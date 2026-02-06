Magabiztos győzelmet aratott a Leeds a Nottingham Forest felett

Az első fél óra végén a Leeds United kétgólos előnyre tett szert, miután a félidő közepén Dominic Calvert-Lewin fejese után a labda a lécen csattant. Előbb Ilija Gruev indításából Jayden Bogle lépett ki ziccerben, és a jobb alsó sarokba gurított, majd Noah Okafor lőtt a jobb alsóba James Justin centerezéséből.

A szünet után megszerezte harmadik gólját is a hazai csapat, Gruev lövésébe tette bele a mellkasát Calvert-Lewin, aki a bal alsóba juttatta a labdát. Aztán mindent megtett a Forest a szépítésért, alaposan be is szorította ellenfelét, és a hajrában összejött a gól, a Napolitól januárban kölcsönvett Lorenzo Lucca fejelt a kapuba Omari Hutchinson beadása után. Győzelmével fontos lépést tett a Leeds a bennmaradás felé. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombaton játsszák

13.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa

16.00: Burnley–West Ham United

16.00: Fulham–Everton

16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea (Tv: Match4)

18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!