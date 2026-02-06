Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Euroliga: az utolsó előtti elkapta a Zalgirist, legyőzte baszk riválisát a Barcelona

2026.02.06. 23:45
Joel Parra 16 ponttal segítette győzelemhez a Barcelonát (Fotó: Getty Images)
férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 27. fordulójában nyert az Anadolu Efes, a Maccabi Tel-Aviv, a Milan, az Olympiakosz és a Barcelona.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ
Anadolu Efes (török)–Zalgiris Kaunas (litván) 92–82 (25–24, 22–21, 18–22, 27–15)
Crvena zvezda (szerb)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 82–83 (21–23, 19–26, 27–16, 15–18)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Milan (olasz) 76–77 (22–20, 15–22, 16–25, 23–10)
Olympiakosz (görög)–Virtus Bologna (olasz) 109–77 (24–23, 37–11, 28–16, 20–27)
Baskonia (spanyol)–Barcelona (spanyol) 91–97 (27–17, 24–31, 17–28, 23–21)

Ezek is érdekelhetik