Littler óriási döntőben nyert Humphries ellen a darts World Mastersen

Az elődöntő első meccsén a kétszeres világbajnok Luke Littler döntő szett döntő legjében győzte le Gerwyn Price-t (csak két leget kellett nyerni egy szettért). A másik találkozón a holland Gian van Veen hiába ért el 102.93-as körátlagot Luke Humphries ellen, az angol 107.80-ig jutott, és 5:0-s szettaránnyal kivívta a győzelmet.

Az egyik fél hatodik nyert szettjéig tartó, nagyon magas színvonalú döntőben a címvédő Humphries nyerte meg az első játszmát, de utána Littler egyenlített. Ezután a regnáló világbajnok elhúzott 3:1-re, de Humphries magára talált, és egy 4:1-es rohammal 5:4-re átvette a vezetést. Littler azonban visszavágott. Kiharcolta a döntő szettet, amelyben egymás után két leget nyerve behúzta a meccset.

Óriási döntő volt, amelyben összesen 25 darab 180-as kör dobtak (Littler 13-at, Humphries 12-öt). Littler körátlaga 104.72 volt, Humphriesé valamivel magasabb, 105.51. A kiszállók terén ugyan Humphries hatékonyabb volt 46.4 százalékkal Littler 37.2 százalékával szemben, ám Littler jóval többször, 43-szor dobhatott duplára, míg Humphries csak 28-szor – ez döntötte el a rangadót.

DARTS

World Masters, Milton Keynes

Negyeddöntő

Luke Littler (angol, 1., 105.92)–Josh Rock (északír, 9., 94.10) 4:0

Chris Dobey (angol, 13., 96.20)–Gerwyn Price (walesi, 12., 96.95) 2:4

Luke Humphries (angol, 2., 101.67)–Danny Noppert (holland, 10., 97.63) 4:0

Gian van Veen (holland, 3., 102.66)–James Wade (angol, 11., 103.68) 4:2

Elődöntő

Littler (101.56)–Price (99.73) 5:4

Humphries (107.80)–Van Veen (102.93) 5:0

Döntő

Littler (104.72)–Humphries (105.51) 6:5