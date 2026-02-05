Mindenki Littler ellen – rajtol a darts Premier League 22. idénye

A nyolc dartsos 16 csütörtökön keresztül járja Nagy-Britanniát, s ellátogat Belgiumba, Hollandiába, valamint Németországba, fordulónként negyeddöntő-elődöntő-döntő rendszerben hét mérkőzést játszanak (mindegyiket az egyik fél hatodik legjéig), s mindegyik játéknapnak lesz egy győztese. A napi nyertes öt pontot kap, a döntő vesztese három, a két elődöntőben kieső két-két pontot gyűjt, a 16 forduló után kialakult tabella első négy helyezettje vehet részt május 28-án a londoni fináléban.

Az idei mezőnyben négy korábbi győztes és két újonc lesz. A címvédő Luke Humphries mellett Luke Littler (2024), Jonny Clayton (2021), valamint a hétszeres bajnok Michael van Gerwen nyert már korábban, míg először szerepel a vb-döntős holland Gian van Veen és a World Cup of Darts-győztes Josh Rock. Mint az utóbbi években mindig, az idei mezőny kihirdetését követően is érte kritika a szervezőket, Nathan Aspinallt sok szurkoló hiányolja, míg a játékposok közül elsősorban James Wade sérelmezte, hogy nem hívták meg. A világranglistán hatodik Gary Anderson már korábban mondta, hogy nem szerepel többé a PL-ben, de azért viccesen megjegyezte, zavarta, hogy nem kérték fel, mert szívesen elutasította volna hivatalosan is.

A SZEREPLŐK

LUKE LITTLER (angol, 19 éves, 1. a világranglistán)

A legutóbbi két világbajnokságot megnyerő angol nemrég lett 19 éves, hatalmas fölénnyel vezeti a világranglistát, a legutóbbi két év eredményei alapján összeállított rangsorban több pontja van, mint a közvetlenül mögötte álló három versenyzőnek együttvéve. A 2024-es győztes mindegyik állomáson abszolút favoritként áll majd színpadra, mindenki őt akarja majd legyőzni, és ezen felül is van, ami motiválja, hiszen a Premier League tavalyi döntőjét elvesztette Humphriesszal szemben.

LUKE HUMPHRIES (angol, 30, 2.)

A címvédő alig egy évig uralhatta a dartsvilágot, mielőtt Littler megjelent a porondon. A 31. életévét jövő szerdán betöltő Humphries az első estén Gerwyn Price ellen kezd, a teljes képet nézve pedig Phil Taylor és Van Gerwen után mindössze a harmadik játékos lehet, aki megvédi a címét a Premier League-ben.

GIAN VAN VEEN (holland, 23, 3.)

A világbajnoki döntős az Alexandra Palace-ban elért eredményével megelőzte Van Gerwent a világranglistán, és már a legjobb hollandnak számít. Ő az ötödik, teljes idényt teljesítő holland a Premier League-ben, MvG és Raymond van Barneveld után a harmadik győztes lehet – a PL-meghívó számára különösen fontos, ez jelképezi, hogy megérkezett a dartsvilág elitjébe. Csütörtökön Newcastle-ban máris visszavághat Littlernek a vb-döntőben elszenvedett vereségért.

MICHAEL VAN GERWEN (holland, 36, 4.)

A háromszoros világbajnok hétszer nyerte már meg a Premier League-et, először újoncként 2013-ban, 2016 és 2019 között pedig sorozatban négyszer. Megszakítás nélkül tizennegyedszer indul a sorozatban, amelyben a tavalyi volt csupán a második alkalom, hogy nem jutott a legjobb négy közé. Sokan féltik a formahanyatlást mutató Van Gerwent attól, hogy a sűrű PL-program heti megpróbáltatásai végleg megtörik az önbizalmát, és Peter Wright sorsára jut.

JONNY CLAYTON (walesi, 51, 5.)

A 2020-as Premier League-be úgynevezett challenger szereplőként egyszer beugró walesi első teljes szezonjában, 2021-ben megnyerte a sorozatot, majd a következő kettőben elődöntőbe jutott, mégsem hívták meg többé. Két év szünet után most visszakerült a mezőnybe, hiszen 2025-ben Masters-döntőt játszott, további négy kiemelt tornán volt elődöntős, a vb-n pedig a legjobb nyolcig jutott.

STEPHEN BUNTING (angol, 40, 7.)

Az angol 2015 után tavaly került vissza a Premier League mezőnyébe, és bár utolsóként zárta a sorozatot, újabb meghívót kapott. A közönség nagy része imádja, de egyre több kritikát kap amiatt, hogy hajlamos korán feladni a meccseket, és rossz kezdés után nem tudja összeszedni magát. Ahhoz képest, hogy néhány éve éppen a küzdőszellemével állította maga mellé a közönséget, nem jó a tendencia, de idén a PL-ben mutathatja meg, hogy igenis az elithez tartozik.

JOSH ROCK (északír, 24, 9.)

A mezőny másik újonca, a World Cup of Darts-, azaz csapat-vb-győztes Rock tavaly két kiemelt egyéni versenyen volt elődöntős, további kettőn negyeddöntős, és a múlt heti Mastersen is a legjobb nyolcig jutott. A Hungarian Darts Trophyn is elődöntőt játszott, a Budapesten szerzett ranglistapontjaival került be először a top 10-be a világranglistán. A PL-ben heti rendszerességgel mérkőzhet meg az elittel, ami tovább segítheti a fejlődését. Newcastle-ban Clayton ellen debütál.

GERWN PRICE (walesi, 40, 12.)

A PL-nyolcasból ő van a leghátrább a világranglistán, de a teljes PDC-mezőnyt figyelembe véve ő jelenti a legnagyobb veszélyt Littlerre, aki egy időben sokáig nem talált fogást a walesin. Vasárnap a Masters elődöntőjében is megszorongatta, meccsnyílról kapott ki a világelsőtől. Korábban az angol publikum közellensége volt, mára a helyszínek nagy részén az egyik kedvenc lett, aki többször próbálkozott új bevonulózenével, de mindig visszatért az Ice Ice Babyhez.

A Premier League állomásait Magyarországon a Sport Tv közvetíti.

A 2026-OS PDC DARTS PREMIER LEAGUE ÁLLOMÁSAI

Február 5.: Newcastle

Február 12.: Antwerpen

Február 19.: Glasgow

Február 26.: Belfast

Március 5.: Cardiff

Március 12.: Nottingham

Március 19.: Dublin

Március 26.: Berlin

Április 2.: Manchester

Április 9.: Brighton

Április 16.: Rotterdam

Április 23.: Liverpool

Április 30.: Aberdeen

Május 7.: Leeds

Május 14.: Birmingham

Május 21.: Sheffield

Május 28.: London, négyes döntő