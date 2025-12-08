Nemzeti Sportrádió

Gyász: január 6-án temetik Sághi Istvánt

2025.12.08. 18:31
Fotó: Facebook/Magyar Sportújságírók Szövetsége
Sághi István gyász MSÚSZ
Sághi István sportújságírónak, lapunk korábbi tudósítójának búcsúztatása 2026. január 6-án, 10 órakor lesz a Farkasréti temető Hóvirág utcai bejáratánál lévő ravatalozóban – számolt be a hírről a Magyar Sportújságírók Szövetsége a Facebook-oldalán.

 

Sághi István november 29-én 77 éves korában, hosszú, méltósággal viselt betegség után Budapesten hunyt el.

Rövid jégkorongos sportpályafutás után a Tungsram SC-nél dolgozott sportmasszőrként, majd az FTC futballcsapatának utánpótlásában dolgozott technikai vezetőként, mielőtt a kilencvenes évek elején a Nemzeti Sportnál elkezdte sportújságírói karrierjét. Később dolgozott a Blikknél, az nb1.hu-nál és a Napi Ásznál is.

Nyugdíjba vonulása után is a sport töltötte ki mindennapjait, utolsó éveiben is, amikor egy tíz éve elszenvedett stroke miatt kerekesszékbe kényszerült.

