Nemzeti Sportrádió

Mindenki Littler ellen – rajtol a darts Premier League 22. idénye

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2026.02.05. 11:39
null
A darts Premier League idei mezőnye (balról): Gian van Veen, Stephen Bunting, Michael van Gerwen, Luke Humphries, Luke Littler, Jonny Clayton, Gerwyn Price és Josh Rock (Fotó: PDC)
Címkék
Luke Littler Stephen Bunting darts Gerwyn Price Josh Rock Gian van Veen Luke Humphries Jonny Clayton Michael van Gerwen darts Premier League PDC
Csütörtökön négy korábbi győztessel és két újonccal immár a 22. alkalommal veszi kezdetét a dartsvilág legjobbjait felvonultató Premier League-sorozat, a PDC legrangosabb olyan versenye, amelyen nem szerezhetnek világranglistapontokat a szereplők.

A nyolc dartsos 16 csütörtökön keresztül járja Nagy-Britanniát, s ellátogat Belgiumba, Hollandiába, valamint Németországba, fordulónként negyeddöntő-elődöntő-döntő rendszerben hét mérkőzést játszanak (mindegyiket az egyik fél hatodik legjéig), s mindegyik játéknapnak lesz egy győztese. A napi nyertes öt pontot kap, a döntő vesztese három, a két elődöntőben kieső két-két pontot gyűjt, a 16 forduló után kialakult tabella első négy helyezettje vehet részt május 28-án a londoni fináléban.

Az idei mezőnyben négy korábbi győztes és két újonc lesz. A címvédő Luke Humphries mellett Luke Littler (2024), Jonny Clayton (2021), valamint a hétszeres bajnok Michael van Gerwen nyert már korábban, míg először szerepel a vb-döntős holland Gian van Veen és a World Cup of Darts-győztes Josh Rock. Mint az utóbbi években mindig, az idei mezőny kihirdetését követően is érte kritika a szervezőket, Nathan Aspinallt sok szurkoló hiányolja, míg a játékposok közül elsősorban James Wade sérelmezte, hogy nem hívták meg. A világranglistán hatodik Gary Anderson már korábban mondta, hogy nem szerepel többé a PL-ben, de azért viccesen megjegyezte, zavarta, hogy nem kérték fel, mert szívesen elutasította volna hivatalosan is.

A SZEREPLŐK

LUKE LITTLER (angol, 19 éves, 1. a világranglistán)
A legutóbbi két világbajnokságot megnyerő angol nemrég lett 19 éves, hatalmas fölénnyel vezeti a világranglistát, a legutóbbi két év eredményei alapján összeállított rangsorban több pontja van, mint a közvetlenül mögötte álló három versenyzőnek együttvéve. A 2024-es győztes mindegyik állomáson abszolút favoritként áll majd színpadra, mindenki őt akarja majd legyőzni, és ezen felül is van, ami motiválja, hiszen a Premier League tavalyi döntőjét elvesztette Humphriesszal szemben.

LUKE HUMPHRIES (angol, 30, 2.)
A címvédő alig egy évig uralhatta a dartsvilágot, mielőtt Littler megjelent a porondon. A 31. életévét jövő szerdán betöltő Humphries az első estén Gerwyn Price ellen kezd, a teljes képet nézve pedig Phil Taylor és Van Gerwen után mindössze a harmadik játékos lehet, aki megvédi a címét a Premier League-ben.

GIAN VAN VEEN (holland, 23, 3.)
A világbajnoki döntős az Alexandra Palace-ban elért eredményével megelőzte Van Gerwent a világranglistán, és már a legjobb hollandnak számít. Ő az ötödik, teljes idényt teljesítő holland a Premier League-ben, MvG és Raymond van Barneveld után a harmadik győztes lehet – a PL-meghívó számára különösen fontos, ez jelképezi, hogy megérkezett a dartsvilág elitjébe. Csütörtökön Newcastle-ban máris visszavághat Littlernek a vb-döntőben elszenvedett vereségért.

MICHAEL VAN GERWEN (holland, 36, 4.)
A háromszoros világbajnok hétszer nyerte már meg a Premier League-et, először újoncként 2013-ban, 2016 és 2019 között pedig sorozatban négyszer. Megszakítás nélkül tizennegyedszer indul a sorozatban, amelyben a tavalyi volt csupán a második alkalom, hogy nem jutott a legjobb négy közé. Sokan féltik a formahanyatlást mutató Van Gerwent attól, hogy a sűrű PL-program heti megpróbáltatásai végleg megtörik az önbizalmát, és Peter Wright sorsára jut.

JONNY CLAYTON (walesi, 51, 5.)
A 2020-as Premier League-be úgynevezett challenger szereplőként egyszer beugró walesi első teljes szezonjában, 2021-ben megnyerte a sorozatot, majd a következő kettőben elődöntőbe jutott, mégsem hívták meg többé. Két év szünet után most visszakerült a mezőnybe, hiszen 2025-ben Masters-döntőt játszott, további négy kiemelt tornán volt elődöntős, a vb-n pedig a legjobb nyolcig jutott.

STEPHEN BUNTING (angol, 40, 7.)
Az angol 2015 után tavaly került vissza a Premier League mezőnyébe, és bár utolsóként zárta a sorozatot, újabb meghívót kapott. A közönség nagy része imádja, de egyre több kritikát kap amiatt, hogy hajlamos korán feladni a meccseket, és rossz kezdés után nem tudja összeszedni magát. Ahhoz képest, hogy néhány éve éppen a küzdőszellemével állította maga mellé a közönséget, nem jó a tendencia, de idén a PL-ben mutathatja meg, hogy igenis az elithez tartozik.

JOSH ROCK (északír, 24, 9.)
A mezőny másik újonca, a World Cup of Darts-, azaz csapat-vb-győztes Rock tavaly két kiemelt egyéni versenyen volt elődöntős, további kettőn negyeddöntős, és a múlt heti Mastersen is a legjobb nyolcig jutott. A Hungarian Darts Trophyn is elődöntőt játszott, a Budapesten szerzett ranglistapontjaival került be először a top 10-be a világranglistán. A PL-ben heti rendszerességgel mérkőzhet meg az elittel, ami tovább segítheti a fejlődését. Newcastle-ban Clayton ellen debütál.

GERWN PRICE (walesi, 40, 12.)
A PL-nyolcasból ő van a leghátrább a világranglistán, de a teljes PDC-mezőnyt figyelembe véve ő jelenti a legnagyobb veszélyt Littlerre, aki egy időben sokáig nem talált fogást a walesin. Vasárnap a Masters elődöntőjében is megszorongatta, meccsnyílról kapott ki a világelsőtől. Korábban az angol publikum közellensége volt, mára a helyszínek nagy részén az egyik kedvenc lett, aki többször próbálkozott új bevonulózenével, de mindig visszatért az Ice Ice Babyhez.

A Premier League állomásait Magyarországon a Sport Tv közvetíti.

A 2026-OS PDC DARTS PREMIER LEAGUE ÁLLOMÁSAI

Február 5.: Newcastle
Február 12.: Antwerpen
Február 19.: Glasgow
Február 26.: Belfast
Március 5.: Cardiff
Március 12.: Nottingham
Március 19.: Dublin
Március 26.: Berlin
Április 2.: Manchester
Április 9.: Brighton
Április 16.: Rotterdam
Április 23.: Liverpool
Április 30.: Aberdeen
Május 7.: Leeds
Május 14.: Birmingham
Május 21.: Sheffield
Május 28.: London, négyes döntő

 

Luke Littler Stephen Bunting darts Gerwyn Price Josh Rock Gian van Veen Luke Humphries Jonny Clayton Michael van Gerwen darts Premier League PDC
Legfrissebb hírek

Littler óriási döntőben nyert Humphries ellen a darts World Mastersen

Egyéb egyéni
2026.02.01. 23:22

Humphries összehozta az év első tévés kilencnyilasát – videó

Egyéb egyéni
2026.02.01. 11:06

Rafael van der Vaart segítheti Raymond van Barneveldet

Egyéb egyéni
2026.01.28. 12:27

Michael van Gerwen a Bahrein Darts Masters bajnoka

Egyéb egyéni
2026.01.16. 21:08

Ő lesz minden idők legjobb dartsjátékosa? Porté Luke Littlerről

Képes Sport
2026.01.12. 13:00

Darts: egy mérkőzésen múlt Székely Pál Pro Tour-kártyája

Egyéb egyéni
2026.01.11. 18:44

Rekordösszegű szponzorációs szerződést kötött Luke Littler – hivatalos

Egyéb egyéni
2026.01.09. 17:19

Négy magyar dartsos küzdhet meg a PDC Tour-kártyáért csütörtöktől vasárnapig

Egyéb egyéni
2026.01.07. 21:23
Ezek is érdekelhetik