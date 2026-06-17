Vasas: hamarosan bejelenthetik a Vidi csatárát; ketten mennek Nyíregyházára – NS-infó
Korábban a Nemzeti Sport adta hírül, hogy a Videoton U-válogatott csatára, Kovács Patrik visszatérhet nevelőklubjához, a Vasashoz. Információink szerint ma írhat alá a héten érettségiző támadó.
Ugyanakkor két fiatal távozhat is az angyalföldiektől, mint azt korábban ugyancsak jeleztük, Hős Zsombor és Hajós Lőrinc Kovácsréti Márk klubvátlásának részeként kerülhet a Nyíregyházához – a középpályás szerződtetését múlt héten jelentette be a Vasas.
A 18 éves középpályás, Hős Zsombor a legutóbbi idényben 16 meccsen szerepelt az NB II-ben, három gólpasszt is adott, ő az előző években végigjárta a korosztályos válogatottakat és korábban több évet Ausztriában nevelkedett. A 17 éves védő, Hajós Lőrinc tavaly a BVSC-től került a Vasashoz, a 2025–2026-os idényben már bemutatkozhatott az angyalföldiek NB III-as csapatában, 15 mérkőzésen szerepelt.
Hős és Hajós mellett Nyíregyházára tart egyébként az Újpest fiatal, 20 éves védője, Kaczvinszki Dominik is, akinek a lehetséges átigazolását szintén jeleztük korábban.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debrecen, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
Kölcsönből visszatér: Pintér Filip (Kisvárda)
Kiszemeltek: Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár)
Távozók: Németh Barnabás (Kecskeméti TE)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Hős Zsombor (Nyíregyháza), Hajós Lőrnic (Nyíregyháza)