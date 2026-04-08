Elhunyt Ambrus László, a magyar súlyemelés kiemelkedő alakja

ROCK PÉTER
2026.04.08. 10:35
Ambrus László 1988-ban a szöuli olimpián (Fotó: MOB)
súlyemelés Ambrus László gyász Magyar Súlyemelő-szövetség Szöul 1988
Életének 82. évében elhunyt a magyar súlyemelés kiemelkedő alakja, Ambrus László, akinek irányításával a magyar csapat két ezüstérmet szerzett a szöuli olimpián 1988-ban.

Ambrus László halálhíréről a Magyar Súlyemelő-szövetség számolt be közösségi oldalán – az egykori válogatott versenyző április 7-én, kedd este hunyt el.

A súlyemelés törölt fogásnemének, a nyomásnak az örökös csúcstartója nemcsak versenyzőként, hanem szövetségi kapitányként is eredményes volt: 1986 és 1988 között irányította a magyar válogatottat, amelynek színeiben Messzi István és Jacsó József ezüstérmet szerzett a szöuli olimpián.

Hisszük, hogy odaát is azt teszi majd, amit egész életében: erősít, tanít, és bajnokokat nevel

– fogalmazott az MSSZ.

Ambrus László 81 éves volt.

 

