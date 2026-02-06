Második mérkőzését is elveszítette férfi jégkorong-válogatottunk Oslóban

Biztatóan kezdett a magyar válogatott Oslóban, a Nemzetek Európai Kupájának újabb állomásán, a mienk csütörtökön a stabil A-csoportos múlttal rendelkező Norvégia ellen öt az öt ellen kiválóan játszottak, négyszer is betaláltak egyenlő létszámnál. Azonban az emberhátrányos játék nem ment a mieinknek, hat norvég fórból öt gól született, ami a hátrányos védekezés szempontjából is rossz mutató, arról nem beszélve, hogy ilyen szinten nem lehet ennyi emberelőnyt adni az ellenfélnek.

Pénteken Ausztria várt a magyar csapatra, ezúttal nem a mieink voltak fegyelmezetlenebbek a találkozó elején, az első öt percben kétszer is emberelőnyben játszhatott Majoross Gergely gárdája. Bár az első fór még nem hozott eredményt, a második már igen, bő egy perc alatt sikerült kihasználni az öt a négy elleni szituációt, remek összjáték után Terbócs István bombázott középről Florian Vorauer kapujába. Később Schlekmann Márk került bajba, ugyanis egy ütközés során eltört a korcsolya éle, a magyar csatár az osztrákok kispadján „talált menedéket” ebben a helyzetben, ezzel általános derültséget okozva a magyar kispadon. Három perccel a szünet előtt lefagyott a mosoly a mieink arcáról, ugyanis Benjamin Nissner egyenlített.

A második harmadban kicsit szaggatott volt a játék, összesen öt kiállítást ítéltek a játékvezetők, sajnos ebből négy alkalommal honfitársunk ülhetett ki a büntetőpadra. A sok emberhátrány visszaütött, a 33. perc végén megszerezte a vezetést Ausztria, a sógorok sakk-mattra kijátszották az emberelőnyt, amelynek végén Vinzenz Rohrer rakta fel az i-re a pontot.

A mindössze négy magyar lövést hozó második harmadot követően a mieink nagy elánnal vágtak neki az utolsó húsz percnek, Terbócs István verte meg a védőjét, de a lövése Vorauer lepkéskesztyűjében kötött ki. Ezt leszámítva azonban kevés nagy helyzetet tudott kialakítani a magyar csapat, bár ez igaz volt mindkét gárdára, a speciális játékhelyzetek sokat kivettek a játékosokból. Hét perccel a vége előtt emberelőnyben próbálhatott egyenlíteni válogatottunk, de nem sikerült komoly veszélyt teremteni a kapu előtt. Az elszalasztott lehetőség pedig visszaütött, az 56. percben Johannes Neumann ragasztott hatalmas gólt a magyar kapuba. A magyar stáb a hajrában levitte Nagy Kristóf kapust, de ez is csak osztrák gólt hozott, Ausztria 4–1-re nyert.

Ezzel pedig eldőlt, hogy a mieink a harmadik helyen zárják az oslói tornát.

JÉGKORONG

Nemzetek Európai Kupája

AUSZTRIA–MAGYARORSZÁG 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

Oslo, 207 néző

AUSZTRIA: Vorauer – Wolf, Schnetzer / Zündel, Stapelfeldt / Steffler, Sablattnig / Preml, Söllinger / – ROHRER 1 (1), NISSNER 1 (1), P. Huber (1) / Wallenta, Kainz (1), NEUMANN 1 / Waschnig, van Ee, Schwinger / Neubauer, Maxa (1), Moosbrugger 1. Szövetségi kapitány: Roger Bader

MAGYARORSZÁG: Nagy K. – Csollák, Kiss R. / Nagy D., Horváth D. / Ortenszky, Tóth G. / Horváth M., SZABÓ B. (1) – Dobos (1), Hári, Sofron / Mihalik A., Ravasz, TERBÓCS 1 / Schlekmann, Szongoth, Vincze P. / Ambrus G., Nagy K., Laskawy. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 23–16

Emberelőny-kihasználás: 7/1, ill. 5/1