Nemzeti Sportrádió

Sporttörténelem: Európa-bajnok a magyar férfi junior kézilabda-válogatott!

2026.07.19. 20:38
null
Gazsó Péter 17 kísérletéből 14 gólt szerzett a döntőben (Fotó: EHF)
Címkék
Gazsó Péter U20-as férfi kézilabda Eb magyar férfi junior kézilabda-válogatott
Elképesztő és nagyon is megérdemelt sikert ért el a Sótonyi László vezette magyar férfi junior kézilabda-válogatott, amely a korosztályos Európa-bajnokság kolozsvári döntőjében azt a Svédországot győzte le hosszabbításban, melytől alig egy hete 14 góllal kikapott.

KÉZILABDA
U20-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA
DÖNTŐ
Magyarország–Svédország 34–32 (15–16, 28–28, 30–30)
Legjobb dobók: Gazsó 14, Pintér K. 5, ill. Fredriksson 9, Hultberg 7.

Már azzal történelmi sikert ért el a magyar junior férfi kézilabda-válogatott, hogy története során először bejutott a korosztályos Európa-bajnokság döntőjébe, ahol ráadásul azokkal a svédekkel találkozott újra, akiktől a második csoportkörben sima, 40–24-os vereséget szenvedett. A fináléig vezető úton egyébként az volt Sótonyi László együttesének egyetlen veresége, amely sorrendben legyőzte Csehországot (34–29), Szlovéniát (28–26), Lengyelországot (37–33), a házigazda Romániát (41–28), az egyenes kieséses szakaszban pedig előbb Németországot (27–26), majd újra Szlovéniát (31–24).

A svédek elleni, kolozsvári „visszavágó” sokkal szorosabban alakult az előző összecsapásnál, az elején ugyan kicsit megléptek a svédek, már három góllal is vezettek, de ez inkább annak volt köszönhető, hogy kihagytuk a helyzeteinket, az ellenfél semmivel sem volt jobb. Utána gyorsan sikerült is visszazárkózni, és onnan kezdve teljesen nyílt lett a találkozó.

A kapusaink ugyan nem remekeltek az első harminc percben, Balogh Ádám és Várady-Szabó László sem sokat találkozott a labdával, de jól működött a védekezés, Gazsó Péter termelte a gólokat. Élveztük a játékot, sikerült megőrizni a lendületet és szorosan tartani a mérkőzést, így a skandinávok csak egy góllal vezettek a félidőben (16–15).

A második játékrész jól kezdődött, Mészáros Máté kissé szerencsés góljával vezettünk, a két csapat végig fej fej mellett haladt, működött a taktika, és nem hagytuk ellépni a svédeket. Főleg a meccs legjobbjának választott Gazsó volt elemében, 14 góllal zárt, Fazekas Máté egyéni akció végén szerzett találatával egyenlítettünk fél perccel a vége előtt (28–28), így sikerült a meccset hosszabbításra menteni.

Ott pedig már nálunk volt a kezdeményezés, a magyar junior válogatott teljesen megérdemelten nyert 34–32-ra, és megszerezte története első Eb-aranyát, a felnőttválogatott szövetségi kapitányi posztjára esélyes Sótonyi László pedig újra bizonyított, a 2023-as vb-ezüst után Európa-bajnoki címre vezette a korosztályt.

A 3. helyért: Szlovénia–Dánia 30–28 (15–10)

 

Gazsó Péter U20-as férfi kézilabda Eb magyar férfi junior kézilabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Nem volt kérdés: először jutott Eb-döntőbe a magyar juniorválogatott

Kézilabda
2026.07.17. 20:17

Az utolsó percben dőlt el, elődöntős a magyar juniorválogatott a férfi kézilabda Eb-n – videó

Kézilabda
2026.07.16. 20:52

Kézilabda: az NB I után a junior Eb-n is bemutatkozhat Gazsó Péter

Utánpótlássport
2024.07.08. 20:30

Férfi U20-as kézi Eb: kiütötték Feröert, középdöntősök a mieink

Kézilabda
2022.07.10. 14:22

Férfi U20-as kézi Eb: elveszítette második meccsét a magyar válogatott

Kézilabda
2022.07.08. 17:01

Férfi U20-as kézi Eb: a magyar válogatott simán legyőzte Szlovéniát

Kézilabda
2022.07.07. 16:59

Férfi junior kézi-vb: a 15. helyen zárt a magyar csapat

Kézilabda
2019.07.25. 16:48

Férfi junior kézi-vb: kikaptunk szoros végjátékban a dánoktól

Kézilabda
2019.07.24. 16:53