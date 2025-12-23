Callan Rydz Kovács Patrik után a 22. kiemeltet is legyőzte a darts-vb-n, Peter Wright rémes játékkal búcsúzott

A játéknap első mérkőzésén Jonny Tata és Ryan Meikle találkozott, mindketten három szettben nyerték meg az első mérkőzésüket, sőt, utóbbi egyetlen leget vesztett az argentin Jesús Sálate ellen.

Két szett után úgy tűnt, gyorsan véget ér a mérkőzés, az első vb-jén szereplő Jonny Tata ugyanis nagyon magabiztosan kiszállózott, Meikle pedig a két játszma alatt egyetlen 180-at sem dobott.

A harmadikban nagyot fordult a kocka, Meikle javulása mellett az új-zélandi visszaesett, így az angol kétszettes hátrányból egyenlített. Sőt, az ötödik szettben megnyerte az első leget, a meccs során először vezetett. Tata számára innen nem volt visszaút, a negyedik legben egyenlíthetett volna, de besokallt, Meikle pedig az ötödik meccsnyilát értékesítette, így a hatodik világbajnokságán először jutott el a harmadik fordulóig, ahol Danny Noppert vagy Justin Hood lesz az ellenfele.

A nap második mérkőzésén Callan Rydz lépett színpadra, aki az első fordulóban a világbajnokság egyetlen magyar indulóját, Kovács Patrikot búcsúztatta. Az angol a 22. helyen kiemelt északír Daryl Gurney-vel csapott össze, aki az előző körben a legjobb női játékosnak tartott Beau Greaves ellen nagyon nehezen ment tovább.

Rydz már az első legben ráijesztett Gurney-re, aki 82-ről ekkor még kiszállt, de a következő kezdését már nem tudta hozni, igaz, Rydz rendkívül bravúros, 167-es kiszállóval zárta le azt a leget. A második szettre igencsak összekapta magát az északír, kétszer is lebrékelte Rydzet, és egyenlített.

Gurney lendülete a harmadik szettben sem tört meg, 139-es kiszállóval hozta a játszmát. A negyedik szettben viszont Rydz támadt fel, az első leget 167-es kiszállóval húzta be, ez volt a második ilyen befejezése a meccsen, a negyedik szettet ő nyerte meg három legben.

Az ötödik szettben mindketten hozták a saját kezdéseiket, a hatodik leget Rydz százas kiszállóval zárta le, majd a hetedikben brékelt, miután megoldotta a 92-t. A következő legben Gurney-nek esélye sem volt visszabrékelni, sőt, Rydz kis híján harmadszor is 167-et is kiszállózott, végül a bull helyett „csak” a 25-öt találta el. Gurney azonban nagyon magasan volt, így Rydz a második meccsnyilát bedobta a dupla négyre, és bejutott a harmadik fordulóba, ahol Josh Rock vagy Joe Comito lesz az ellenfele.

A harmadik délutáni mérkőzésen a 19. helyen kiemelt Jermaine Wattimena az első majd a második szettet is megnyerte a hazai közönség előtt versenyző Scott Williams ellen, és úgy tűnt, egyenes útja van a következő körbe. Ekkor azonban hirtelen fordult a kocka: Williams kiegyenlített a szetteket tekintve és döntő játszmára mentette az összecsapást.

A mindent eldöntő szettben azonban a holland ismét visszatalált ahhoz a játékhoz, amit az első két játszmában nyújtott, és esélyt sem adott Williamsnak, aki ezúttal leget sem tudott nyerni. Wattiemena 95.91-es átlaggal nyert és kiharcolta a továbbjutást a 3. fordulóba.

A délutáni műsor zárásaként színpadra lépett a korábbi kétszeres világbajnok Peter Wright... sok öröme azonban nem volt benne, a német Arno Merk ugyanis úgy búcsúztatta a skót legendát, hogy játszmát sem veszített. Az első szettben mindkét játékos alapvetően gyenge teljesítményt nyújtott, de Merk volt a kevésbé rossz, így be is húzta a játszmát a láthatóan nagyon motiválatlanul és összeszedetlenül dobó Wrighttal szemben.

A második játszmában mindkét játékos jobb teljesítmény nyújtott, jobb is lett a meccs színvonala, de ebből is Merk jött ki jobban, Wright csupán egy leget tudott nyerni – ennek köszönhetően a német karnyújtásnyira került a továbbjutástól.

A csoda pedig elmaradt a folytatásban, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem is volt benne a játék képében – a 30. helyen kiemelt Wright a harmadik szettben leget sem tudott nyerni, s az egész meccsen borzasztó körátlagot bemutatva 3:0-s vereséggel búcsúzott a világbajnokságtól.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ

Jonny Tata (új-zélandi, 86.51)–Ryan Meikle (angol, 85.54) 2:3 (3–1, 3–2, 2–3, 1–3, 1–3)

Daryl Gurney (északír, 22., 93.51)–Callan Rydz (angol, 96.59) 2:3 (1–3, 3–0, 3–1, 0–3, 3–5)

Jermaine Wattimena (holland, 19., 95.91)–Scott Williams (angol, 92.69) 3:2 (3–2, 3–2, 1–3, 0–3, 3–0)

Peter Wright (skót, 30., 79.20)–Arno Merk (német, 92.17) 0:3 (0–3, 1–3, 0–3)

20.00 (Tv: Sport1)

Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)

Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–David Davies (walesi) 3:0

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák) 1:3

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci) 3:2

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol) 3:1

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol) 1:3

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német) 3:0

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland) 0:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 1:3

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai) 3:0

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol) 2:3

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír) 3:0

Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír) 3:0

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland) 1:3

Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán) 3:0

Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német) 2:3

Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri) 3:0

Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német) 0:3

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai) 3:0

David Munyua (kenyai)–Kevin Doets (holland) 0:3

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol) 2:3

Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai) 3:0

Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót) 3:1

Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett) 1:3

Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)

Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

