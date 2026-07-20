Gary Anderson varázsolt a World Matchplayen

A vasárnap délutáni etap mindjárt hoszszabbításos összecsapáásal kezdődött, miután Chris Dobey 7–9-ről kiegyenlített Dirk van Duijvenbode ellen. A mérkőzést ugyanis kétleges különbséggel kell megnyerni, az első fordulóban egészen 12–12-ig tart a túlóra, ekkor jön a mindent eldöntő utolsó leg. Erre nem volt szükség ezen az összecsapáson, 12–11-nél ugyanis a holland le tudta zárni a mérkőzést a korábban kilenc meccsnyilat is elhibázó angol ellen. Van Duijvenbodéra a folytatásban honfitársa, Michael van Gerwen vár majd, a háromszoros világbajnok 1–4-ről fordítva győzte le 10–6-ra Andrew Gildinget.

Gary Anderson gálaelőadást tartott, szenzációs játékkal, 109.96-os átlaggal győzte le 10–2-re Ryan Joyce-t, így háromból három angol kiesett a délutáni szakaszban. A negyedik meccsen nem is lépett színpadra angol, a walesi Jonny Clayton találkozott az ausztrál Damon Hetával, aki ellen gyorsan 6–2-es előnybe került, majd 8–3 lett, onnan pedig csak 8–6-ig tudott felzárkózni Heta, a mérkőzést képtelen volt szorossá tenni.

Az esti szakasz első mérkőzésén William O’Connor magasabb körátlaga ellenére kikapott Ryan Searle-től, mert amíg az ír csak minden harmadik dupláját tudta bedobni, az angol 55%-os pontossággal kiszállózott. Az angolok esti remeklését James Wade folytatta, 4–0-val kezdett Jermaine Wattimena ellen, és az előnyével jól gazdálkodott. Hiába jött fel a holland 5–4-re, abból 8–4 lett, aztán 9–5-ből 9–7, de itt a 2007-es World Matchplay-győztes Wade véget vetett a mérkőzésnek.

Gian van Veen és Krzysztof Ratajski hasonló mérkőzést játszott, mint korábban Searle és O’Connor, csak itt szélsőségesebbek voltak az értékek: a lengyel két ponttal magasabb átlaggal zárt, néggyel több nyilat dobott el kiszállóra, mégis kikapott 10–7-re. A többek között 160-ról is kiszálló Van Veen ugyanis 10/15-ös, Ratajski pedig 7/19-es duplázással zárta a mérkőzést. És ahogy a felső ágon, úgy az alsón is lesz holland–holland nyolcaddöntő, Wessel Nijman ugyanis 10–5-re legyőzte Dave Chisnallt, és készülhet Van Veen ellen.

Az első forduló hétfőn zárul négy összecsapással, a nyolcaddöntő 11 nyert legig tartó mérkőzéseit kedden és szerdán játsszák.

DARTS

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

1. FORDULÓ

Chris Dobey (angol, 13., 97.35)–Dirk van Duijvenbode (holland, 92.78) 11–13

Gary Anderson (skót, 12., 109.96)–Ryan Joyce (angol, 95.49) 10–2

Michael van Gerwen (holland, 4., 94.85)–Andrew Gilding (angol, 88.54) 10–6

Jonny Clayton (walesi, 5., 97.63)–Damon Heta (ausztrál, 96.10) 10–7

Ryan Searle (angol, 11., 94.98)–William O’Connor (ír, 95.18) 10–6

James Wade (angol, 6., 96.19)–Jermaine Wattimena (holland, 92.87) 10–7

Gian van Veen (holland, 3., 93.55)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 95.55) 10–7

Wessel Nijman (holland, 14., 98.63)–Dave Chisnall (angol, 94.47) 10–5

A hétfői program

20.00 (Tv: Sport1)

Ross Smith (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Martin Schindler (német)

Luke Humphries (angol, 2.)–Cameron Menzies (skót)

Danny Noppert (holland, 10.)–Rob Cross (angol)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Niko Springer (német) 10–6

Nathan Aspinall (angol, 16.)–Joe Cullen (angol) 10–5

Josh Rock (északír, 8.)–Luke Woodhouse (angol) 10–4

Stephen Bunting (angol, 9.)–Niels Zonneveld (holland) 13–12

Michael van Gerwen (holland, 4.)–Andrew Gilding (angol) 10–6

Chris Dobey (angol, 13.)–Dirk van Duijvenbode (holland) 11–13

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Damon Heta (ausztrál) 10–7

Gary Anderson (skót, 12.)–Ryan Joyce (angol) 10–2

Luke Humphries (angol, 2.)–Cameron Menzies (skót)

Ross Smith (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Martin Schindler (német)

Danny Noppert (holland, 10.)–Rob Cross (angol)

Gian van Veen (holland, 3.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 10–7

Wessel Nijman (holland, 14.)–Dave Chisnall (angol) 10–5

James Wade (angol, 6.)–Jermaine Wattimena (holland) 10–7

Ryan Searle (angol, 11.)–William O’Connor (ír) 10–6