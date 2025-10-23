Visszafordították a határon a Fradi-drukkerek különvonatát, a klub közleményben tiltakozik

FRISSÍTÉS: A PIROTECHNIKA ÉS A ROSSZ VISELKEDÉS MIATT NEM ENGEDTÉK BE A FRADI-DRUKKEREKET

A Salzburger Nachtrichten beszámolója szerint az osztrák rendőrség végül azért nem engedte át a szurkolói vonatot a határon, mert a drukkerek „tűzijátékoztak és nem megfelelően viselkedtek”.

A zöld-fehér klub közleményben tiltakozik az osztrák belügyminisztérium döntése ellen.

„A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg–FTC labdarúgó UEFA Európa-liga-főtábla-mérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül - visszafordították a magyar-osztrák határról. A szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi, érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. Mi sosem voltunk ilyen házigazdák… A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni” – olvasható a fradi.hu-n.