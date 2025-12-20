Nemzeti Sportrádió

Keane: Ha ezt a meccset nem nyerjük meg, nem is tudom, mit csináltam volna

2025.12.20. 07:38
Pénteken a DVTK–Ferencváros mérkőzéssel kezdődött meg az NB I 18. fordulója (Fotó: Czinege Melinda)
A pénteki DVTK–Ferencváros (0–1) NB I-es labdarúgó-mérkőzést követő sajtótájékoztatón a két vezetőedző értékelt.
Labdarúgó NB I
13 órája

Szalai Gábor gólja után miskolci győzelemmel zárta az évet a Ferencváros

Ezúttal nem tudott betalálni a DVTK az FTC kapujába, a zöld-fehérek győzelmüknek köszönhetően újra a tabella élére álltak.

Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője 

– Voltak lehetőségeik, de nem sikerült gólt szerezniük: mit gondol, több volt ebben a mérkőzésben?     
– Bátor játékot láttam a csapattól, a játékosok követték a tervünket. Sok test test elleni küzdelem volt, felvették a harcot az ellenféllel, kemény harcra kényszerítve. A Ferencváros jó csapat, de felvettük a versenyt. A futballt pontokért játsszák, csalódott vagyok, hogy nem szereztünk egyet sem.

Tóth Alex, az FTC középpályása az M4 Sportnak: – Az első perctől kezdve szorongattuk Diósgyőrt, ugyanakkor kimaradtak a lehetőségek, többek között az enyém is, így nem tudtunk előnnyel menni szünetre. Sok mérkőzés van a lábakban, örülök, hogy győzelemmel tudtuk befejezni az idényt.
Holdampf Gergő, a DVTK középpályása az M4 Sportnak: – Pozitív, hogy akartunk, ám ez alapnak számít diósgyőri mezben. A szünetben mindenki átgondolhatja, mit szeretne, el kell kerülni, hogy a kiesés fenyegesse a csapatot. Rosszul kezdtük a bajnokságot, a Paks elleni meccstől látom, hogy mindenki megértette, mit akar a vezetőedzőnk a pályán tőlünk. Bízom benne, tavasszal nem lesz gond a bennmaradással.
VÉLEMÉNYEK

–  Nem kellett volna a hajrában többet kockáztatnia a csapatnak? 
– Kettős érzések kavarognak bennem. Olyan szituációból kaptuk a gólt, amelynél jobban kellett volna koncentrálnunk. A ferencvárosiak értek oda a labdára, és a kapu előtt sem figyeltünk. Támadásban pedig higgadtabb, nyugodtabb játékra lett volna szükség. Büszke vagyok a játékosokra azért, ahogyan a Ferencváros ellen futballoztak.

– Mit szólt hozzá, hogy a lefújást követően a diósgyőri ultrák egy része a távozását követelte?     
– Csalódott vagyok én is. Nem szereztünk az ősszel annyi pontot, amennyit szerettünk volna. A lefújást követően hosszasan beszéltem a játékosokkal az öltözőben. Biztos vagyok benne, a téli szünet után erősebben térünk vissza.
 

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Nehéz, de fontos győzelem volt: elégedett?     
– Tíz perc után már minimum két góllal kellett volna vezetnünk. Sokkal könnyebb mérkőzés is lehetett volna ez. Így is győztünk, a játékosok remek mentalitással futballoztak. Ha ezt a mérkőzést nem nyertük volna meg, nem is tudom, mit csináltam volna.
 
 – Miben nőttek ezen a napon az ellenfél fölé?     
 – Igazából mindenben. Sok lehetőségünk volt, a középpályánk is remekül dolgozott. Madarász Ádám személyében tizennyolc éves fiatal is a kezdőben szerepelhetett, szép jövő vár rá. Tetszett a játéka. A pálya talaja is nehéz volt, ezért is volt ennyire küzdelmes a találkozó. Mentalitásban is jobbak voltunk ellenfelünknél ezen a napon.

 Eszébe jutott, hogy adott esetben ez volt Varga Barnabás vagy éppen Tóth Alex utolsó ferencvárosi mérkőzése?     
–  Nem, nem jutott eszembe.
 

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–0)
Miskolc, DVTK Stadion, 6510 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Szalai G. (57.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Ferencvárosi TC18104435–18+1734
  2. ETO FC1795334–17+1732
  3. Debreceni VSC1794426–20+631
  4. Paksi FC1786337–25+1230
  5. Puskás Akadémia1784524–21+328
  6. Kisvárda1773721–29–824
  7. Zalaegerszegi TE1765628–25+323
  8. MTK Budapest1762932–36–420
  9. Újpest FC1754825–31–619
10. Diósgyőri VTK1846824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus1735918–32–1414
12. Kazincbarcika17321216–36–2011

 

