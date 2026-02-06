Lezárultak a negyeddöntők a futsal Magyar Kupában

Lejátszották a futsal Magyar Kupa negyeddöntőit, melyek során a Kecskemét, az Újpest, a Berettyóújfalu és a Veszprém jutott be a négy közé.

FUTSAL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Nagykanizsa–Kecskemét 3–7

Újpest–Deac 4–4 – hetesekkel 5–4

Veszprém–Nyíregyháza 4–3

Berettyóújfalu–Magyar Futsal Akadémia 5–2