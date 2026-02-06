Ligue 1: nem bírt a sereghajtóval a Lille
A Lille 0–0-s döntetlent játszott a Metz otthonában a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén.
FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Metz–Lille 0–0
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Lens–Rennes
19.00: Brest–Lorient
21.05: Nantes–Lyon
Vasárnap
15.00: Nice–Monaco
17.15: Angers–Toulouse
17.15: Auxerre–Paris FC
17.15: Le Havre–Strasbourg
20.45: Paris SG–Olympique Marseille
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|20
|15
|3
|2
|43–16
|+27
|48
|2. Lens
|20
|15
|1
|4
|34–16
|+18
|46
|3. Marseille
|20
|12
|3
|5
|43–21
|+22
|39
|4. Lyon
|20
|12
|3
|5
|32–20
|+12
|39
|5. Lille
|21
|10
|3
|8
|34–30
|+4
|33
|6. Rennes
|20
|8
|7
|5
|30–31
|–1
|31
|7. Strasbourg
|20
|9
|3
|8
|33–25
|+8
|30
|8. Toulouse
|20
|8
|6
|6
|31–23
|+8
|30
|9. Lorient
|20
|7
|7
|6
|27–31
|–4
|28
|10. Monaco
|20
|8
|3
|9
|32–33
|–1
|27
|11. Angers
|20
|7
|5
|8
|21–25
|–4
|26
|12. Brest
|20
|6
|5
|9
|26–33
|–7
|23
|13. Nice
|20
|6
|4
|10
|27–37
|–10
|22
|14. Paris FC
|20
|5
|6
|9
|25–31
|–6
|21
|15. Le Havre
|20
|4
|8
|8
|16–25
|–9
|20
|16. Nantes
|20
|3
|5
|12
|19–36
|–17
|14
|17. Auxerre
|20
|3
|4
|13
|14–29
|–15
|13
|18. Metz
|21
|3
|4
|14
|21–46
|–25
|13
