Nemzeti Sportrádió

Így fordított a Ferencváros Salzburgban – VIDEÓK

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.10.23. 20:25
null
Látványos jelenetekben nem volt hiány (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
gól videók videó Salzburg Ferencváros
A Ferencváros a második félidő elején mindössze nyolc perc alatt megfordította a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában a Salzburg elleni idegenbeli mérkőzést: előbb az első félidőben büntetőt hibázó Varga Barnabás egyenlített, majd Kristoffer Zachariassen szép fejessel már a vezetést is megszerezte, végül Yusuf duplázta meg a zöld-fehérek előnyét.

 

A SALZBURGI GÓL

VARGA KIHAGYOTT TIZENEGYESE

VARGA EGYENLÍTÉSE 

ZACHARIASSEN TALÁLATA

YUSUF GÓLJA

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FC SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n! (Tv: M4 Sport) 

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Kapcsolódó tartalom

Visszafordították a határon a Fradi-drukkerek különvonatát, a klub közleményben tiltakozik

Többek között a pirotechnika miatt tagadták meg a belépést a szurkolóknak.

Salzburgban is számolni kell Varga Barnabással

KEZDÉS: 18.45. Az Európa-liga-találkozón döntő jelentősége lehet a Ferencváros védekezésének.

Több mint tízezer szurkoló fogadja Salzburgban a Ferencvárost

Mind az 1500 vendégszektorba szóló jegy elfogyott.

Tóth Alex sérült, Dibusz Dénes visszatérhet a Salzburg ellen

Varga Barnabás ki-ki mérkőzésre számít, de úgy érzi, a rutin mellettük szól.

 

gól videók videó Salzburg Ferencváros
Legfrissebb hírek

Zachariassen szerint már a szünet előtt is jobb volt a Fradi

Európa-liga
41 perce

Hátrányból felállva, Salzburgban tett hatalmas lépést a továbbjutás irányába a Ferencváros

Európa-liga
1 órája

Vannak ferencvárosi szurkolók, akik eljutottak a salzburgi stadionba

Európa-liga
2 órája

Dibusz visszatér, Varga és Yusuf rohamoz elöl – kezdőcsapatok

Európa-liga
4 órája

Visszafordították a határon a Fradi-drukkerek különvonatát, a klub közleményben tiltakozik

Európa-liga
4 órája

Ahonnan Szoboszlai Dominik és Erling Haaland is érkezett – a Salzburg akadémiáján jártunk

Európa-liga
6 órája

Szijjártó Péter: A ferencvárosi szurkolók vonata hamarosan továbbindulhat Ausztriába

Európa-liga
7 órája

Salzburgban is számolni kell Varga Barnabással

Európa-liga
14 órája
Ezek is érdekelhetik