Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Magyar Kupa: Ferencváros–ETO FC elődöntő 2–2

Újvári Lajos 16. lett összetettben a súlyemelő Eb-n

2026.04.22. 20:18
Újvári Lajos (Fotó: Súlyemelők/Facebook, archív)
Címkék
súlyemelés Újvári Lajos súlyemelő Eb
Újvári Lajos összetettben a 16. helyen végzett a 79 kilogrammosok kategóriájában a súlyemelő Európa-bajnokság szerdai versenynapján a grúziai Batumiban.

A Testvériség-Újpalota SE csütörtökön 22. születésnapját ünneplő versenyzője szakításban 132 kilós kezdősúlyán ragadt, ez ebben a fogásnemben a 18. helyhez volt elegendő számára. Lökésben megbirkózott a 160 kilogrammal, a 166, majd – sikertelen gyakorlatot követően – a 168 kiló azonban már túl nehéznek bizonyult, így ebben a fogásnemben 17. lett, összetettben pedig a 292 kilogrammal a 16. pozícióban zárt a 25 emelőt felvonultató súlycsoportban.

Az Eb-re négyfős csapatot nevezett a magyar szövetség, a következő fellépő Fekécs Szilárd lesz, aki pénteken szerepel a 94 kilogrammosok kategóriájában. A vasárnapi nyitó napon Árva Cintia, a Kecskeméti TE 23 éves versenyzője összetettben nyolcadik, lökésben pedig negyedik lett a 48 kilogrammosok mezőnyében.

 

Ezek is érdekelhetik