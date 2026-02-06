Férfi vízilabda ob I: otthon nyert az UVSE

Az újpestiek az első negyedben eldöntötték a mérkőzést, amelyen a hazaiaktól Hegedűs Csanád és Gál Máté egyaránt háromszor volt eredményes. Az UVSE legutóbbi hat bajnokiján már a negyedik sikerét aratta.

A nap második meccsén a Vasas három góllal nyert az OSC ellen. Az angyalföldiek az első negyedet három, a harmadikat két góllal nyerték meg, de a végén kissé kiengedtek. A hazaiaknál Bátori Bence, Bogdan Durdic és Lakatos Soma egyaránt három gólt szerzett, míg a vendégeknél Gál Dávid hatszor is betalált.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

UVSE-PannErgy–Miskolci VLC 15–9 (5–0, 2–2, 4–2, 4–5)

Hajós Alfréd Sportuszoda, 200 néző. V: Fodor Rajmund, Kollár György

UVSE: Csiszer – Korbán 1, HEGEDŰS Z. 2, HEGEDŰS CS. 3, Szécsi, Besenyei 1, Korbács. Csere: Kovács K., Gidófalvy 1, Budai 2, GÁL M. 3, Fülöp 1, Makarenko 1. Edző: Vincze Balázs

PANNERGY-MISKOLCI VLC: Moravcsik – Guszakov 1, Várkonyi 2, Kedves, Szabó B., NÉMETHY 2, Dubinák 1. Csere: Almási, Bikki-Petró 1, Regős 2, Szabó I., Füzesi. Fedac. Edző: Popovics Miklós

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 4/1. Gól – ötméteresből: 0/0, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Vincze Balázs: – Nagyon örülök a kezdésnek és a végeredménynek is, magabiztos győzelem lett belőle, köszönhetően annak, hogy az első negyedben eufóriában játszott a csapat. Nagy öröm, hogy az azt követő játékrészekben is – talán az utolsót leszámítva – fegyelmezetten, koncentráltan játszottunk.

Popovics Miklós: – Hosszú téli szünet volt, mi meg még téli álmot aludtunk az első negyedben. Erre nincs mentség, gyalázatos, amit mutattunk. Nagyjából egy hetünk van, hogy ebből kimásszunk, mert folyamatosan rangadók jönnek. Ha ezen nem tudunk változtatni, komolyan át kell értékelni, milyen vízilabdát szeretnénk Miskolcon.

Később

VasasPlaket–Semmelweis OSC 15–12 (6–3, 3–3, 4–2, 2–4)

Komjádi uszoda, 250 néző. V: Kun, Csanádi.

VASAS: Mizsei – Várnai 1, DURDICS 3, Sélley-Rauscher, Foszkolosz, BÁTORI B. 3, LAKATOS S. 3. Csere: Vida, Gábor L. 1, DALA D. 2, Gyárfás T., Szalai P. 2, Ragács. Edző: Szlobodan Nikics

OSC: Szitás – Sedlmayer 1, Tóth K., Varga B. 1, GÁL D. 6, Sziládi, Mészáros Cs. 2. Csere: FARKAS D. (kapus), Tátrai, Rajna, HESSELS 2, Török, Illés. Edző: Tóth László

Emberelőny-kihasználás: 7/2, ill. 14/3. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/2. Kipontozódott: Ragács (24. p.), Sélley-Rauscher (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Az elején agresszíven játszottunk. Voltak jó dolgaink is, sajnos azonban a negyedik negyedben elfáradtunk egy kicsit. Ekkor nem jól játszottunk, négy gólt is kaptunk, de büszke vagyok a csapatra.

Tóth László: – A mérkőzés elején volt egy-két támadásunk, amit nem jól fejeztünk be, és teret adtunk a Vasasnak a könnyű lefordulásokra. Nem nagyon tudtunk ezzel mit kezdeni, de ne felejtsük, nagyon jó csapat ellen játszottunk. Hogy nem adtuk fel, óriási pozitívuma a csapatnak, dicséret jár a srácoknak.