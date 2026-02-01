Humphries összehozta az év első tévés kilencnyilasát – videó

Január utolsó napjáig vártak a dartsrajongók az év első televíziós kilencnyilasára: Luke Humphries a PDC World Masters nyolcaddöntőjében szállt ki a lehető legkevesebb dobásból, majd meg is nyerte a Luke Woodhouse elleni mérkőzést szombaton. 2024 világbajnokának ez volt a harmadik kilencnyilasa tévés versenyen.