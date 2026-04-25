Súlyemelő Eb: Boros Viktória nyolcadikként zárt a legnehezebbek B-csoportjában

2026.04.25. 17:09
Fotó: FB/Haladás VSE Súlyemelés
súlyemelés Boros Viktória súlyemelő
Boros Viktória összetettben a nyolcadik lett a legnehezebb női kategória, a plusz 86 kg B-csoportjában a súlyemelő Európa-bajnokság szombati versenynapján, a grúziai Batumiban.

A szombathelyi Haladás VSE 24 éves versenyzője rontott gyakorlattal kezdett 85 kilón, utána javított, majd harmadjára a 89 kilogrammot is kiszakította, de senkit nem tudott megelőzni, nyolcadikként végzett a fogásnemben.

Lökésben ugyancsak mind a hét vetélytársa magasabbra jutott, míg Boros a 106 után a 111-gyel még elbánt, a 114 kg azonban már kifogott rajta. Így itt is, akárcsak a 200 kilogrammal összetettben, be kellett érnie a nyolcadik pozícióval. A végső helyezésére a záró napon, vasárnap délután derül fény, amikor is a kategória legerősebbjeit felvonultató, 11 fős A-csoport versenye is véget ér.

Az Eb-re négyfős csapatot nevezett a magyar szövetség, Boros előtt, a kontinensviadal nyitó napján, vasárnap Árva Cintia összetettben nyolcadikként végzett a 48 kilogrammosok mezőnyében, Újvári Lajos szerdán 16. lett a 79 kilósok között, míg pénteken Fekécs Szilárd a 13. helyen zárt a 94 kg-osok súlycsoportjában. Utóbbi szakításban egy kilót javítva 144 kg-ra emelte országos csúcsát.

 

súlyemelés Boros Viktória súlyemelő
