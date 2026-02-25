Történelmi kilencnyilast dobott a legjobb női dartsos – videó
Beau Greaves lett az első női dartsos, aki kilencnyilast dobott a PDC Pro Tour-sorozatában. A 22 éves angol a Mensur Suljovic elleni meccsén vitte véghez ezt a bravúrt.
Greaves a mérkőzést is megnyerte 6–5-re.
Minden sorozatot véve nem ez az első, nő által dobott kilencnyilas. 2023-ban Fallon Sherrock a Winmau Challenge Tour kilencedik tornáján szállt ki a lehető lekevesebb nyíllal egy tv-s meccsen.
