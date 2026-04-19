Súlyemelő Eb: Árva Cintia lökésben negyedik, összetettben nyolcadik lett

2026.04.19. 17:26
null
Árva Cintia (Fotó: Czinege Melinda)
súlyemelés súlyemelő Eb Árva Cintia
Árva Cintia összetettben nyolcadik, lökésben pedig negyedik lett a 48 kilogrammosok kategóriájában a súlyemelő Európa-bajnokság vasárnapi nyitónapján, a grúziai Batumiban.

A Kecskeméti TE 23 éves versenyzője szakításban 69 kilós kezdősúlyán maradt, ez ebben a fogásnemben a 13. helyhez volt elegendő számára a legkönnyebb nők 17 emelőt felvonultató mezőnyében. Lökésben elsőre elbánt a 93 kg-mal, a 96, majd a 97 kiló azonban már kifogott rajta, pedig még egy jó gyakorlattal érmet szerezhetett volna. Így viszont ebben a fogásnemben negyedikként zárt, összetettben pedig a 162 kg-mal a nyolcadik hely lett az övé.

Az Eb-re négyfős magyar csapat nevezett, a következő fellépő Újvári Lajos lesz, aki szerdán szerepel a 79 kilogrammosok súlycsoportjában.

 

Legfrissebb hírek

Elhunyt Ambrus László, a magyar súlyemelés kiemelkedő alakja

Egyéb egyéni
2026.04.08. 10:35

Súlyemelés: Gulyás Milán csúcsjavításban is rekordot állított fel

Utánpótlássport
2026.03.16. 19:15

Los Angeles már nehezen elérhető, középpontban a 2032-es és 2036-os olimpia a súlyemelőknél

Egyéb egyéni
2026.03.16. 09:45

Pálinkás Gergely az új súlyemelő-kapitány

Egyéb egyéni
2026.02.25. 21:18

Egyelőre szövetségi kapitány nélkül a súlyemelők

Egyéb egyéni
2026.02.18. 10:15

Mindig azt csinálhatta, amit szeretett: súlyt emelt – 75 éves Szalai György

Egyéb egyéni
2026.02.14. 07:28

Súlyemelés: távozik a szövetségi kapitány

Egyéb egyéni
2026.02.06. 12:19

A húsz év alatti orosz és fehérorosz súlyemelők használhatják hazájuk zászlaját nemzetközi versenyeken

Egyéb egyéni
2026.01.24. 14:08
Ezek is érdekelhetik