Történelmi kilencnyilast dobott a legjobb női dartsos – videó

2026.02.25. 16:53
Beau Greaves (Fotó: Getty Images)
Beau Greaves lett az első női dartsos, aki kilencnyilast dobott a PDC Pro Tour-sorozatában. A 22 éves angol a Mensur Suljovic elleni meccsén vitte véghez ezt a bravúrt.

Greaves a mérkőzést is megnyerte 6–5-re.

Minden sorozatot véve nem ez az első, nő által dobott kilencnyilas. 2023-ban Fallon Sherrock a Winmau Challenge Tour kilencedik tornáján szállt ki a lehető lekevesebb nyíllal egy tv-s meccsen.

 

