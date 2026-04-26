Boros Viktória 18. lett plusz 86 kilogrammban a súlyemelő Eb-n

2026.04.26. 13:52
Boros Viktória
Az immár hatszoros kontinenselső angol Emily Campbell nyert összetettben 276 kilogrammos Európa-csúccsal a plusz 86 kilósok között a súlyemelő Eb vasárnapi záró napján a grúziai (georgiai) Batumiban, ahol Boros Viktória kereken 200 kilóval utolsóként végzett a 18 fős mezőnyben.

A szombathelyi Haladás VSE 24 éves versenyzője – aki még szombaton, a legnehezebb női kategória gyengébbik, B-csoportjában lépett dobogóra – szakításban 89 kilogrammot teljesített, ezzel senkit nem tudott megelőzni. Lökésben ugyancsak minden vetélytársa magasabbra jutott, mint Boros 111 kilogrammja, így a vasárnapi teljes sorrendben újra be kellett érnie a 18. pozícióval, akárcsak összetettben a 200 kilogrammal.

Az Eb-re négyfős csapatot nevezett a magyar szövetség, egy hete a kontinensviadal nyitónapján Árva Cintia összetettben nyolcadikként végzett a 48 kilogrammosok mezőnyében, Újvári Lajos szerdán 16. lett a 79 kilósok között, míg pénteken Fekécs Szilárd a 13. helyen zárt a 94 kilós súlycsoportban. Utóbbi szakításban egy kilót javítva 144 kilogrammra emelte az országos csúcsát.

 

Súlyemelő Eb: Boros Viktória nyolcadikként zárt a legnehezebbek B-csoportjában

Egyéb egyéni
22 órája

Súlyemelő Eb: Fekécs Szilárd szakításcsúcs után 13. lett összetettben

Egyéb egyéni
2026.04.24. 19:20

Újvári Lajos 16. lett összetettben a súlyemelő Eb-n

Egyéb egyéni
2026.04.22. 20:18

Súlyemelő Eb: Árva Cintia lökésben negyedik, összetettben nyolcadik lett

Egyéb egyéni
2026.04.19. 17:26

Elhunyt Ambrus László, a magyar súlyemelés kiemelkedő alakja

Egyéb egyéni
2026.04.08. 10:35

Súlyemelés: Gulyás Milán csúcsjavításban is rekordot állított fel

Utánpótlássport
2026.03.16. 19:15

Los Angeles már nehezen elérhető, középpontban a 2032-es és 2036-os olimpia a súlyemelőknél

Egyéb egyéni
2026.03.16. 09:45

Pálinkás Gergely az új súlyemelő-kapitány

Egyéb egyéni
2026.02.25. 21:18
Ezek is érdekelhetik