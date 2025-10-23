Több mint tízezer szurkoló fogadja Salzburgban a Ferencvárost
A klubnál nem elégedettek a jegyeladással, több kilátogatóra számítottak, de az alacsony érdeklődés többek között annak is köszönhető, hogy két vereséggel kezdte az El-t az osztrák együttes. Ellenben mind az 1500 vendégszektorba szóló jegy elfogyott, így a Ferencváros-szurkolók megtöltik a számukra fenntartott helyeket, s minden bizonnyal ismét remek hangulatot varázsolnak. Az osztrák klubnál továbbá elmondták, vannak olyan ferencvárosi drukkerek, akik nem jutottak belépőjegyhez a salzburgi összecsapásra, így sokan Bécs felé veszik az irányt, ahol a Bolla Bendegúzt is a soraiban tudó Rapid Wien az Fiorentinával találkozik. Az FTC és a Rapid Wien szurkolói híresen remek kapcsolatot ápolnak egymással, így jó néhány magyar szurkoló besegít csütörtök este a bécsi drukkereknek az olasz sztárcsapat ellen.
Összehasonlítva, a válogatott szünet előtt a Red Bull Arénába a Rapid Wien elleni rangadón 12 395 szurkoló látogatott ki a mérkőzésre, míg az eddigi egyetlen hazai Európa-liga-meccsen, a Porto ellen, 9993 néző foglalt helyet a stadionba. Most várhatóan valahol a kettő között lesz a nézőszám, a Red Bull Aréna befogadóképessége nemzetközi kupamérkőzésen 29 320 fő, így optimistán számolva nagyjából félház várható a Red Bull Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésen.
A Transfermarkt adatai szerint a Salzburg hazai bajnoki mérkőzésein az átlagnézőszám 9674 fő, jó hír, hogy ennél biztosan többen lesznek az FTC ellen.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)
18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német)
18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Basel (svájci)
18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)
18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)
21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)
21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán), Topolya
21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)
21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Dinamo Zagreb
|2
|2
|–
|–
|6–2
|+4
|6
|2. Midtjylland
|2
|2
|–
|–
|5–2
|+3
|6
|3. Aston Villa
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|4. Braga
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|5. Lyon
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|6. Lille
|2
|2
|–
|–
|3–1
|+2
|6
|7. Porto
|2
|2
|–
|–
|3–1
|+2
|6
|8. Viktoria Plzen
|2
|1
|1
|–
|4–1
|+3
|4
|9. Real Betis
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|10. Freiburg
|2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|11. FERENCVÁROS
|2
|1
|1
|–
|2–1
|+1
|4
|12. Panathinaikosz
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|13. Celta Vigo
|2
|1
|–
|1
|4–3
|+1
|3
|14. Basel
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|15. Go Ahead Eagles
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|16. Roma
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|17. Brann Bergen
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|18. Genk
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|19. Young Boys
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|20. Fenerbahce
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|21. Ludogorec
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|22. Stuttgart
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|23. Sturm Graz
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|24. FCSB
|2
|1
|–
|1
|1–2
|–1
|3
|25. Nottingham Forest
|2
|–
|1
|1
|4–5
|–1
|1
|26. Crvena Zvezda
|2
|–
|1
|1
|2–3
|–1
|1
|27. Bologna
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|28. PAOK
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|29. Celtic
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|30. Maccabi Tel-Aviv
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|31. Nice
|2
|–
|–
|2
|2–4
|–2
|0
|32. Rangers
|2
|–
|–
|2
|1–3
|–2
|0
|33. Utrecht
|2
|–
|–
|2
|0–2
|–2
|0
|34. Salzburg
|2
|–
|–
|2
|0–3
|–3
|0
|35. Feyenoord
|2
|–
|–
|2
|0–3
|–3
|0
|36. Malmö
|2
|–
|–
|2
|1–5
|–4
|0