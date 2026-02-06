Nemzeti Sportrádió

Lezárultak a negyeddöntők a futsal Magyar Kupában

M. B.M. B.
2026.02.06. 21:45
Fotó: FB/Újpest Futsal Club
Nyíregyháza futsal Nagykanizsa DEAC Berettyóújfalu futsal Kecskemét futsal futsal Magyar Kupa Magyar Futsal Akadémia futsal MK Újpest Futsal Club Veszprém futsal
Lejátszották a futsal Magyar Kupa negyeddöntőit, melyek során a Kecskemét, az Újpest, a Berettyóújfalu és a Veszprém jutott be a négy közé.

FUTSAL MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Nagykanizsa–Kecskemét 3–7
Újpest–Deac 4–4 hetesekkel 5–4
Veszprém–Nyíregyháza 4–3
Berettyóújfalu–Magyar Futsal Akadémia 5–2

 

