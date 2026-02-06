La Liga: az Osasuna legyűrte a Celtát Vigóban

A remek formában érkező vendégek az első félidő közepén szerezték meg a vezetést Ante Budimir góljával. A vendéglátók a második félidő elején Borja Iglesias sikeres büntetőjével egyenlítettek, ám az utolsó tíz percre már ismét vendégelőnnyel fordultak a csapatok. Raúl Garcia talált be, és ezt a fórt már megőrizték a látogatók.
A házigazdák már három bajnoki óta nyeretlenek, a vendégek pedig négy forduló óta nem találtak legyőzőre.
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl Garcia 79.)
SZOMBAT
14.00: Rayo Vallecano–Real Oviedo
16.15: Barcelona–Real Mallorca
18.30: Sevilla–Girona
21.00: Real Sociedad–Elche
VASÁRNAP
14.00: Alavés–Getafe
16.15: Athletic Bilbao–Levante
18.30: Atlético Madrid–Real Betis
21.00: Valencia–Real Madrid
HÉTFŐ
21.00: Villarreal–Espanyol
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|22
|18
|1
|3
|60–23
|+37
|55
|2. Real Madrid
|22
|17
|3
|2
|47–18
|+29
|54
|3. Atlético Madrid
|22
|13
|6
|3
|38–17
|+21
|45
|4. Villarreal
|21
|13
|3
|5
|39–23
|+16
|42
|5. Betis
|22
|9
|8
|5
|36–28
|+8
|35
|6. Espanyol
|22
|10
|4
|8
|26–27
|–1
|34
|7. Celta Vigo
|23
|8
|9
|6
|30–25
|+5
|33
|8. Osasuna
|23
|8
|5
|10
|28–28
|0
|29
|9. Real Sociedad
|22
|7
|7
|8
|30–30
|0
|28
|10. Alaves
|22
|7
|4
|11
|20–27
|–7
|25
|11. Athletic Bilbao
|22
|7
|4
|11
|21–31
|–10
|25
|12. Girona
|22
|6
|7
|9
|21–36
|–15
|25
|13. Elche
|22
|5
|9
|8
|30–32
|–2
|24
|14. Mallorca
|22
|6
|6
|10
|28–34
|–6
|24
|15. Sevilla
|22
|7
|3
|12
|29–37
|–8
|24
|16. Getafe
|22
|6
|5
|11
|16–27
|–11
|23
|17. Valencia
|22
|5
|8
|9
|23–35
|–12
|23
|18. Rayo Vallecano
|22
|5
|7
|10
|18–30
|–12
|22
|19. Levante
|21
|4
|6
|11
|24–34
|–10
|18
|20. Oviedo
|22
|3
|7
|12
|12–34
|–22
|16