A nyár legfontosabb dartsversenyén Littler történelmet írhat

A 33. alkalommal megrendezendő angliai viadalon a világranglista legjobb 16 helyezettje mellett az egyéves Pro Tour-rangsor legjobb 16 dartsosa szerepelhet, az első fordulóban előbbiek a kiemeltek, és a Pro Tourról érkezőket sorsolják hozzájuk.

Az egymillió font összdíjazású tornán a Pro Tour-viadalokhoz (ez a Players Championship és a European Tour versenyeit foglalja magába) képest már az első fordulótól hosszú mérkőzéseket játszanak, az első körben 10, a másodikban 11 leget kell megnyerni a továbbjutáshoz, de legalább kétleges különbséggel – igaz, nem játszanak a végtelenségig, az első fordulóban 12–12-nél, a másodikban 13–13-nál döntő játékra kerül sor. A negyeddöntőben aztán 16, az elődöntőben 17, a döntőben 18 leget kell nyerni, továbbra is legfeljebb hatleges hosszabbítással.

Tavaly Luke Littler győzött, a döntőben James Wade-et 18–13-ra felülmúlva. Ha a 19 éves angol az idén is eljut a fináléig, a világranglistapontjainak száma meghaladja a hárommilliót – ilyen még sohasem történt korábban a PDC-nél.

Lehetnek jelentős mozgások a világranglistán, Gian van Veen megelőzheti Luke Humphriest a második helyen, ha döntőbe jut, és az angol az elődöntő előtt kiesik. Michael van Gerwen pedig korai búcsú esetén akár a tizedik helyig visszacsúszhat a negyedikről. Michael Smith és Dimitri Van den Bergh azzal, hogy nem is jutott el a tornára, tovább zuhan a világranglistán, előbbi a 32-ből csúszik ki, míg utóbbi a 40-ből szorulhat ki. Peter Wright 2012, Daryl Gurney 2015 óta először hiányzik a versenyről. Először szerepel a World Matchplayen Kevin Doets, William O’Connor, Niko Springer és Niels Zonneveld.

A verseny első napjainak menetrendjét nagyban meghatározta az angol válogatott szereplése a labdarúgó-világbajnokságon. Készült egy rendkívüli terv arra az esetre, ha Thomas Tuchel csapata döntőbe jut, ez esetben szombaton lett volna az első két etap, és vasárnap délután a harmadik, esti szünettel. Így, hogy Argentína szerdán legyőzte Angliát, marad az eredeti forgatókönyv, azaz szombat délután helyett szombat este kezdődik a viadal, és vasárnap lesz délutáni és esti szakasz is – négy-négy mérkőzéssel.

A World Matchplayt Magyarországon a Sport Tv közvetíti.

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Niko Springer (német)

Nathan Aspinall (angol, 16.)–Joe Cullen (angol)

Josh Rock (északír, 8.)–Luke Woodhouse (angol)

Stephen Bunting (angol, 9.)–Niels Zonneveld (holland)

Michael van Gerwen (holland, 4.)–Andrew Gilding (angol)

Chris Dobey (angol, 13.)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Damon Heta (ausztrál)

Gary Anderson (skót, 12.)–Ryan Joyce (angol)

Luke Humphries (angol, 2.)–Cameron Menzies (skót)

Ross Smith (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Martin Schindler (német)

Danny Noppert (holland, 10.)–Rob Cross (angol)

Gian van Veen (holland, 3.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Wessel Nijman (holland, 14.)–Dave Chisnall (angol)

James Wade (angol, 6.)–Jermaine Wattimena (holland)

Ryan Searle (angol, 11.)–William O’Connor (ír)

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE

Szombat, 20.00 (Tv: Sport1)

Josh Rock (északír, 8.)–Luke Woodhouse (angol)

Stephen Bunting (angol, 9.)–Niels Zonneveld (holland)

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Niko Springer (német)

Nathan Aspinall (angol, 16.)–Joe Cullen (angol)

Vasárnap, 14.00 (Tv: Sport1)

Chris Dobey (angol, 13.)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Gary Anderson (skót, 12.)–Ryan Joyce (angol)

Michael van Gerwen (holland, 4.)–Andrew Gilding (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Damon Heta (ausztrál)

Vasárnap, 20.00 (Tv: Sport1)

Ryan Searle (angol, 11.)–William O’Connor (ír)

James Wade (angol, 6.)–Jermaine Wattimena (holland)

Gian van Veen (holland, 3.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Wessel Nijman (holland, 14.)–Dave Chisnall (angol)

Hétfő, 20.00 (Tv: Sport1)

Ross Smith (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Martin Schindler (német)

Luke Humphries (angol, 2.)–Cameron Menzies (skót)

Danny Noppert (holland, 10.)–Rob Cross (angol)