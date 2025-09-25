Nemzeti Sportrádió

Gruber Zsombor és Varga Barnabás a támadósorban – így kezd az FTC az El-rajton

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.09.25. 19:49
null
Robbie Keane (Fotó: Hatházi Tamás/MTI)
A Ferencváros 21 órától a cseh Viktoria Plzent fogadja a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában – Robbie Keane vezetőedző kijelölte kezdőcsapatát a találkozóra.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
FERENCVÁROS–VIKTORIA PLZEN (cseh) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!
Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Sander van der Eijk (Rens Bluemink, Stefan de Groot) – hollandok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Tóth A., Ötvös, N. Keita, O'Dowda – Gruber, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Gróf (kapus), Cadu, Joseph, Levi, Kanikovszki, Madarász Á., Nagy B., Pesics, Júlio Romao, Szalai G., Yusuf, Zachariassen
Plzen: Jedlicka – Paluska, Dweh, Jemelka – Memic, Cerv, Souaré, Doszki – Ladra – Durosinmi, Vydra. Vezetőedző: Miroslav Koubek
A kispadon: Tvrdon, Wiegele (kapusok), Adu, Havel, Kabongo, Markovics, Spácil, Valenta, Visinsky, Zeljkovic

Kapcsolódó tartalom

Címlapsztori: Varga Barnabás góltermése európai szinten is kiemelkedő

FTC–PLZEN, KEZDÉS: 21.00. A magyar válogatott támadó gólpasszokban is jeleskedik.

Kedvezőbb helyzetben várja a Ferencváros a Plzen elleni kupacsatát, mint februárban

Az FTC nincs lehengerlő formában, azonban öt pontban összefoglaltuk, miért van jobb helyzetben a csehek elleni Európa-liga-mérkőzése előtt, mint volt a két együttes év eleji párharcakor.

Robbie Keane: Ha a költségvetést nézzük, akkor mindegyik ellenfelünk sokkal jobb helyzetben van, mint mi

A szakember majdnem 100 százalékig biztos abban, hogy melyik 11 futballistát fogja pályára küldeni.

A Plzen edzője szerint megkönnyíti a felkészülésüket, hogy lesz néhány ismerős játékos a Fradinál

„Nem lesz visszavágó, azaz nincs javítási lehetőség, márpedig mindkét együttes biztosan ponttal, pontokkal akar kezdeni.”

 

 

Ezek is érdekelhetik