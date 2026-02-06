Nemzeti Sportrádió

A korábbi erőnléti edző meglepő részleteket árult el Szoboszlai liverpooli pályafutásának kezdeteiről

2026.02.06. 10:25
Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)
angol foci Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool korábbi erőnléti edzője, Jordan Fairclough egy interjúban arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominik érkezésekor nem ment minden zökkenőmentesen, a magyar játékosnak ugyanis saját elképzelései voltak a fizikai felkészülésről.

Érdekes kulisszatitkok láttak napvilágot Szoboszlai Dominik liverpooli pályafutásának kezdeteiről: a magyar válogatott csapatkapitánya a visszaemlékezések szerint a kezdetekben nem mindenben követte a szakmai stáb elképzeléseit. A rousingthekop.com portál cikke szerint Szoboszlai már az első edzéseken kiemelkedett csapattársai közül állóképességével, ám a klub korábbi erőnléti edzője, Jordan Fairclough elmondta, hogy a játékos eleinte saját módszereiben bízott és nem mindig akarta végrehajtani a számára előírt edzésprogramot.

„Szoboszlai Lipcséből érkezett, ahol kiváló idényeket futott és folyamatosan nagyon magas szinten teljesített – fogalmazott Fairclough. – Nem ő az egyetlen játékos, aki így gondolkodik, mások is vannak, akik hisznek a saját módszereikben. A Premier League viszont teljesen más bajnokság, mint a Bundesliga, másfajta intenzitással. Mondtam neki, mit kellene elvégeznie, ő pedig sorolta, mire mond igent és mire nem. Egyfajta játszmát kellett játszanunk vele.”

A szakember hozzátette, hogy mivel a Premier League intenzitása speciális felkészítést igényel, az edzők szerették volna meggyőzni Szoboszlait a plusz munka szükségességéről. A folyamat végül sikerrel zárult: Szoboszlai engedett és fokozatosan beépítette a javasolt elemeket a felkészülésébe, ennek is köszönhető, hogy mára a Liverpool egyik legnagyobb munkabírású játékosává vált.

 

