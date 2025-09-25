Gruber Zsombor és Varga Barnabás a támadósorban – így kezd az FTC az El-rajton

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

FERENCVÁROS–VIKTORIA PLZEN (cseh) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Sander van der Eijk (Rens Bluemink, Stefan de Groot) – hollandok

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Tóth A., Ötvös, N. Keita, O'Dowda – Gruber, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Gróf (kapus), Cadu, Joseph, Levi, Kanikovszki, Madarász Á., Nagy B., Pesics, Júlio Romao, Szalai G., Yusuf, Zachariassen

Plzen: Jedlicka – Paluska, Dweh, Jemelka – Memic, Cerv, Souaré, Doszki – Ladra – Durosinmi, Vydra. Vezetőedző: Miroslav Koubek

A kispadon: Tvrdon, Wiegele (kapusok), Adu, Havel, Kabongo, Markovics, Spácil, Valenta, Visinsky, Zeljkovic