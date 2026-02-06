Ligue 1: nem bírt a sereghajtóval a Lille

Nemzeti Sportrádió

2026.02.06. 22:53
Fotó: Getty Images
A Lille 0–0-s döntetlent játszott a Metz otthonában a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén.

FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Metz–Lille 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Lens–Rennes
19.00: Brest–Lorient
21.05: Nantes–Lyon
Vasárnap
15.00: Nice–Monaco
17.15: Angers–Toulouse
17.15: Auxerre–Paris FC
17.15: Le Havre–Strasbourg
20.45: Paris SG–Olympique Marseille

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Paris SG20153243–16+27 48 
2. Lens20151434–16+18 46 
3. Marseille20123543–21+22 39 
4. Lyon20123532–20+12 39 
5. Lille21103834–30+4 33 
6. Rennes2087530–31–1 31 
7. Strasbourg2093833–25+8 30 
8. Toulouse2086631–23+8 30 
9. Lorient2077627–31–4 28 
10. Monaco2083932–33–1 27 
11. Angers2075821–25–4 26 
12. Brest2065926–33–7 23 
13. Nice20641027–37–10 22 
14. Paris FC2056925–31–6 21 
15. Le Havre2048816–25–9 20 
16. Nantes20351219–36–17 14 
17. Auxerre20341314–29–15 13 
18. Metz21341421–46–25 13 

 

 

