Magabiztos győzelmet aratott a Leeds a Nottingham Forest felett

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.06. 23:05
Fontos három pontot szerzett a Leeds (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén a Leeds United hazai pályán 3–1-re legyőzte a Nottingham Forestet.

Az első fél óra végén a Leeds United kétgólos előnyre tett szert, miután a félidő közepén Dominic Calvert-Lewin fejese után a labda a lécen csattant. Előbb Ilija Gruev indításából Jayden Bogle lépett ki ziccerben, és a jobb alsó sarokba gurított, majd Noah Okafor lőtt a jobb alsóba James Justin centerezéséből.

A szünet után megszerezte harmadik gólját is a hazai csapat, Gruev lövésébe tette bele a mellkasát Calvert-Lewin, aki a bal alsóba juttatta a labdát. Aztán mindent megtett a Forest a szépítésért, alaposan be is szorította ellenfelét, és a hajrában összejött a gól, a Napolitól januárban kölcsönvett Lorenzo Lucca fejelt a kapuba Omari Hutchinson beadása után. Győzelmével fontos lépést tett a Leeds a bennmaradás felé. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
13.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa
16.00: Burnley–West Ham United
16.00: Fulham–Everton
16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea (Tv: Match4)
18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal24165346–17+2953
  2. Manchester City24145549–23+2647
  3. Aston Villa24144635–26+946
  4. Manchester United24118544–36+841
  5. Chelsea24117642–27+1540
  6. Liverpool24116739–33+639
  7. Brentford241131036–32+436
  8. Sunderland2499627–26+136
  9. Fulham241041034–35–134
10. Everton2497826–27–134
11. Newcastle2496933–33033
12. Bournemouth2489740–43–333
13. Brighton & Hove Albion24710734–32+231
14. Tottenham2478935–33+229
15. Crystal Palace2478925–29–429
16. Leeds United25781034–43–929
17. Nottingham Forest25751325–38–1326
18. West Ham24551429–48–1920
19. Burnley24361525–47–2215
20. Wolverhampton24151815–45–308

 

Ezek is érdekelhetik