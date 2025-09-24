Kedvezőbb helyzetben várja a Fradi a Plzen elleni kupacsatát, mint februárban

Friss az emlék, hiszen nem volt olyan régen, hogy a Ferencváros és a Viktoria Plzen összecsapott egymással: idén február 13-án és 25-én az Európa-liga-nyolcaddöntőbe jutás volt a tét. Noha a zöld-fehérek az első, budapesti találkozón Mohammed Abu Fani góljával előnyt szereztek, idegenben kijött a két csapat közti különbség, a csehek 3–1-es összesítéssel kivívták a továbbjutást. Akkoriban a Fradi több sebből vérzett, és bár a csapat most sincs kiugró formában, talán ezért is érdemes a csütörtöki El-mérkőzése előtt megvizsgálni, mi várható a magyar rekordbajnoktól most, szemben a két csapat hét hónappal ezelőtti párharcával.

A KAPUBAN DIBUSZ DÉNES RUTINJÁRA LEHET ÉPÍTENI

A ferencvárosi drukkerek a fejüket fogták, amikor az ­Eintracht Frankfurt elleni idegenbeli Európa-liga-főtáblás mérkőzésen Dibusz Dénes egy kirúgás következtében megsérült, és már az első félidőben le kellett cserélni. A klub­ikon mankóval hagyta el a Deutsche Bank Parkot, és ez előrevetítette, hosszabb kihagyás vár rá. Az Alkmaar elleni hazai El-meccsen (4–3) már Varga Ádám állt a kapuban, majd – amolyan beugróként – a frissen szerződtetett Gróf Dávidra hárult a feladat, hogy stabilitást adjon a Fradinak a Viktoria Plzen elleni párharcban. A nyolcaddöntős szereplést vele sem vívták ki a zöld-fehérek, igaz, rajta semmi sem múlt: hat védést mutatott be a két mérkőzésen. A szurkolóknak azonban megnyugtatóbb érzés, hogy a magyar válogatott első számú kapusa, Dibusz Dénes áll majd a vonal előtt csütörtökön.

Dibusz Dénes (Fotó: Szabó Miklós)

A 34 éves futballista rengeteg nagy csatát vívott már zöld-fehérben (illetve az ezektől a színektől elütő kapusmezében), a nemzetközi kupaporondon minden sorozatot figyelembe véve 103 összecsapáson játszott. Az Európa-ligában a 27. találkozójára készül, eddig hét alkalommal, a Bayer Leverkusen, a Monaco, a Nice, a Dinamo Kijev, a CSZKA Moszkva (mindkétszer) és a Frankfurt ellen is megőrizte kapuját a góltól (utóbbival szemben 33 percet töltött a pályán). Nemcsak képességei miatt fontos tagja a Ferencvárosnak – ő a csapatkapitány.

EZÚTTAL NEM BALHÁTVÉD JÁTSZIK BELSŐ VÉDŐT

Robbie Keane a Plzen elleni februári összecsapásokon három belső védős felállást alkalmazott, amelyben a szárnyvédők labdavesztést követően visszazártak. A Groupama Arénában Stefan Gartenmann, Ibrahim Cissé és az azóta a Pascal Jansen vezette New York City FC-hez szerződő Raul Gustavo alkották a hátsó sor tengelyét, de a visszavágón a bizonytalan brazil helyét meglepetésre a balhátvéd Cristian Ramírez vette át. A húzás azért volt merész, mert a bal szélen szerepeltetett Eldar Civicet korábban láthattuk már vészmegoldásként középhátvédként játszani a Fradiban, míg az ecuadori válogatott labdarúgó először (és utoljára) futballozott ebben a szerepkörben. Százhetvenkét centiméteres magassága (ezt írja a Transfermarkt) nem segítette a boldogulását, a Sofascore szerint egyetlen párharcot sem nyert meg Plzenben. Nem csoda, hogy Robbie Keane a szünetben levette a pályáról, hiszen addigra már hárommal vezetett a Viktoria, a becserélt Raul Gustavóval sem sikerült azonban a visszakapaszkodás.

Cristian Ramírez (Fotó: Nemzeti Sport)

Azt nem állítjuk, hogy a Ferencváros védekezése bizakodásra ad okot ebben az évadban, mivel a Bajnokok Ligája-selejtezőben hat mérkőzésen kilenc gólt kapott (az örmény Noa négyszer, az azeri Qarabag ötször vette be a kapuját), a bekkek többsége statikusnak tűnik az Európa-liga szintjéhez viszonyítva, de azért még így is megnyugtatóbb, hogy ezúttal középhátvédek szerepelnek majd a védelem tengelyében, nem kell a Plzentől érkező Cadunak vagy Callum O’Dowdának kényszerűségből belső védőként izzadnia.

IMMÁR VILÁGSZTÁRJÁRA IS TÁMASZKODHAT AZ FTC

Tavaly decemberben világszerte cikkeztek arról, hogy a Werder Bremen kötelékébe tartozó Naby Keita egyéves kölcsönszerződést kötött a Ferencvárossal. A felhajtás nem véletlenül volt óriási, hiszen a guineai válogatott középpályás 129 mérkőzésen lépett pályára a Liverpoolban, 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert a „vörösökkel”, majd a 2019–2020-as idényben elhódította a Premier League trófeáját. A szakmai stáb és a klub vezérkara már az érkezése első napjaiban előrevetítette: időre lesz szükség, mire a szenzációs képességű középpályás formába lendül, az elmúlt időszakban ugyanis sokat bajlódott sérüléssel, ráadásul fegyelmi problémák miatt (nem utazott el a Bayer Leverkusen elleni idegenbeli bajnokira, mert nem jelölték a kezdőbe) a tartalékcsapatba száműzték a brémai vezetők. Az FTC szerelésében február 23-án mutatkozott be, a tavaszi szezonban 11 meccsen rázódott játékba.

Naby Keita (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Naby Keita klasszisáról mindenki megbizonyosodhatott az előző idényben. Ugyan nem emelkedett ki teljesítményével az együttesből, minden megmozdulásán látszott, szoros barátságot ápol a labdával. Az új évadban az NB I-et szemlézve a legjobbak közé tartozik a támadóharmadba adott passzok számát és hatékonyságát, a térnyerő, a rövid és a fogadott passzok számát, valamint a térnyerő labdavezetések számát és hosszát tekintve, ami jelzi, hogy a Ferencváros előrejátékában labdakihozatalt segítő játékszervezőként hatalmas szerepe van a labda felvételében és megjátszásában. Az erőnléte is javult, amit a fejpárbajok megvívásában kamatoztat és a védekezési intenzitása is a legjobbak közé emeli a ligában. A Qarabag elleni BL-rájátszásos visszavágón ragyogó teljesítményt nyújtva bizonyította, hogy ha motivált, ezen a szinten páratlan húzásokra képes. Februárban nagy szükség lett volna a Plzen ellen a játékára, ám akkor még nem volt megfelelő állapotban – csütörtökön sokat érhet a jelenléte.

MAGYAR TEHETSÉGEK LEHETNEK ISMÉT A KULCSEMBEREK

Philippe Rommens, Júlio Romao, Mohammed Abu Fani – így nézett ki a Ferencváros középpályája mintegy fél évvel ezelőtt Plzenben. A három labdarúgó közül csak Júlio Romao szerepel a Fradi Európa-liga-főtáblás keretében, a brazil ráadásul sérülés után tért vissza, aligha játszik csütörtökön. Az előbb említett futballisták alkotta trió a Viktoria otthonában leszerepelt, ebben az évadban Robbie Keane új labdarúgókat favorizál. Az ír szakember egyik legfőbb érdeme Tóth Alex felépítése. Emlékezhetünk, a 19 éves tehetség Pascal Jansen irányításával három meccsen szerepelt, jellemzően Soroksáron játszott kooperációs együttműködés keretében, majd az edzőváltással reflektorfénybe került. Manapság szinte elképzelhetetlen a kezdő tizenegy a középpályás nélkül, csak akkor marad ki, ha nem egészséges (sőt, még akkor is bevetik, hiszen a Qarabag elleni BL-rájátszás visszavágóján vírusos betegséggel küzdve lépett csereként pályára és lőtt bombagólt szabadrúgásból).

A Cube adatalapon számított, nemzetközi viszonylatú teljesítményindexe szerint ő az NB I 2025–2026-os idényének legjobb játékosa hét forduló elteltével, és a Bajnokok Ligája selejtezőjében is a legjobbak közé tartozott a posztján. Piaci értékét 2.5 millió euróra saccolja a Transfermarkt, ám vélhetően ennek az összegnek a többszöröséért adja majd el az FTC, ha az Európa-ligában is jól teljesít – a válogatott mérkőzései mellett ez számára a fokmérő. A Viktoria Plzen elleni idegenbeli találkozón alig több mint tíz percet játszott, ezúttal az a vele szemben támasztott elvárás, hogy fiatal kora ellenére vezér legyen.

Tóth Alex (Fotó: Török Attila)

Nemcsak ő lépett elő a Fradinál a magyar tehetségek közül: Gruber Zsombor is villog. A 21 éves támadó ugyan nem alapember (csapata játékperceinek mindössze 42.4 százalékát töltötte a pályán az idényben), a bajnokságban hat gólt szerzett, abból kettő döntetlent, egy pedig győzelmet ért együttesének. A nemzetközi porondon eddig kevesebb szerepet kapott, a BL-selejtezőben négy meccsen 77 perc jutott neki összesen (így is összejött neki egy gólpassz a Ludogorec ellen), kirobbanó formáját látva azonban jó eséllyel a kezdő tizenegyben kap helyet a Plzen ellen – hiba lenne nem kihasználni gyorsaságát, kapu előtti vagányságát, cselezőkészségét és a tizenhatoson kívüli lövéseiben rejlő lehetőséget. Aligha kell motiválni, hiszen ha kiugróan teljesít a Viktoria és a Genk elleni El-mérkőzéseken, logikus döntés lenne Marco Rossi szövetségi kapitány részéről, ha vele pótolná Örményország ellen az eltiltott Varga Barnabást vagy Sallai Rolandot.

KIVÁLÓ FORMÁBAN LÖVI, FEJELI A GÓLOKAT VARGA BARNABÁS

Már sosem tudjuk meg, miként alakul a Ferencváros plzeni visszavágója, ha a párharc első felvonásának 89. percében Varga Barnabás nem kap feleslegesen sárga lapot Lukás Cerv megrúgásáért. A válogatott első számú csatára felelőtlen mozdulata eredményeként eltiltás miatt nem léphetett pályára a Doosan Arenában, ahol egy-két átlövési kísérletet leszámítva súlytalan volt a magyar rekordbajnok támadójátéka. Tavaszi szezonja várakozáson alul sikerült, nyolc gólt szerzett. Ez a szám önmagában nem rossz, sok magyar középcsatár megirigyelné, ám ismerve a statisztikáit, ettől az ő esetében nem kell hasra esni – merthogy az FTC-ben a mérlege 96 meccsen 60 találat.

Varga Barnabás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A 30 éves támadó remekül kezdte az idényt, minden sorozatot figyelembe véve 12 mérkőzésen 10 gólt szerzett zöld-fehérben, és a szeptemberi vb-selejtezőkön jegyzett három gólja is jelzi, kihívás a semlegesítése. A Ferencváros egyik legfőbb fegyvere a nemzetközi porondon a rögzített helyzetek hatékonysága, márpedig a szöglet- és szabadrúgásoknál az ő ruganyossága, ütemérzéke és játékintelligenciája rengeteget érhet – nem beszélve arról, hogy az ellenfél szögleteinél is jól jön, ha kifejeli a labdát. Biztató előjel, hogy az európai színtéren önmagához képest is kiugróan eredményes: 29 összecsapáson 22 gólt és hét gólpasszt számlál, tehát átlagban minden mérkőzésen kiveszi a részét egy-egy Fradi-gólból.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!