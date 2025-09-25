Címlapsztori: Varga Barnabás góltermése európai szinten is kiemelkedő



Mi lett volna, ha... Varga Barnabás Portugália ellen kapott sárga lapja után felidéztük, nem ez volt az első eset, hogy meggondolatlansága miatt kulcsfontosságú meccsről tiltják el. A Ferencváros csütörtök esti Európa-liga-ellenfele, a Viktoria Plzen megszenvedte a középcsatár játékát a tavasszal a 16 közé jutásért rendezett párharc első, budapesti mérkőzésén (1–0). Sarokkal kulcspasszt, fejjel gólpasszt adott Mohammed Abu Faninak, de a 89. percben kapott sárga lapja miatt ki kellett hagynia a visszavágót. Mint ismert, a plzeniek 3–0-ra győztek hazai pályán, de az akkori kupabúcsúért az új El-főtáblás idény nyitányán visszavághat Varga Barnabás és az FTC.

Megállíthatatlanul a Paksban és a Ferencvárosban

A szentpéterfai csatár Gyirmóton robbant be a köztudatba, a kieséssel záruló 2021–2022-es évad után a kupadöntőt és Bognár György vezetőedzőt is elveszítő Paksi FC-hez szerződött. Már a győri kiscsapatban is remekül teljesített, hiszen 31 meccsen 13 góllal és hat gólpasszal zárt, de paksi időszakában, főleg Bognár György 2023 eleji visszatérésével indult be igazán a góltermelése. Emlékezetes a kétszeres kupagyőztes vezetőedző nyilatkozata, aki Varga Barnabás Puskás Akadémia elleni dupláját követően azt mondta, a 25 bajnoki gólt is elérheti az évad végéig. Nos, 26-tal zárt, a kupameccsekkel együtt 29-cel, és még két gólpasszal is megajándékozta a Paksot, mielőtt a Ferencvárosnak igent mondott volna. Időközben a válogatottban is bemutatkozott, azóta két és fél év alatt 25 mérkőzésen 11 gólt szerzett, bámulatos a hatékonysága tétmérkőzéseken, nyolcszor volt eredményes 19 Eb- vagy vb-selejtezőn, a Nemzetek Ligájában és az Európa-bajnokságon. A Ferencváros színeiben 28 évesen belekóstolhatott az európai klubfutballba, a KÍ elleni csalódást keltő BL-párharc után kiválóan szerepelt a Konferencialigában, a selejtezőben hat meccsen 11 gólban játszott szerepet (hét gól, négy gólpassz), a főtáblán öt meccsen két gól és egy gólpassz volt a mérlege. Az NB I-ben ismét gólkirályi címet ünnepelhetett immár húsz találattal, az Európa-bajnokságon elszenvedett sérülése azonban lelassította a gólgyártást, felépülése után a válogatott NL-meccsein nem szerzett gólt, két húsz gól feletti gólkirályi címét követően a tavasszal csupán 12-vel végzett holtversenyben a harmadik helyen. Európában viszont ragyogóan teljesített: miután a BL-selejtezőről lemaradt, az El-rájátszásban betalált, majd nyolc főtáblás meccsen hatszor volt eredményes egy gól­passz mellett. Úgy lett holtversenyben a második az El-góllövőlistán, hogy csak Vic­tor Osimhen játszott nála kevesebb találkozón a hatgólos játékosok közül. A 14 meccses Bruno Fernandes és Kasper Högh, valamint a Varga Barnabáshoz hasonlóan 8 meccses Ajub El-Kabi egy góllal előzte csak meg Európa második számú klubsorozatának mesterlövészei között.

Varga Barnabás már a saját bőrén is tapasztalta, mennyire kemények a Viktoria Plzen védői (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Nem rajta múlt, hogy nem jött össze a Bajnokok Ligája-főtábla 2025-ben, hiszen hat selejtezőn hat góllal és egy gólpasszal segítette a Ferencvárost. Élete formájában kezdte a 2025–2026-os évadot, s ha az első, 2022. júliusi paksi tétmeccsétől számolunk, 155 mérkőzésen 100 gólt szerzett és 24 gólpasszt adott. Ez a statisztika egy teljes paksi, két teljes, valamint egy egyelőre csak elkezdett ferencvárosi évadból, továbbá 25 – felkészülési meccseket is magába foglaló – válogatott összecsapásból áll össze. Érdemes rávilágítani, hogy mind a 29 európai kupameccsére jut gól vagy gólpassz, hiszen 22-szer talált a kapuba és hétszer hozta kihagyhatatlan helyzetbe társait.

A nemzetközi porond jó összehasonlítási alap

Noha túlzásnak tűnhet, hogy Varga Barnabást Európa legnagyszerűbb csatáraihoz hasonlítjuk, a nemzeti csapat és a Ferencváros nemzetközi mérkőzésein nyújtott teljesítménye arra mindenképpen jó, hogy összehasonlítási alapot képezzen a több száz millió eurót érő világklasszisokkal, és talán azt is sejteti, hogy nyugati elit bajnokságban is megállná a helyét. A 2022–2023-as idény rajtjától számolunk, összesen további 15 csatár számait vizsgáltuk, és a magyar futballista rendszerint a középmezőnyben végzett. De nézzük tételesen, a legegyszerűbb mutatóval!

Az elmúlt három évben játszott bajnokikat, hazai és nemzetközi kupameccseket, valamint válogatott mérkőzéseket tekintve Kylian Mbappé szerezte a legtöbb gólt a PSG, a Real Madrid és a francia válogatott színeiben, 163-at. Nem sokkal lemaradva tőle a norvég válogatott és a Manchester City támadója, Erling Haaland követi 159-cel, a dobogó harmadik fokára pedig az angol válogatott és a Tottenham gólrekordere, a jelenleg a Bayern Münchent erősítő Harry Kane fért fel 154-gyel. Viktor Gyökeres a Coventryben, a Sportingban, az Arsenalban és a svéd válogatottban szorgoskodott össze 135 gólt, míg a listánkon a portugál válogatottban nyújtott kiemelkedő teljesítménye miatt szereplő Cristiano Ronaldo következik 124-gyel. Robert Lewandowski 113 találata után gyűjtésünkben Varga Barnabás következik a hetedik helyen kereken 100 góljával, amellyel megelőzi Victor Osimhent (98), Lautaro Martínezt (93), Serhou Guirassyt (91), Alexander Isakot (89), Romelu Lukakut (70), Lois Opendát (64), Dusan Vlahovicsot (61), Álvaro Moratát (60) és Randal Kolo Muanit (56).

A gólpasszokban is jeleskedik a csatár

Érdekesség, hogy mindhárom ranglistánkon a hetedik helyen végzett Varga Barnabás. Kylian Mbappé 206 góllal és gólpasszal első a kanadai táblázaton, Harry Kane pedig kiváló passzjátékával (194 gól és gólpassz) megelőzi Erling Haalandot (183). Viktor Gyökeres ismét épphogy leszorult a dobogóról (182), de maradt az ötödik-hatodik helyen Cristiano Ronaldo (151) és Robert Lewandowski (141) is, Varga Barnabás 124 góljával és gólpasszával kettővel előzi Lautaro Martínezt (122), illetve hattal Vic­tor Osimhent (118). A lista további sorrendje: Serhou Guirassy (106), Alexander Isak (103), Romelu Lukaku (95), Lois Openda (88), Randal Kolo Muani (87), Dusan Vlahovics (79), Álvaro Morata (76).

Varga Barnabással kapcsolatban már szó esett róla: a Ferencvárosban játszott mindegyik európai kupameccsére jut gól vagy gólpassz, így megnéztük, hogy a 2022 nyara óta tartó időszakban a vizsgált támadók közül ki a leghatékonyabb a kapu előtt. Ezt a listát is a Real Madrid világklasszisa, Kylian Mbappé zárta az élen 1.07 meccsenkénti góllal és gólpasszal (206/192), és nagyon kis különbséggel követi egymást – még egy feletti átlaggal – Erling Haaland (1.04, vagyis 183/176), Harry Kane (1.03, vagyis 194/188) és Viktor Gyökeres (1.02, vagyis 182/179). Varga Barnabás 0.8 meccsenkénti gól és gólpasszal a hetedik lett (124/155), de az ötödik Cristiano Ronaldo (0.94) után nem Lewandowski, hanem Osimhen következik (0.88, vagyis 118/134).

Ragyogó játékosokat előz meg az FTC csatára, hiszen mögötte végzett Alexander Isak (0.79), Serhou Guirassy (0.79), Robert Lewandowski (0.78), Romelu Lukaku (0.66), Lautaro Martínez (0.64), Randal Kolo Muani (0.55), Lois Openda (0.54), Dusan Vlahovics (0.52) és Álvaro Morata (0.45) is.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

21.00: FTC–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!