La Liga: az Osasuna legyűrte a Celtát Vigóban

A remek formában érkező vendégek az első félidő közepén szerezték meg a vezetést Ante Budimir góljával. A vendéglátók a második félidő elején Borja Iglesias sikeres büntetőjével egyenlítettek, ám az utolsó tíz percre már ismét vendégelőnnyel fordultak a csapatok. Raúl Garcia talált be, és ezt a fórt már megőrizték a látogatók.

A házigazdák már három bajnoki óta nyeretlenek, a vendégek pedig négy forduló óta nem találtak legyőzőre.

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl Garcia 79.)

SZOMBAT

14.00: Rayo Vallecano–Real Oviedo

16.15: Barcelona–Real Mallorca

18.30: Sevilla–Girona

21.00: Real Sociedad–Elche

VASÁRNAP

14.00: Alavés–Getafe

16.15: Athletic Bilbao–Levante

18.30: Atlético Madrid–Real Betis

21.00: Valencia–Real Madrid

HÉTFŐ

21.00: Villarreal–Espanyol