Birkózás: Elekes Enikő ötödik lett Zágrábban

Szombaton további három magyar lányért, az U20-as Eb-győztes Terék Gerdáért (53 kg), az Eb-ötödik Szenttamási Rózáért (57 kg), valamint az Eb-harmadik Dollák Tamaráért (57 kg) szoríthatunk. A kötöttfogásúak is megkezdik a versenyt, 77 kilóban az eggyel lejjebb Európa-bajnok Lévai Levente, bátyja, az vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán, illetve a szintén 72 kilogrammban vb-második és Európa-bajnok Fritsch Róbert szerepel, míg 87 kilogrammban az Eb-győztes Takács István, a 82 kilóban vb- és Eb-második Szilvássy Erik, valamint az ugyancsak eggyel lejjebb vb- és Eb-harmadik Lévai Tamás is küzd az érmekért.