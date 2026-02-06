Lezárultak a negyeddöntők a futsal Magyar Kupában
Lejátszották a futsal Magyar Kupa negyeddöntőit, melyek során a Kecskemét, az Újpest, a Berettyóújfalu és a Veszprém jutott be a négy közé.
FUTSAL MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Nagykanizsa–Kecskemét 3–7
Újpest–Deac 4–4 – hetesekkel 5–4
Veszprém–Nyíregyháza 4–3
Berettyóújfalu–Magyar Futsal Akadémia 5–2
