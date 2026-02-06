Ligue 1: nem bírt a sereghajtóval a Lille

A Lille 0–0-s döntetlent játszott a Metz otthonában a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén.

FRANCIA LIGUE 1

21. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Metz–Lille 0–0 A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

17.00: Lens–Rennes

19.00: Brest–Lorient

21.05: Nantes–Lyon

Vasárnap

15.00: Nice–Monaco

17.15: Angers–Toulouse

17.15: Auxerre–Paris FC

17.15: Le Havre–Strasbourg

20.45: Paris SG–Olympique Marseille AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Paris SG 20 15 3 2 43–16 +27 48 2. Lens 20 15 1 4 34–16 +18 46 3. Marseille 20 12 3 5 43–21 +22 39 4. Lyon 20 12 3 5 32–20 +12 39 5. Lille 21 10 3 8 34–30 +4 33 6. Rennes 20 8 7 5 30–31 –1 31 7. Strasbourg 20 9 3 8 33–25 +8 30 8. Toulouse 20 8 6 6 31–23 +8 30 9. Lorient 20 7 7 6 27–31 –4 28 10. Monaco 20 8 3 9 32–33 –1 27 11. Angers 20 7 5 8 21–25 –4 26 12. Brest 20 6 5 9 26–33 –7 23 13. Nice 20 6 4 10 27–37 –10 22 14. Paris FC 20 5 6 9 25–31 –6 21 15. Le Havre 20 4 8 8 16–25 –9 20 16. Nantes 20 3 5 12 19–36 –17 14 17. Auxerre 20 3 4 13 14–29 –15 13 18. Metz 21 3 4 14 21–46 –25 13