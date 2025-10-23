Nemzeti Sportrádió

Visszafordították a határon a Fradi-drukkerek különvonatát, a klub közleményben tiltakozik

M. B.M. B.
2025.10.23. 17:26
Fotó: Getty Images
Címkék
szurkolók Red Bull Salzburg Európa-liga szurkolói vonat Ferencváros
A korábbi ígéretekkel ellentétben nem engedték be Ausztriába a ferencvárosi drukkerek különvonatát – olvasható a magyar bajnok hivatalos honlapján.

FRISSÍTÉS: A PIROTECHNIKA ÉS A ROSSZ VISELKEDÉS MIATT NEM ENGEDTÉK BE A FRADI-DRUKKEREKET

A Salzburger Nachtrichten beszámolója szerint az osztrák rendőrség végül azért nem engedte át a szurkolói vonatot a határon, mert a drukkerek „tűzijátékoztak és nem megfelelően viselkedtek”.

A zöld-fehér klub közleményben tiltakozik az osztrák belügyminisztérium döntése ellen.

„A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg–FTC labdarúgó UEFA Európa-liga-főtábla-mérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül - visszafordították a magyar-osztrák határról. A szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi, érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. Mi sosem voltunk ilyen házigazdák… A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni” – olvasható a fradi.hu-n.

Európa-liga
4 órája

Szijjártó Péter: A ferencvárosi szurkolók vonata hamarosan továbbindulhat Ausztriába

Hat magyar konzul is jelen lesz az esti Európa-liga-mérkőzés helyszínén.

Szijjártó Péter külügyminiszter – aki korábban még arról posztolt, hogy a ferencvárosi drukkereket végül beengedik Ausztriába – legújabb Facebook-bejegyzésében elfogadhatatlannak nevezte a történteket, s közölte, hogy emiatt bekérették Ausztria budapesti nagykövetét.

A Salzburg–Ferencváros Európa-liga-meccs 18.45 órától kezdődik. 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

