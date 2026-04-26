Boros Viktória 18. lett plusz 86 kilogrammban a súlyemelő Eb-n

A szombathelyi Haladás VSE 24 éves versenyzője – aki még szombaton, a legnehezebb női kategória gyengébbik, B-csoportjában lépett dobogóra – szakításban 89 kilogrammot teljesített, ezzel senkit nem tudott megelőzni. Lökésben ugyancsak minden vetélytársa magasabbra jutott, mint Boros 111 kilogrammja, így a vasárnapi teljes sorrendben újra be kellett érnie a 18. pozícióval, akárcsak összetettben a 200 kilogrammal.

Az Eb-re négyfős csapatot nevezett a magyar szövetség, egy hete a kontinensviadal nyitónapján Árva Cintia összetettben nyolcadikként végzett a 48 kilogrammosok mezőnyében, Újvári Lajos szerdán 16. lett a 79 kilósok között, míg pénteken Fekécs Szilárd a 13. helyen zárt a 94 kilós súlycsoportban. Utóbbi szakításban egy kilót javítva 144 kilogrammra emelte az országos csúcsát.