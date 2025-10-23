Így fordított a Ferencváros Salzburgban – VIDEÓK
A Ferencváros a második félidő elején mindössze nyolc perc alatt megfordította a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában a Salzburg elleni idegenbeli mérkőzést: előbb az első félidőben büntetőt hibázó Varga Barnabás egyenlített, majd Kristoffer Zachariassen szép fejessel már a vezetést is megszerezte, végül Yusuf duplázta meg a zöld-fehérek előnyét.
A SALZBURGI GÓL
VARGA KIHAGYOTT TIZENEGYESE
VARGA EGYENLÍTÉSE
ZACHARIASSEN TALÁLATA
YUSUF GÓLJA
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FC SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n! (Tv: M4 Sport)
