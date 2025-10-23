Több mint tízezer szurkoló fogadja Salzburgban a Ferencvárost

A klubnál nem elégedettek a jegyeladással, több kilátogatóra számítottak, de az alacsony érdeklődés többek között annak is köszönhető, hogy két vereséggel kezdte az El-t az osztrák együttes. Ellenben mind az 1500 vendégszektorba szóló jegy elfogyott, így a Ferencváros-szurkolók megtöltik a számukra fenntartott helyeket, s minden bizonnyal ismét remek hangulatot varázsolnak. Az osztrák klubnál továbbá elmondták, vannak olyan ferencvárosi drukkerek, akik nem jutottak belépőjegyhez a salzburgi összecsapásra, így sokan Bécs felé veszik az irányt, ahol a Bolla Bendegúzt is a soraiban tudó Rapid Wien az Fiorentinával találkozik. Az FTC és a Rapid Wien szurkolói híresen remek kapcsolatot ápolnak egymással, így jó néhány magyar szurkoló besegít csütörtök este a bécsi drukkereknek az olasz sztárcsapat ellen.

Összehasonlítva, a válogatott szünet előtt a Red Bull Arénába a Rapid Wien elleni rangadón 12 395 szurkoló látogatott ki a mérkőzésre, míg az eddigi egyetlen hazai Európa-liga-meccsen, a Porto ellen, 9993 néző foglalt helyet a stadionba. Most várhatóan valahol a kettő között lesz a nézőszám, a Red Bull Aréna befogadóképessége nemzetközi kupamérkőzésen 29 320 fő, így optimistán számolva nagyjából félház várható a Red Bull Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésen.

A Transfermarkt adatai szerint a Salzburg hazai bajnoki mérkőzésein az átlagnézőszám 9674 fő, jó hír, hogy ennél biztosan többen lesznek az FTC ellen.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)

18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német)

18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Olympique Lyon (francia)–Basel (svájci)

18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)

18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)

18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)

21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)

21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán), Topolya

21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)

21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)