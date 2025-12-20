Keane: Ha ezt a meccset nem nyerjük meg, nem is tudom, mit csináltam volna

Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője

– Voltak lehetőségeik, de nem sikerült gólt szerezniük: mit gondol, több volt ebben a mérkőzésben?

– Bátor játékot láttam a csapattól, a játékosok követték a tervünket. Sok test test elleni küzdelem volt, felvették a harcot az ellenféllel, kemény harcra kényszerítve. A Ferencváros jó csapat, de felvettük a versenyt. A futballt pontokért játsszák, csalódott vagyok, hogy nem szereztünk egyet sem.

Tóth Alex, az FTC középpályása az M4 Sportnak: – Az első perctől kezdve szorongattuk Diósgyőrt, ugyanakkor kimaradtak a lehetőségek, többek között az enyém is, így nem tudtunk előnnyel menni szünetre. Sok mérkőzés van a lábakban, örülök, hogy győzelemmel tudtuk befejezni az idényt. Holdampf Gergő, a DVTK középpályása az M4 Sportnak: – Pozitív, hogy akartunk, ám ez alapnak számít diósgyőri mezben. A szünetben mindenki átgondolhatja, mit szeretne, el kell kerülni, hogy a kiesés fenyegesse a csapatot. Rosszul kezdtük a bajnokságot, a Paks elleni meccstől látom, hogy mindenki megértette, mit akar a vezetőedzőnk a pályán tőlünk. Bízom benne, tavasszal nem lesz gond a bennmaradással. VÉLEMÉNYEK

– Nem kellett volna a hajrában többet kockáztatnia a csapatnak?

– Kettős érzések kavarognak bennem. Olyan szituációból kaptuk a gólt, amelynél jobban kellett volna koncentrálnunk. A ferencvárosiak értek oda a labdára, és a kapu előtt sem figyeltünk. Támadásban pedig higgadtabb, nyugodtabb játékra lett volna szükség. Büszke vagyok a játékosokra azért, ahogyan a Ferencváros ellen futballoztak.

– Mit szólt hozzá, hogy a lefújást követően a diósgyőri ultrák egy része a távozását követelte?

– Csalódott vagyok én is. Nem szereztünk az ősszel annyi pontot, amennyit szerettünk volna. A lefújást követően hosszasan beszéltem a játékosokkal az öltözőben. Biztos vagyok benne, a téli szünet után erősebben térünk vissza.



Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Nehéz, de fontos győzelem volt: elégedett?

– Tíz perc után már minimum két góllal kellett volna vezetnünk. Sokkal könnyebb mérkőzés is lehetett volna ez. Így is győztünk, a játékosok remek mentalitással futballoztak. Ha ezt a mérkőzést nem nyertük volna meg, nem is tudom, mit csináltam volna.



– Miben nőttek ezen a napon az ellenfél fölé?

– Igazából mindenben. Sok lehetőségünk volt, a középpályánk is remekül dolgozott. Madarász Ádám személyében tizennyolc éves fiatal is a kezdőben szerepelhetett, szép jövő vár rá. Tetszett a játéka. A pálya talaja is nehéz volt, ezért is volt ennyire küzdelmes a találkozó. Mentalitásban is jobbak voltunk ellenfelünknél ezen a napon.



– Eszébe jutott, hogy adott esetben ez volt Varga Barnabás vagy éppen Tóth Alex utolsó ferencvárosi mérkőzése?

– Nem, nem jutott eszembe.



LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 6510 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Szalai G. (57.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!