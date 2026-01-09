Rekordösszegű szponzorációs szerződést kötött Luke Littler – hivatalos

A sportág egyik legnagyobb sportszergyártójának – amely egyébként 12 éves kora óta támogatja Littlert – csütörtöki közlése szerint „többmillió fontos, hosszú távú” szerződést kötöttek a felek, amilyenre még nem volt példa a darts történetében.

A hírről ugyancsak beszámoló BBC információi szerint tízéves kontraktusról van szó, melynek keretében a 18 éves kiválóság bónuszokkal együtt húszmillió fontot vághat zsebre.

„Luke-kal a BDO ifjúsági világbajnokságának a selejtezőin találkoztam, s aznap az apja megkérdezte, hogy támogatnánk-e a fiát. Korábban nem támogattunk ennyire fiatal játékost, de láttam, hogy a srácban van valami különleges, így igent mondtam. Kiváltság volt látni, milyen sokat fejlődött azóta” – idézi a közlemény Gary Plummert, a Target Darts elnökét.

„A Target a kezdetektől fogva hitt bennem, így nagyon örülök annak, hogy folytathatjuk a megkezdett utat. A játékospályafutásomtól a nevemet viselő termékekig közösen hoztunk létre mindent, így izgatottan várom, mit tartogat számunkra a jövő” – így Luke Littler.

Mint ismert, az angol kiválóság a 2024-es világbajnokságon robbant be a köztudatba, amikor újoncként a döntőig menetelt, ahol végül kikapott Luke Humphriestől. Littler a következő évben már sikerrel vette ezt az akadályt is, majd idén megvédte címét – a sportág történetében negyedikként.