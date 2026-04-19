Súlyemelő Eb: Árva Cintia lökésben negyedik, összetettben nyolcadik lett

A Kecskeméti TE 23 éves versenyzője szakításban 69 kilós kezdősúlyán maradt, ez ebben a fogásnemben a 13. helyhez volt elegendő számára a legkönnyebb nők 17 emelőt felvonultató mezőnyében. Lökésben elsőre elbánt a 93 kg-mal, a 96, majd a 97 kiló azonban már kifogott rajta, pedig még egy jó gyakorlattal érmet szerezhetett volna. Így viszont ebben a fogásnemben negyedikként zárt, összetettben pedig a 162 kg-mal a nyolcadik hely lett az övé.

Az Eb-re négyfős magyar csapat nevezett, a következő fellépő Újvári Lajos lesz, aki szerdán szerepel a 79 kilogrammosok súlycsoportjában.