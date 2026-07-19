Sporttörténelem: Európa-bajnok a magyar férfi junior kézilabda-válogatott!

KÉZILABDA

U20-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

DÖNTŐ

Magyarország–Svédország 34–32 (15–16, 28–28, 30–30)

Legjobb dobók: Gazsó 14, Pintér K. 5, ill. Fredriksson 9, Hultberg 7.

Már azzal történelmi sikert ért el a magyar junior férfi kézilabda-válogatott, hogy története során először bejutott a korosztályos Európa-bajnokság döntőjébe, ahol ráadásul azokkal a svédekkel találkozott újra, akiktől a második csoportkörben sima, 40–24-os vereséget szenvedett. A fináléig vezető úton egyébként az volt Sótonyi László együttesének egyetlen veresége, amely sorrendben legyőzte Csehországot (34–29), Szlovéniát (28–26), Lengyelországot (37–33), a házigazda Romániát (41–28), az egyenes kieséses szakaszban pedig előbb Németországot (27–26), majd újra Szlovéniát (31–24).

A svédek elleni, kolozsvári „visszavágó” sokkal szorosabban alakult az előző összecsapásnál, az elején ugyan kicsit megléptek a svédek, már három góllal is vezettek, de ez inkább annak volt köszönhető, hogy kihagytuk a helyzeteinket, az ellenfél semmivel sem volt jobb. Utána gyorsan sikerült is visszazárkózni, és onnan kezdve teljesen nyílt lett a találkozó.

A kapusaink ugyan nem remekeltek az első harminc percben, Balogh Ádám és Várady-Szabó László sem sokat találkozott a labdával, de jól működött a védekezés, Gazsó Péter termelte a gólokat. Élveztük a játékot, sikerült megőrizni a lendületet és szorosan tartani a mérkőzést, így a skandinávok csak egy góllal vezettek a félidőben (16–15).

A második játékrész jól kezdődött, Mészáros Máté kissé szerencsés góljával vezettünk, a két csapat végig fej fej mellett haladt, működött a taktika, és nem hagytuk ellépni a svédeket. Főleg a meccs legjobbjának választott Gazsó volt elemében, 14 góllal zárt, Fazekas Máté egyéni akció végén szerzett találatával egyenlítettünk fél perccel a vége előtt (28–28), így sikerült a meccset hosszabbításra menteni.

Ott pedig már nálunk volt a kezdeményezés, a magyar junior válogatott teljesen megérdemelten nyert 34–32-ra, és megszerezte története első Eb-aranyát, a felnőttválogatott szövetségi kapitányi posztjára esélyes Sótonyi László pedig újra bizonyított, a 2023-as vb-ezüst után Európa-bajnoki címre vezette a korosztályt.

A 3. helyért: Szlovénia–Dánia 30–28 (15–10)