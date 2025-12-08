Nemzeti Sportrádió

Valter Attila elkezdte a felkészülést új kerékpároscsapatánál

2025.12.08. 17:44
Valter Attila (Fotó: Getty Images)
Valter Attila elkezdte a felkészülést új országúti kerékpároscsapatánál, a Team Bahrain Victoriousnál.

Edzésbe állt új csapatánál, a Team Bahrain Victoriousnál országúti kerékpárosunk, Valter Attila. Az olimpiai negyedik versenyző hétfőn közösségi oldalán azt írta: izgatottan és motiváltan várja az előtte álló feladatokat (a friss képen, amelyet kitett a posztjához, még a Visma mezében látható, a szerződése alapján 2025-ben még nem mutatkozhat a Bahrain színeiben).

„Egy hónapos pihenő után már újra az edzéseké a főszerep. Nagyon rég érzett lendülettel és nyugalommal kezdtem a felkészülést a következő szezonra” – írta Valter, aki ezúttal Magyarországon pihente ki az előző idény fáradalmait.

Valter Budapest után egy hetet Andorrán, majd még egyet a spanyolországi Cyclolodge környékén tekert, mielőtt megérkezett a Bahrain edzőtáborába.

A 27 esztendős kerékpáros három év után szerződött el eddigi együttesétől, a holland Vismától.

 

