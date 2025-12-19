Szalai Gábor gólja után miskolci győzelemmel zárta az évet a Ferencváros

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 6510 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Szalai G. (57.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A környékbeli kocsmák előtt a levegőben egyszerre keveredett a decemberi hideg fagyos illata a frissen sült lángoséval, és a sör semmivel nem összetéveszthető aromájával. Ebben az esztendőben utoljára ismét megteltek a diósgyőri stadion környékén található vendéglátóegységek, sokan odabent hangolódtak a Ferencváros elleni összecsapásra, néhányan azonban kint dideregtek a hidegben. A villamosról leszálló tömeget a régi időket idéző tökmagárusok kínálták ropogtatnivalóval, az utcasarkon pedig kempingasztalról sálakat árusított egy fiatalember. A helyi rendőrök nem bízták a véletlenre a mérkőzés biztosítását, az autópálya felől érkező gépkocsikat több ponton is megállították, hogy a zöld-fehér drukkereket kiemeljék a forgalomból, és a menekülőutakon sem volt kegyelem, nem túlzás, minden sarkon minimum két egyenruhás álldogált.

A DVTK kapuja felé vezető út már nem volt ilyen jól lezárva.

A diósgyőri ultrák kitettek magukért az ősz utolsó mérkőzésén, óriási élőképpel készültek a Ferencváros elleni találkozóra. A DVTK szurkolói által készített drapéria a kapu mögötti szektorokat teljes egészében beterítette, a következő felirattal: „Isten előtt letérdeltem, köszöntem, hogy borsodi lettem!” Az őszi nézőcsúcs is megdőlt a magyar bajnok elleni összecsapáson, a Debreceni VSC elleni (0–0) szeptemberi bajnokin 6279-en ültek a lelátón, ezúttal ezt megdöntve 6500-an voltak kíváncsiak a Diósgyőr meccsére. Látványos drapériával készültek a hazaiak

Hét perc elteltével már két góllal vezethetett volna a Ferencváros, előbb Bamidele Yusuf lőtte telibe a labdával saját csapattársát, Callum O’Dowdát, majd Tóth Alex rontott el egy saját maga által kialakított ziccert. Az oldalvonalnál a napokban szerződést hosszabbító Robbie Keane fogta a fejét, a lehetőség adva volt a jó kezdéshez, ám nem sikerült kihasználni a hazaiak bizonytalanságát. Az ír tréner a tizennyolc esztendős Madarász Ádámot is csapatba állította, aki életében először volt kezdő a magyar bajnoknál (korábbi hat NB I-es találkozóján csereként lépett pályára). A fiatal futballista a pálya közepén, a védelem előtt szűrte a támadásokat, az ezen a poszton bevethető Ötvös Bence megsérült, a többiek pedig légiósok voltak…

A vendégek maguknak köszönhették, hogy nem vezettek, elől Bamidele Yusuf és Varga Barnabás is kereste a rést a pajzson, ám hiába érkezett fél tucatnyi beadás jobbról és balról, a levegőben ezúttal veszélytelen volt a Ferencváros. A két szélen Cebrail Makreckis és Callum O’Dowda is aktívan segítette a támadásokat, ha a zöldeknél volt a labda, mindketten kiugrásra készen várták, hátha sikerül megiramodniuk a DVTK kapujának irányába. A hűvös időjárásban a futballisták próbálták melegen tartani az izmaikat is, ha helyzetből kevesebb is akadt a szünet előtti periódusban, kőkemény ütközetből annál több. Előfordult, hogy három labdarúgó is a földön fekve várta az orvosi segítséget, a két csapat játékosai nem kímélték egymást, pókfocira emlékeztető jelenet is kialakult egy-egy labdaszerzési kísérletnél. Ez aztán – ahogy arra számítani lehetett – feszültséget szült a gyepen, félórányi játék után több futballista is egymásnak feszült a kezdőkörben, Bognár Tamás játékvezető végül a két csapatkapitánnyal, Holdampf Gergővel és Ibrahim Cissével zárta rövidre az eseményeket.

A hazaiak stabilitását nem segítette, hogy Alexander Vallejo személyében védekező középpályást kellett a hátvédsor közepére állítani, a kezdeti bizonytalan védekezés után azonban némileg rendezték a sorokat, a hátul játszók többször is önfeláldozóan mentettek, vagy éppen állították meg a kapujuk felé meglóduló vendégeket. A DVTK láthatóan nem sürgette a játékot, alighanem érezték, hogy jobb lassítani a tempót, mert ha lendületbe jön a magyar bajnok, abból komolyabb baj is kisülhet. Amint a középpályán kapu felé fordultak volna a vendégek, azonnal ott termett egy-két diósgyőri a nyakán, és amint indításra lendült a láb, már vetődtek is bele a labda útjába.

A hazaiak átvészelték a kezdeti nehéz időszakot, sőt, a szünet előtt Ivan Saponjics révén akár a vezetést is megszerezhették volna, csakhogy a szerb játékos lassan reagált a kínálkozó lehetőségre, így az első félidőben nem szereztek gólt a csapatok.

A fordulás után azonban jött a gól is!

A Ferencváros, ha nem is az idény legszebb, leglátványosabb találatával, de megszerezte a vezetést, jellemző volt, hogy két belső védő hozta össze a gólt. A szöglet után felfejelt labdát Ibrahim Cissé számította ki a legjobban, passzából pedig Szalai Gábor lőtt a kapuba. És miután láthatóan előre begyakorolt szögletvariáció után született – ha némi szerencsével is –, Robbie Keane vezetőedző a kispadhoz visszasétálva a fejére mutatott, mintegy jelezve futballistáinak, látják, ha az eszüket is használják, máris itt a gól.

A vendégek gólját követően Elton Acolatse mozdulata volt említést érdemlő, ha ollózása utána labda a bal felsőben köt ki, akkor az szinte biztos, hogy az ősz gólja lett volna! Centimétereken múlott a diósgyőri egyenlítés. Helyzetekből több volt a találkozó ezen periódusában, ám a harcosság nem változott, a futballisták továbbra sem kímélték egymást. Bognár Tamás játékvezető nem győzte felmutatni a sárga lapot, az utolsó tíz percre rákanyarodva úgy tűnt, hacsak nem vállal be valamilyen extra rizikót a Diósgyőr, a Ferencváros ezzel az egy góllal megnyeri a mérkőzést. Vladimir Radenkovics vezetőedző is heves kézmozdulatokkal próbálta játékosait aktívabb támadójátékra sarkallni. Csakhogy, ami az ősszel többször is hiányzott a DVTK játékából, az a záró meccsen is igaz volt: hiányzott a kapu előtti „gyilkos ösztön" és az elsöprő lendület…

A DVTK és a Ferencváros számára véget ért az őszi szezon, a futballisták megkezdték téli szabadságukat, a meccs után pedig marad a kérdés: vajon látják-e még a ferencvárosi futballrajongók Varga Barnabást és Tóth Alexet zöld-fehér mezben a tavasszal? Előbbi játékosnak megállapodása van a klub vezetőivel, amennyiben megfelelő ajánlat érkezik érte, távozhat a télen, utóbbiért pedig európai csapatok állnak sorban.

Ami biztos, ha a Győr szombaton hazai pályán (18 órától) nem győzi le a Puskás Akadémiát, a Ferencváros a tabella élén telelhet.