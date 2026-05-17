A súlyemelő-szövetség önálló szakága lesz a kettlebell

2026.05.17. 10:46
A Magyar Sport Házában tartotta éves rendes küldöttgyűlését a Magyar Súlyemelő-szövetség, a küldöttek elfogadták Nagy Péter elnök beszámolóját (facebook.com/hungarianweightliftingfederation)
súlyemelés kettlebell Magyar Súlyemelő-szövetség Nagy Péter
Önálló kettlebell szakág létrehozásáról határoztak a Magyar Súlyemelő-szövetség (MSSZ) szombati éves rendes küldöttgyűlésén.

 

Az MSSZ sajtóközleménye szerint „sporttörténelmi jelentőségű döntés született” a gömbsúlyzóval végzett erősport befogadásával, vagyis – ahogyan a dokumentum fogalmaz – „a kettlebell sport MSSZ-en belüli integrációjának előkészítésével és az ehhez szükséges alapszabályi keretek megteremtésével”. 

A szövetség hangsúlyozta, hogy „az integráció célja nem a kettlebell sport beolvasztása, hanem annak intézményes stabilizálása, hivatalos sportági legitimációjának megteremtése és hosszú távú fejlődési pályára állítása”. 

A tervek szerint a kettlebell szakág önálló sportszakmai és versenyrendszerrel, saját képviselettel és elkülönített gazdálkodással működhet az MSSZ keretein belül. 

A fórumon a küldöttek elfogadták Nagy Péter elnök beszámolóját a szövetség elmúlt időszakáról és a sportág jövőjéről. Az Európa-bajnoki érmes, háromszoros olimpikon, 21-szeres magyar bajnok súlyemelő, aki 2025 márciusa óta tölti be az MSSZ elnöki pozícióját, hangsúlyozta: a 2025-ös esztendő a szövetség számára a stabilizáció és a megújulás kezdetének az éve volt, amelynek során az új vezetés megkezdte a sportág működési és szakmai alapjainak újjászervezését. 

A beszámoló kiemelte a Nevelő Edző Program transzparens és szakmai alapú újraindítását, az utánpótlás-nevelés megerősítését, a Diákolimpia rendszeréhez való visszacsatlakozást, a digitális ügyviteli fejlesztéseket, valamint a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok jelentős erősítését is. 

A küldöttgyűlésen ugyancsak elfogadták a magyar súlyemelés 2026–2036 közötti sportágfejlesztési stratégiáját.

 

