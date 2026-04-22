Újvári Lajos 16. lett összetettben a súlyemelő Eb-n

A Testvériség-Újpalota SE csütörtökön 22. születésnapját ünneplő versenyzője szakításban 132 kilós kezdősúlyán ragadt, ez ebben a fogásnemben a 18. helyhez volt elegendő számára. Lökésben megbirkózott a 160 kilogrammal, a 166, majd – sikertelen gyakorlatot követően – a 168 kiló azonban már túl nehéznek bizonyult, így ebben a fogásnemben 17. lett, összetettben pedig a 292 kilogrammal a 16. pozícióban zárt a 25 emelőt felvonultató súlycsoportban.

Az Eb-re négyfős csapatot nevezett a magyar szövetség, a következő fellépő Fekécs Szilárd lesz, aki pénteken szerepel a 94 kilogrammosok kategóriájában. A vasárnapi nyitó napon Árva Cintia, a Kecskeméti TE 23 éves versenyzője összetettben nyolcadik, lökésben pedig negyedik lett a 48 kilogrammosok mezőnyében.