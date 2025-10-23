Nemzeti Sportrádió

Több mint tízezer szurkoló fogadja Salzburgban a Ferencvárost

• Salzburg
2025.10.23. 10:17
Több mint tízezer jegy kelt el Salzburgban, de a klub ezt is kevesli (Fotó: Getty Images)
Az osztrák klub sajtóosztálya arról tájékoztatta a Nemzeti Sportot, hogy a csütörtöki Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC Európa-liga-mérkőzésre valamivel több, mint 10 ezer jegyet vásároltak a hazai drukkerek.

A klubnál nem elégedettek a jegyeladással, több kilátogatóra számítottak, de az alacsony érdeklődés többek között annak is köszönhető, hogy két vereséggel kezdte az El-t az osztrák együttes. Ellenben mind az 1500 vendégszektorba szóló jegy elfogyott, így a Ferencváros-szurkolók megtöltik a számukra fenntartott helyeket, s minden bizonnyal ismét remek hangulatot varázsolnak. Az osztrák klubnál továbbá elmondták, vannak olyan ferencvárosi drukkerek, akik nem jutottak belépőjegyhez a salzburgi összecsapásra, így sokan Bécs felé veszik az irányt, ahol a Bolla Bendegúzt is a soraiban tudó Rapid Wien az Fiorentinával találkozik. Az FTC és a Rapid Wien szurkolói híresen remek kapcsolatot ápolnak egymással, így jó néhány magyar szurkoló besegít csütörtök este a bécsi drukkereknek az olasz sztárcsapat ellen.

Összehasonlítva, a válogatott szünet előtt a Red Bull Arénába a Rapid Wien elleni rangadón 12 395 szurkoló látogatott ki a mérkőzésre, míg az eddigi egyetlen hazai Európa-liga-meccsen, a Porto ellen, 9993 néző foglalt helyet a stadionba. Most várhatóan valahol a kettő között lesz a nézőszám, a Red Bull Aréna befogadóképessége nemzetközi kupamérkőzésen 29 320 fő, így optimistán számolva nagyjából félház várható a Red Bull Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésen.

A Transfermarkt adatai szerint a Salzburg hazai bajnoki mérkőzésein az átlagnézőszám 9674 fő, jó hír, hogy ennél biztosan többen lesznek az FTC ellen.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)
18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német)
18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Basel (svájci)
18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)
18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)
21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)
21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán), Topolya
21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)
21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
  1. Dinamo Zagreb226–2+46
  2. Midtjylland225–2+36
  3. Aston Villa223–0+36
  4. Braga223–0+36
  5. Lyon223–0+36
  6. Lille223–1+26
  7. Porto223–1+26
  8. Viktoria Plzen2114–1+34
  9. Real Betis2114–2+24
10. Freiburg2113–2+14
11. FERENCVÁROS2112–1+14
12. Panathinaikosz2115–3+23
13. Celta Vigo2114–3+13
14. Basel2113–2+13
15. Go Ahead Eagles2112–203
16. Roma2112–203
17. Brann Bergen2112–203
18. Genk2111–103
19. Young Boys2113–4–13
20. Fenerbahce2113–4–13
21. Ludogorec2112–3–13
22. Stuttgart2112–3–13
23. Sturm Graz2112–3–13
24. FCSB2111–2–13
25. Nottingham Forest2114–5–11
26. Crvena Zvezda2112–3–11
27. Bologna2111–2–11
28. PAOK2111–3–21
29. Celtic2111–3–21
30. Maccabi Tel-Aviv2111–3–21
31. Nice222–4–20
32. Rangers221–3–20
33. Utrecht220–2–20
34. Salzburg220–3–30
35. Feyenoord220–3–30
36. Malmö221–5–40

 

 

