Elhunyt Ambrus László, a magyar súlyemelés kiemelkedő alakja
Életének 82. évében elhunyt a magyar súlyemelés kiemelkedő alakja, Ambrus László, akinek irányításával a magyar csapat két ezüstérmet szerzett a szöuli olimpián 1988-ban.
Ambrus László halálhíréről a Magyar Súlyemelő-szövetség számolt be közösségi oldalán – az egykori válogatott versenyző április 7-én, kedd este hunyt el.
A súlyemelés törölt fogásnemének, a nyomásnak az örökös csúcstartója nemcsak versenyzőként, hanem szövetségi kapitányként is eredményes volt: 1986 és 1988 között irányította a magyar válogatottat, amelynek színeiben Messzi István és Jacsó József ezüstérmet szerzett a szöuli olimpián.
Hisszük, hogy odaát is azt teszi majd, amit egész életében: erősít, tanít, és bajnokokat nevel
– fogalmazott az MSSZ.
Ambrus László 81 éves volt.
