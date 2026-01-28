Nemzeti Sportrádió

Rafael van der Vaart segítheti Raymond van Barneveldet

2026.01.28. 12:27
Van der Vaart (balra) és Van Barneveld kapcsolata nem új keletű
Könnyen lehet, hogy a holland labdarúgó-válogatottal 2014-ben világbajnoki ezüstérmet szerző Rafael van der Vaart és a PDC 2007-es világbajnoka, Raymond van Barneveld a jövőben együttműködésre lép, hogy utóbbbi profi dartsos karrierjét újra lendületbe hozzák – legalábbis erről számolt be a dartsnews.com szakportál.

Rafael van der Vaart 2018-ban visszavonult a profi játéktól, s egy évvel később amatőrként a BDO égisze alá tartozó dán dartsversenyeken indult, és ugyan azóta nem szerepelt egy tornán sem, a dartstól nem szakadt el. Olyannyira, hogy nemrég közölte, szeretne segíteni egyik kedvenc játékosának, Raymond van Barneveldnek, hogy a 2007-es PDC-világbajnok újra lendületbe hozza a karrierjét.

„Nem ígérhetek semmit, de szeretnék neki segíteni, mert nagyon bánt, ahogy az elmúlt években küzd a tábla előtt. Igazán nagy rajongója vagyok Barneynak. Mondjuk aki azt hiszi, hogy majd leviszem az edzőterembe és ott jól megizzasztom, az téved. Ugyanakkor a kapcsolataimmal talán tudok neki segítséget nyújtani. Esetleg egy új szponzor megszerzésével, vagy egy mentálhigiénés szakember bevonásával. Bármivel, ami csökkentheti a rá nehezedő stresszt és nyugalmat hozhat neki a táblánál” – idézte a 109-szeres válogatott labdarúgó a dartsos honlap.

Persze a „kedvezményezett” is megszólalt, s ugyan egyelőre semmilyen konkrétum nincs az ügyben, az 58 éves dartos nyitott minden lehetőségre.

„Rafaeltől ez nagyon kedves felajánlás, ami izgalmas lehetőségnek tűnik. Igazság szerint úgy érzem, szükségem van valakire, aki időnként fenékbe billent. Egyelőre nem tudom, hogy nézhet ki az együttműködésünk, de iszunk majd egy kávét és onnantól a dolgok majd konkrétabbak lesznek” – mondta Van Barneveld.

A páros egyébként régről ismeri egymást: Van der Vaart 2013-ban még a Hamburg játékosa volt, amikor a klub által szervezett párosversenyen együtt indultak és győztek. 

 

