Szuperliga: Szabadka–Topolya

A szerb Szuperliga 18. fordulójában a Szabadka a Topolyát fogadja – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
18. FORDULÓ
Szabadka–Topolya 0–0 – élőben az NSO-n!
Szabadka, Városi Stadion. V: D. Nikolics
Szpartak: Dulics – BilingiSzekulics, Szubotics – Sztojanovics, Besic, Leonardo Antonio, Cejics – Gaucho, Lincoln, Tomovics. Vezetőedző: Milos Kruscsics
A kispadon: Grujics (k.), Krszmanovics, Shama Abdul, Mehmedovic, Kuveljics, Nwokeabia, Trajkovics, Brian Ramírez, Jocsics, I. Babics, D. Pavkovics
Topolya: Szimics – Urosevics, Degenek, Capan, Szt. Jovanovics – Radin, Sztancsics – Mboungou, Mladenovics, Szavics – Sza. Jovanovics.
Vezetőedző: Nemanja Miljanovics
A kispadon: Jorgics (k.), Roux, Krsztics, Dimoszki, Mezei, Singh, A. Todoroszki, Miloszavics, Sz. Tomovics, Conraad, B. Petrovics
Gólszerző:
