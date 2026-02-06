Férfi kosár Euroliga: az utolsó előtti elkapta a Zalgirist, legyőzte baszk riválisát a Barcelona
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 27. fordulójában nyert az Anadolu Efes, a Maccabi Tel-Aviv, a Milan, az Olympiakosz és a Barcelona.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ
Anadolu Efes (török)–Zalgiris Kaunas (litván) 92–82 (25–24, 22–21, 18–22, 27–15)
Crvena zvezda (szerb)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 82–83 (21–23, 19–26, 27–16, 15–18)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Milan (olasz) 76–77 (22–20, 15–22, 16–25, 23–10)
Olympiakosz (görög)–Virtus Bologna (olasz) 109–77 (24–23, 37–11, 28–16, 20–27)
Baskonia (spanyol)–Barcelona (spanyol) 91–97 (27–17, 24–31, 17–28, 23–21)
