Salzburgban is számolni kell Varga Barnabással

Varga Barnabás szombaton tölti be 31. életévét, mostanában pedig a magyar szurkolók is egyre többet foglalkoznak vele. A világhálón sorra jelennek meg a mémek róla, akad, amelyen hétfejű sárkányként ábrázolják, másikon a „Fejminátor” felirat alatt a testéhez képest többszörösére nagyított feje látható, s vasárnap estére is készült humoros felvétel róla, amint a kiállított Gróf Dávid kapusmezét húzza éppen magára, csapattársa, Szalai Gábor a következőket mondja neki „Minek kesztyű, Barni? Úgyis kifejeled a lövéseket.”

Alighanem Salzburgban is készülnek a fejjátékára.

NS-SZAKÉRTŐ Jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban a Salzburg. Rouven Schröder sportigazgató a múlt héten került a Mönchengladbachhoz, a csapat fiatal, a nyáron pedig többnyire rutinos játékosok érkeztek vissza Németországból. A klub az elmúlt tíz év sikereit próbálja megismételni, de már két éve nem tudja. Átalakul a futball, s bár kiválóan dolgoztak az egyesületnél, nem lehet mindig akkora sztárokat beépíteni, mint Erling Haaland, Szoboszlai Dominik, Sadio Mané, Dayot Upamecano vagy Diadie Samassékou. Ma már nincsenek ilyen szintű futballistái a Salzburgnak, de az együttes stabil. És tehetségből sincs hiány, ha ki kell emelnem egyet, a legígéretesebb a 18 éves bosnyák támadó, Kerim Alajbegovic. Sokáig reménykedtünk mi is a Rapidnál, hogy véget ér az uralkodásuk Ausztriában, sikerült több csapatnak is felzárkóznia hozzájuk, a Sturm nyerte meg az előző két bajnokságot. Viszont a Salzburg tavaly is ott volt a Bajnokok Ligájában, az idén az Európa-ligában és a bajnokságban is mindig a második-harmadik hely környékén van, s ez bizonyítja, továbbra is jó csapat. A Ferencváros bajnoki meccseit is figyelemmel követem, itt mindenki tudja, hogy mindig a Fradi a bajnok, és már évek óta az Európa-ligában játszik, egyre jobb eredményeket elérve. Ha a magyar klubfutball kerül szóba a Rapidnál, nemcsak a két csapat szurkolótábora közötti barátság, hanem az eredmények miatt is mindenkinek a Fradi jut eszébe Bécsben. A Ferencvárosnak szurkolok csütörtökön, úgy érzem, szoros meccs lesz, van esély a győzelemre. SZÁNTÓ Tamás, a Rapid Wien korábbi játékosa, jelenlegi alkalmazottja

Az osztrákok keretében több jó felépítésű védő is szerepel, a legmagasabb 195 centiméterével a francia-elefántcsontparti Joane Gadou, a dán Jacob Rasmussen és az osztrák Jannik ­Schuster öt centiméterrel alacsonyabb nála, de a magyar csatárnak a termeti hátrány nem szokott gondot okozni, egyfelől átlagon felüli a súlypontemelkedése, másfelől ütemérzékének (is) köszönheti a rengeteg gólt. Hiába ugrik valaki magasra, ha rossz ütemben teszi, ha lefelé ereszkedik, mire a labda odaér. Az osztrák együttes védekezése az utóbbi időben ráadásul a földön is akadozik, a hétvégén két gólt kapott az Altach elleni (2–2) bajnokin, az idényben pedig tíz mérkőzésen tizennégyet, összehasonlításképpen az élen álló Sturm Graz mindössze hetet. A nemzetközi porondon sem szárnyal eddig a gárda, az El főtábláján két meccsen két vereséget szenvedett el, a francia Lyon otthonában 2–0-ra, a portugál Portótól hazai pályán 1–0-ra kapott ki. Amíg néhány évvel ezelőtt ebben a párharcban egyértelműen a salzburgiak számítottak volna toronymagas esélyesnek, az erőviszonyok mostanra kiegyenlítődtek, a Ferencvárosnak egyáltalán nem feltartott kézzel kell Ausztriába utaznia. Érdekesség, hogy a Red Bull-csoport éppen a napokban kötött stratégiai megállapodást az Újpest FC-vel, amelynek célja a klub szakmai fejlődésének elősegítése, de az együttműködésnek még aligha van bármi kézzelfogható eredménye, így a Fradi számára ennek most még nincs különösebb jelentősége.

Varga Barnabás játékának azonban a Red Bull Arenában is lehet súlya.

A csatár nyáron maga is elismerte, az idény végén gyengébben ment neki a játék, érezte, hogy formán kívül van. Mostanra azonban – nem túlzás – élete formájában futballozik. Játszott már ellenállhatatlanul, de ennyire veszélyesen még sohasem, a Ferencvárosban és a válogatottban is pótolhatatlan figura. Pedig 2022 őszén távlati terveiről így nyilatkozott lapunknak: „Öt év nagyon hosszú idő, különösen egy futballista életében. Addigra harminckét esztendős leszek, nagyon bízom benne, hogy még akkor is az NB I-ben játszhatok. Adott esetben a külföldi karriert is szívesen kipróbálnám, igaz, szerintem nincs olyan futballista, aki ezt ne így gondolná… Sohasem voltam lelkizős típus, nem szeretek semmit túlgondolni. Úgy vagyok vele, minél kevésbé bonyolítom az új élethelyzeteket, annál jobb.”

Dibusz Dénes felépült sérüléséből, csütörtökön ismét ő áll a magyar bajnok Ferencváros kapujában – védéseivel főszereplő lehet a salzburgi összecsapáson (Fotó: Szabó Miklós)

Kevesen tudják róla, de gyerekként Steven Gerrard volt a kedvence. Liverpool-rajongó, mindig is kedvelte a „vörösök” játékát – ki ne emlékezne a 2005-ös Bajnokok Ligája-döntőre, amelyben az AC Milan hiába vezetett 3–0-ra, az angolok nem adták fel, kiegyenlítettek, majd tizenegyesekkel megnyerték a meccset.

Robbie Keane vezetőedző érkezése óta a Ferencvárosra is jellemző ez a soha ne add fel mentalitás, az ír tréner ki nem állhatja a langyos futballt. A nemzetközi porondon ráadásul a labdarúgók még inkább szeretnék megmutatni képességeiket, hiszen ott lehet igazán „eladniuk” magukat. Jó hír a zöld-fehéreknek, hogy az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes visszatérhet a kapuba – a hétvégén Robbie Keane úgy fogalmazott vele kapcsolatban, hogy a salzburgi összecsapásra rendben lesz.

A csütörtöki találkozón döntő jelentősége lehet a Ferencváros védekezésének, az eddigi két főtáblás találkozón csak egy gólt kapott az együttes, ha sikerül hátul és a középpályán ezúttal is stabilan játszani, elöl a kreatív futballistáknak köszönhetően újabb bravúrt érhet el a magyar bajnok.

Grúz játékvezető fújja a sípot A grúz Goga Kikacseisvili vezeti a csütörtöki Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzést. A 34 esztendős sportember 2021 óta vezet a nemzetközi porondon, ugyanabban az évben a Konferencialiga csoportkörében is bemutatkozott. Az El-ben ez lesz az első ligaszakaszbeli fellépése.

