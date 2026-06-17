Két év után tért vissza a Vasashoz a támadó – hivatalos

Kovács Patrik 2013 áprilisában, hatévesen került a Kubala Akadémiára, ahol egészen az U19-es korosztályig jutott, majd 2023 augusztusában, nem sokkal 16. születésnapja után a Vasas NB III-as csapatában is bemutatkozott.

A Videoton 2024-ben kivásárolta a szerződéséből, és Kovács Patrik a székesfehérváriaknál bemutatkozhatott az NB I-ben is.

„Nagyon örültem a Vasas megkeresésének, hiszen csak jó emlékeim vannak a Fáy utcából, boldogan térek vissza a nevelőegyesületemhez. Bízom benne, hogy élni tudok majd az adódó lehetőségekkel, és gólokkal, gólpasszokkal segíthetek az idényben. Gyerekként igazoltam Fehérvárra, de most úgy érzem, érettebb, tapasztaltabb játékos vagyok. Remélem, immáron Vasas-mezben növelhetem az NB I-es találataim számát, szeretném hozzásegíteni a csapatot a közös célok eléréséhez!” – nyilatkozta Kovács a Vasas hivatalos honlapján.

„Kovács Patrik akadémiánk egyik legtehetségesebb játékosaként korábban átigazolási díj ellenében igazolt el tőlünk, most pedig előnyös feltételekkel visszatér hozzánk a nevelőegyesületébe. Az elmúlt szezonban sérülés hátráltatta, így kevesebbet játszott, ezért elsősorban leendő kooperációs partnerünknél szeretnénk őt játéklehetőséghez juttatni és ismét felépíteni. Patrik sokra hivatott játékos, 2007-es születésűként két évig még megfelel a fiatalszabálynak is. Hosszú távon az első keretünk tagjaként, vagy akár nemzetközi transzfer-potenciálként is értéket jelenthet klubunknak, így 2029. június 30-ig szóló szerződést kötöttünk vele” – mondta Nagy Miklós sportigazgató.

Nem csak érkezőről, távozóról is beszámolt a Vasas, Hős Zsombor ugyanis Nyíregyházán folytatja pályafutását. Az angyalföldieknél 16 mérkőzésen kapott szerepet a 2025–2026-os NB II-es idényben. A korosztályos válogatott labdarúgó 2030-ig érvényes szerződést írt alá.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debrecen, legutóbb kölcsönben Karcag), Hős Zsombor (Nyíregyháza), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)

Kölcsönből visszatér: Pintér Filip (Kisvárda)

Kiszemeltek: –

Távozók: Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Hajós Lőrnic (Nyíregyháza)