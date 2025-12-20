Keane: Ha ezt a meccset nem nyerjük meg, nem is tudom, mit csináltam volna

Szalai Gábor gólja után miskolci győzelemmel zárta az évet a Ferencváros
Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője
– Voltak lehetőségeik, de nem sikerült gólt szerezniük: mit gondol, több volt ebben a mérkőzésben?
– Bátor játékot láttam a csapattól, a játékosok követték a tervünket. Sok test test elleni küzdelem volt, felvették a harcot az ellenféllel, kemény harcra kényszerítve. A Ferencváros jó csapat, de felvettük a versenyt. A futballt pontokért játsszák, csalódott vagyok, hogy nem szereztünk egyet sem.
|Tóth Alex, az FTC középpályása az M4 Sportnak: – Az első perctől kezdve szorongattuk Diósgyőrt, ugyanakkor kimaradtak a lehetőségek, többek között az enyém is, így nem tudtunk előnnyel menni szünetre. Sok mérkőzés van a lábakban, örülök, hogy győzelemmel tudtuk befejezni az idényt.
|Holdampf Gergő, a DVTK középpályása az M4 Sportnak: – Pozitív, hogy akartunk, ám ez alapnak számít diósgyőri mezben. A szünetben mindenki átgondolhatja, mit szeretne, el kell kerülni, hogy a kiesés fenyegesse a csapatot. Rosszul kezdtük a bajnokságot, a Paks elleni meccstől látom, hogy mindenki megértette, mit akar a vezetőedzőnk a pályán tőlünk. Bízom benne, tavasszal nem lesz gond a bennmaradással.
– Nem kellett volna a hajrában többet kockáztatnia a csapatnak?
– Kettős érzések kavarognak bennem. Olyan szituációból kaptuk a gólt, amelynél jobban kellett volna koncentrálnunk. A ferencvárosiak értek oda a labdára, és a kapu előtt sem figyeltünk. Támadásban pedig higgadtabb, nyugodtabb játékra lett volna szükség. Büszke vagyok a játékosokra azért, ahogyan a Ferencváros ellen futballoztak.
– Mit szólt hozzá, hogy a lefújást követően a diósgyőri ultrák egy része a távozását követelte?
– Csalódott vagyok én is. Nem szereztünk az ősszel annyi pontot, amennyit szerettünk volna. A lefújást követően hosszasan beszéltem a játékosokkal az öltözőben. Biztos vagyok benne, a téli szünet után erősebben térünk vissza.
Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője
– Nehéz, de fontos győzelem volt: elégedett?
– Tíz perc után már minimum két góllal kellett volna vezetnünk. Sokkal könnyebb mérkőzés is lehetett volna ez. Így is győztünk, a játékosok remek mentalitással futballoztak. Ha ezt a mérkőzést nem nyertük volna meg, nem is tudom, mit csináltam volna.
– Miben nőttek ezen a napon az ellenfél fölé?
– Igazából mindenben. Sok lehetőségünk volt, a középpályánk is remekül dolgozott. Madarász Ádám személyében tizennyolc éves fiatal is a kezdőben szerepelhetett, szép jövő vár rá. Tetszett a játéka. A pálya talaja is nehéz volt, ezért is volt ennyire küzdelmes a találkozó. Mentalitásban is jobbak voltunk ellenfelünknél ezen a napon.
– Eszébe jutott, hogy adott esetben ez volt Varga Barnabás vagy éppen Tóth Alex utolsó ferencvárosi mérkőzése?
– Nem, nem jutott eszembe.
LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–0)
Miskolc, DVTK Stadion, 6510 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Szalai G. (57.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|2. ETO FC
|17
|9
|5
|3
|34–17
|+17
|32
|3. Debreceni VSC
|17
|9
|4
|4
|26–20
|+6
|31
|4. Paksi FC
|17
|8
|6
|3
|37–25
|+12
|30
|5. Puskás Akadémia
|17
|8
|4
|5
|24–21
|+3
|28
|6. Kisvárda
|17
|7
|3
|7
|21–29
|–8
|24
|7. Zalaegerszegi TE
|17
|6
|5
|6
|28–25
|+3
|23
|8. MTK Budapest
|17
|6
|2
|9
|32–36
|–4
|20
|9. Újpest FC
|17
|5
|4
|8
|25–31
|–6
|19
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|17
|3
|5
|9
|18–32
|–14
|14
|12. Kazincbarcika
|17
|3
|2
|12
|16–36
|–20
|11