: Grujics (k.), Krszmanovics, Shama Abdul, Mehmedovic, Kuveljics, Nwokeabia, Trajkovics, Brian Ramírez, Jocsics, I. Babics, D. Pavkovics
Topolya: Szimics – Urosevics, Degenek, Capan, Szt. Jovanovics – Radin, Sztancsics – Mboungou, Mladenovics, Szavics – Sza. Jovanovics. 
Vezetőedző: Nemanja Miljanovics
A kispadon: Jorgics (k.), Roux, Krsztics, Dimoszki, Mezei, Singh, A. Todoroszki, Miloszavics, Sz. Tomovics, Conraad, B. Petrovics
Gólszerző:

 

FK TSC Szpartak Subotica Szabadka Topolya SC Topolya szerb Szuperliga
Legfrissebb hírek

„Már a hatéves gyerekek is erőszakosabbak” – magyar edző a szerb futballról

Légiósok
2025.12.04. 18:33

Az Újpest korábbi trénere újra Szabadkán vállalt munkát – hivatalos

Minden más foci
2025.12.04. 13:18

Emberelőnyben sem szerzett pontot a Topolya

Minden más foci
2025.11.30. 18:00

A Topolya egy pontot elhozott Tomiszlav Szivicséktől

Minden más foci
2025.11.23. 15:54

„DAColunk”, ez már az identitásunk része – a külhoni klubok vezetői a kisebbségi lét nehézségeiről is beszéltek a Sport Forum Hungaryn

Minden más foci
2025.11.20. 15:56

Az edzőváltás után pontot szerzett a Topolya

Minden más foci
2025.11.09. 19:03

Hiába focizta le a ligautolsót, nem tudott nyerni odahaza a Topolya

Minden más foci
2025.11.02. 17:55

Egy góllal kikapott a Topolya a Radnicski vendégeként

Minden más foci
2025.10.25. 17:00
Ezek is érdekelhetik