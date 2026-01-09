Nemzeti Sportrádió

Rekordösszegű szponzorációs szerződést kötött Luke Littler – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 17:19
Luke Littler (Fotó: Getty Images)
Címkék
Luke Littler darts szponzoráció
Minden korábbinál nagyobb léptékű szponzorációs szerződést kötött a 2026-os darts-világbajnokságot címvédőként megnyerő Luke Littler – olvasható a világelső dartsost támogató Target Darts honlapján.

A sportág egyik legnagyobb sportszergyártójának – amely egyébként 12 éves kora óta támogatja Littlert – csütörtöki közlése szerint „többmillió fontos, hosszú távú” szerződést kötöttek a felek, amilyenre még nem volt példa a darts történetében.

A hírről ugyancsak beszámoló BBC információi szerint tízéves kontraktusról van szó, melynek keretében a 18 éves kiválóság bónuszokkal együtt húszmillió fontot vághat zsebre. 

Luke-kal a BDO ifjúsági világbajnokságának a selejtezőin találkoztam, s aznap az apja megkérdezte, hogy támogatnánk-e a fiát. Korábban nem támogattunk ennyire fiatal játékost, de láttam, hogy a srácban van valami különleges, így igent mondtam. Kiváltság volt látni, milyen sokat fejlődött azóta” – idézi a közlemény Gary Plummert, a Target Darts elnökét. 

„A Target a kezdetektől fogva hitt bennem, így nagyon örülök annak, hogy folytathatjuk a megkezdett utat. A játékospályafutásomtól a nevemet viselő termékekig közösen hoztunk létre mindent, így izgatottan várom, mit tartogat számunkra a jövő” – így Luke Littler.

Mint ismert, az angol kiválóság a 2024-es világbajnokságon robbant be a köztudatba, amikor újoncként a döntőig menetelt, ahol végül kikapott Luke Humphriestől. Littler a következő évben már sikerrel vette ezt az akadályt is, majd idén megvédte címét – a sportág történetében negyedikként.

 

Luke Littler darts szponzoráció
Legfrissebb hírek

Négy magyar dartsos küzdhet meg a PDC Tour-kártyáért csütörtöktől vasárnapig

Egyéb egyéni
2026.01.07. 21:23

Megvan a darts Premier League mezőnye; elkezdődött a PDC pro tour selejtezője 20 magyarral

Egyéb egyéni
2026.01.05. 16:55

Van, ami (egyelőre) változatlan – Szeleczki Róbert jegyzete

Egyéb egyéni
2026.01.04. 23:41

A dartitis után csak magáért küzd – Gian van Veen-portré

Egyéb egyéni
2026.01.04. 14:14

„Megyünk tovább, és gyűjtjük a trófeákat” – Littler a második vb-címe után sem lassítana

Egyéb egyéni
2026.01.04. 12:52

„Az autómat még nem cserélhetem le...” – Luke Littler a pénzdíjáról

Egyéb egyéni
2026.01.03. 23:07

Littler nagyon simán megvédte a dartsvilágbajnoki címét

Egyéb egyéni
2026.01.03. 22:45

A színpad a tiétek! – Van Gerwen üzent a darts-vb döntője előtt

Egyéb egyéni
2026.01.03. 19:28
Ezek is érdekelhetik