La Liga: az Osasuna legyűrte a Celtát Vigóban

2026.02.06. 23:16
Raúl Garcia gólja három pontot ért )Fotó: Getty Images)
Osasuna spanyol bajnokság Celta Vigo La Liga
Az Osasuna 2–1-re nyert a Celta Vigo vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 23. fordulójában péntek este.

A remek formában érkező vendégek az első félidő közepén szerezték meg a vezetést Ante Budimir góljával. A vendéglátók a második félidő elején Borja Iglesias sikeres büntetőjével egyenlítettek, ám az utolsó tíz percre már ismét vendégelőnnyel fordultak a csapatok. Raúl Garcia talált be, és ezt a fórt már megőrizték a látogatók.

A házigazdák már három bajnoki óta nyeretlenek, a vendégek pedig négy forduló óta nem találtak legyőzőre.

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl Garcia 79.)

SZOMBAT
14.00: Rayo Vallecano–Real Oviedo
16.15: Barcelona–Real Mallorca
18.30: Sevilla–Girona
21.00: Real Sociedad–Elche
VASÁRNAP
14.00: Alavés–Getafe
16.15: Athletic Bilbao–Levante
18.30: Atlético Madrid–Real Betis
21.00: Valencia–Real Madrid
HÉTFŐ
21.00: Villarreal–Espanyol

 MGyDVL–KGk 
1. Barcelona22181360–23+37 55 
2. Real Madrid22173247–18+29 54 
3. Atlético Madrid22136338–17+21 45 
4. Villarreal21133539–23+16 42 
5. Betis2298536–28+8 35 
6. Espanyol22104826–27–1 34 
7. Celta Vigo2389630–25+5 33 
8. Osasuna23851028–2829 
9. Real Sociedad2277830–3028 
10. Alaves22741120–27–7 25 
11. Athletic Bilbao22741121–31–10 25 
12. Girona2267921–36–15 25 
13. Elche2259830–32–2 24 
14. Mallorca22661028–34–6 24 
15. Sevilla22731229–37–8 24 
16. Getafe22651116–27–11 23 
17. Valencia2258923–35–12 23 
18. Rayo Vallecano22571018–30–12 22 
19. Levante21461124–34–10 18 
20. Oviedo22371212–34–22 16 
AZ ÁLLÁS

 

 

