Férfi kézi: Máthé Dominik bizonyítana Chema Rodrígueznek

A térdműtét utáni rehabilitáción is túl van a 26 éves átlövő, de a teljes felépülés érdekében, valamint a februári bajnoki és Európa-liga-meccsterhelés miatt maga beszélt a spanyol szakemberrel, hogy mellőzze a kontinenstornáról.

„Már semmi baja a térdemnek, de nem akartam megkockáztatni az Európa-bajnoksággal járó sorozatterhelést, a rengeteg utazást, és ezt a szövetségi kapitány is elfogadta” – mondta az M1 aktuális csatornának adott interjúban, amelyben szót ejtett a válogatott tizedik helyezéséről is.

„Elsősorban az Izland elleni vereséget sajnálhatjuk, mert nyerhető mérkőzés volt, és akkor két ponttal kezdhettük volna a középdöntőt” – fogalmazott, majd hozzátette, ha a Svájc és a Svédország elleni döntetlenek is győzelmek, könnyedén meglehetett volna az első nyolc hely valamelyike.

A magyar válogatott vb-selejtezős ellenfele Szerbia vagy Litvánia lesz, akkor már szeretne ismét a kerettel készülni.

„Remélem, már a márciusi összetartásra kapok meghívót, majd a májusi vb-selejtezőre is. Duplán is bizonyítanom kell a szövetségi kapitánynak, hogy újra számíthat rám” – emelte ki.

Elmondta ugyanakkor, hogy az idény végén biztosan távozik az Elverumtól.

„Korábban egyéves szerződést írtam alá, időközben a klub szerződtetett egy másik jobbátlövőt, úgyhogy megyek tovább. Jó lenne bajnoki címmel megtenni, illetve szeretnénk az Európa-ligában a második csoportkörből is továbbjutni” – zárta, de azt még nem tudta megmondani, melyik csapatban folytatja, csak az a biztos, hogy az utolsó pillanatig kivár, hogy játékával más kluboknak is bizonyíthassa, a térde teljesen rendbe jött.