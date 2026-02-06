Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Elekes Enikő ötödik lett Zágrábban

2026.02.06. 22:02
Elekes Enikő (Fotó: Róth Tamás, archív)
Zágráb Elekes Enikő UWW-rangsorverseny
A Zágrábban zajló UWW-rangsorverseny pénteki versenynapján négy magyar nő bizonyíthatott, közülük egy, az U20-as világ- és Európa-bajnok Elekes Enikő (62 kg) jutott el helyosztóig. Egy-egy győzelmet és vereséget követően a vigaszágon gyönyörű sikert ért el tussal a kétszeres U23-as Ázsia-bajnok kazah Irina Kuznyecovával szemben. A bronzmeccsen újfent tus döntött, de nem Elekes javára, a vb-ezüst- és -bronzérmes amerikai Ellen Kilty bizonyult jobbnak, a magyar lánynak így be kellett érnie az ötödik helyezéssel.

Szombaton további három magyar lányért, az U20-as Eb-győztes Terék Gerdáért (53 kg), az Eb-ötödik Szenttamási Rózáért (57 kg), valamint az Eb-harmadik Dollák Tamaráért (57 kg) szoríthatunk. A kötöttfogásúak is megkezdik a versenyt, 77 kilóban az eggyel lejjebb Európa-bajnok Lévai Levente, bátyja, az vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán, illetve a szintén 72 kilogrammban vb-második és Európa-bajnok Fritsch Róbert szerepel, míg 87 kilogrammban az Eb-győztes Takács István, a 82 kilóban vb- és Eb-második Szilvássy Erik, valamint az ugyancsak eggyel lejjebb vb- és Eb-harmadik Lévai Tamás is küzd az érmekért.

 

