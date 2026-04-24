Súlyemelő Eb: Fekécs Szilárd szakításcsúcs után 13. lett összetettben

A Tatabányai SC 22 éves versenyzője az első fogásnemet 140 kilón jó gyakorlattal kezdte, majd a 144 kilogrammot is kiszakította, amivel egy kilóval megjavította a márciusi, szombathelyi Savaria-kupán felállított országos csúcsát. A 148 kg már nem sikerült, így ebben a fogásnemben 14. lett.

Lökésben rontott a 177 kilón, majd ugyanezen a súlyon javított, aztán a 183 kiló – amely egy kilóval lett volna jobb a magyar rekordjánál – viszont kifogott rajta, így itt a 13. helyen végzett, akárcsak összetettben 321 kilogrammal.

Az Eb-re négyfős csapatot nevezett a magyar szövetség, utolsóként Boros Viktória lép fel szombaton, a plusz 86 kilósok B-csoportjában, míg a legjobbakat felvonultató A csoport a vasárnapi zárónapon versenyez.

A kontinensviadal nyitónapján Árva Cintia összetettben nyolcadikként végzett a 48 kilogrammosok mezőnyében, Újvári Lajos pedig szerdán 16. lett a 79 kilósok között.