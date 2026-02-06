Európai kézilabdaligák: Ónodi-Jánoskúti csapata elődöntős a Francia Kupában

Ónodi-Jánoskúti Máté négy góllal járult hozzá az USAM Nimes Gard 24–23-as győzelméhez a Chambéry Savoie otthonában a férfi kézilabda Francia Kupa negyeddöntőjében.
A liga honlapja szerint a válogatott jobbátlövő öt kísérletből érte el négy találatát.
A legjobb nyolc között még egy magyar játékos lesz érintett: a Szűcs Bencét foglalkoztató USDK Dunkerque szombaton a HBC Nantes vendége lesz.
