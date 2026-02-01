Nemzeti Sportrádió

Littler óriási döntőben nyert Humphries ellen a darts World Mastersen

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 23:22
null
Luke Littler világbajnoki formában dobott (Fotó: Getty Images)
Címkék
darts Masters Luke Littler darts Gerwyn Price Gian van Veen Luke Humphries
Luke Littler nyerte meg a darts World Masterst, miután a döntőben 6:5-re győzött Luke Humphries ellen.

 

Az elődöntő első meccsén a kétszeres világbajnok Luke Littler döntő szett döntő legjében győzte le Gerwyn Price-t (csak két leget kellett nyerni egy szettért). A másik találkozón a holland Gian van Veen hiába ért el 102.93-as körátlagot Luke Humphries ellen, az angol 107.80-ig jutott, és 5:0-s szettaránnyal kivívta a győzelmet.

Az egyik fél hatodik nyert szettjéig tartó, nagyon magas színvonalú döntőben a címvédő Humphries nyerte meg az első játszmát, de utána Littler egyenlített. Ezután a regnáló világbajnok elhúzott 3:1-re, de Humphries magára talált, és egy 4:1-es rohammal 5:4-re átvette a vezetést. Littler azonban visszavágott. Kiharcolta a döntő szettet, amelyben egymás után két leget nyerve behúzta a meccset.

Óriási döntő volt, amelyben összesen 25 darab 180-as kör dobtak (Littler 13-at, Humphries 12-öt). Littler körátlaga 104.72 volt, Humphriesé valamivel magasabb, 105.51. A kiszállók terén ugyan Humphries hatékonyabb volt 46.4 százalékkal Littler 37.2 százalékával szemben, ám Littler jóval többször, 43-szor dobhatott duplára, míg Humphries csak 28-szor – ez döntötte el a rangadót.

DARTS
World Masters, Milton Keynes
Negyeddöntő
Luke Littler (angol, 1., 105.92)–Josh Rock (északír, 9., 94.10) 4:0
Chris Dobey (angol, 13., 96.20)–Gerwyn Price (walesi, 12., 96.95) 2:4
Luke Humphries (angol, 2., 101.67)–Danny Noppert (holland, 10., 97.63) 4:0
Gian van Veen (holland, 3., 102.66)–James Wade (angol, 11., 103.68) 4:2

Elődöntő
Littler (101.56)–Price (99.73) 5:4
Humphries (107.80)–Van Veen (102.93) 5:0

Döntő
Littler (104.72)–Humphries (105.51) 6:5

 

darts Masters Luke Littler darts Gerwyn Price Gian van Veen Luke Humphries
Legfrissebb hírek

Humphries összehozta az év első tévés kilencnyilasát – videó

Egyéb egyéni
13 órája

Rafael van der Vaart segítheti Raymond van Barneveldet

Egyéb egyéni
2026.01.28. 12:27

Michael van Gerwen a Bahrein Darts Masters bajnoka

Egyéb egyéni
2026.01.16. 21:08

Ő lesz minden idők legjobb dartsjátékosa? Porté Luke Littlerről

Képes Sport
2026.01.12. 13:00

Darts: egy mérkőzésen múlt Székely Pál Pro Tour-kártyája

Egyéb egyéni
2026.01.11. 18:44

Rekordösszegű szponzorációs szerződést kötött Luke Littler – hivatalos

Egyéb egyéni
2026.01.09. 17:19

Négy magyar dartsos küzdhet meg a PDC Tour-kártyáért csütörtöktől vasárnapig

Egyéb egyéni
2026.01.07. 21:23

Megvan a darts Premier League mezőnye; elkezdődött a PDC pro tour selejtezője 20 magyarral

Egyéb egyéni
2026.01.05. 16:55
Ezek is érdekelhetik