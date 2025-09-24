Robbie Keane: Ha a költségvetést nézzük, akkor mindegyik ellenfelünk sokkal jobb helyzetben van, mint mi

A 45 éves ír szakember a találkozót megelőző szerdai sajtótájékoztatón azt mondta, bizonyos szempontból jobb a helyzetük, mint volt februárban, amikor az El nyolcaddöntőjébe kerülésért vívtak párharcot a cseh együttessel, ugyanakkor azóta érkeztek új játékosok, akiknek a beépítése még mindig folyamatban van, ehhez pedig időre van szükség.

„Összességében viszont most erősebb a keretünk, mint februárban volt. A mostani ellenfelünk fizikailag rendkívül felkészült, a játékosaik kiválóan érkeznek a lecsorgókra, a második labdákra, de ismerjük őket és kielemeztük a játékukat. Olyan edzőnek tartom magam, akinek a csapata játszani szereti a futballt, ehhez pedig az is kell, hogy mi irányítsuk a játékot. Ez lesz a célunk, de ebben a tekintetben kulcsfontosságú az egy az egy elleni párharcok megnyerése, elsősorban a pálya középső részén” – fogalmazott Robbie Keane.

Hozzátette, nem számít könnyű mérkőzésre, mert a Plzent kemény, szervezett, jó edzővel rendelkező csapatnak tartja. A Ferencváros Európa-liga-szereplésére vonatkozó távlati célokról a vezetőedző azt mondta, egyelőre csak a csütörtök esti meccsre figyelnek.

„Nem tudok ennyire előre gondolkodni és nem is szeretnék. Ha a költségvetést nézzük, akkor minden ellenfelünk sokkal jobb helyzetben van, mint mi. De úgy gondolom, hogy nekünk van egy jó csapatunk, amely képes nagyszerűen játszani, ehhez csütörtök este a megfelelő egységességnek és csapatszellemnek kell megjelennie a pályán” – hangoztatta.

Keane a várható kezdőcsapatot firtató kérdésre nem válaszolt, annyit azonban elárult, hogy már „majdnem 100 százalékig” biztos abban, hogy melyik 11 futballistát fogja pályára küldeni a Groupama Arénában.

A magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes elmondta, hat év európai kupatapasztalattal a hátuk mögött valamivel nyugodtabban tudnak készülni egy Európa-liga főtáblás szereplésre, de akárcsak az első ilyen alkalommal, most is nagyobb a várakozás és felfokozottabb a hangulat.

„Természetesen mindenki szeretne jó teljesítményt nyújtani, mert nagyon fontos lenne, hogy itthon, jó játékkal és győzelemmel tudjuk indítani az alapszakaszt. Ez nagy lökést adna a csapatnak” – vélekedett a 34 éves futballista. A kapus szerint nekik és a Plzennek is segítség, hogy néhány hónappal ezelőtt már találkoztak egymással, ugyanakkor mindkét csapatnál történtek azóta változások.

„Nálunk talán nagyobbak, hiszen akkor a vezetőedzőnk csak néhány hete volt velünk, és szinte minden csapatrész átalakult azóta, amelynek eredményeként más játékot tudunk játszani és más képet mutat a csapat” – fogalmazott Dibusz, aki hozzátette: a februári párharcban megszerzett tapasztalataikat most fel kell használniuk annak érdekében, hogy csütörtök este a győzelemért lépjenek pályára a cseh riválissal szemben.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: FTC–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!